Глава профсоюза НХЛ сделал заявление, Мичков прибыл в Америку. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 24 июня 2023 года.
Матвей Мичков приехал в Америку в преддверии драфта НХЛ
Российский нападающий СКА Матвей Мичков прибыл в США в преддверии драфта Национальной хоккейной лиги — 2023. Форвард выложил фото из Нью-Йорка в свои социальные сети.
Ранее появилась информация, согласно которой Мичков отказывался общаться со скаутами клубов НХЛ, приезжавшими в Россию для преддрафтового интервью. Позже стало известно, что нападающий СКА всё же пообщается с представителями команд, которые будут выбирать в топ-10.
Напомним, драфт-2023 состоится с 28 по 29 июня. Мероприятие пройдёт в Нэшвилле на домашнем стадионе команды НХЛ «Нэшвилл Предаторз». Мичков по-разному котируется у журналистов: кто-то называет его уверенным топ-2, а кто-то считает, что россиянин может уйти даже ниже 10-го места.
Журналист из Вашингтона Тарик Эль-Башир считает, что россиянина выберут «Кэпиталз». Для этого столичный клуб, который должен выбирать восьмым, хочет провести обмен и подняться выше.
Глава профсоюза НХЛ выступил с заявлением
Глава профсоюза игроков НХЛ Марти Уолш прокомментировал решение лиги о том, что игроки больше не будут надевать радужные майки на разминку перед особыми матчами.
«Мы не можем на самом деле изменить восприятие взглядов страны на конкретный вопрос, особенно в отношении ЛГБТ-сообщества. Но я хочу, чтобы ЛГБТ-сообщество знало, что подавляющее большинство игроков НХЛ поддерживает их», — цитирует Уолша Sportsnet.
Напомним, в прошлом сезоне первым, кто отказался надевать радужную майку, стал защитник «Филадельфии» Иван Проворов. Позднее ещё ряд игроков и клубов отказались принимать участие в этой акции.
Брендан Лайпсик в СКА будет получать 50 млн рублей в год, не считая бонусов
Стала известна заработная плата новичка СКА Брендана Лайпсика, сообщает «Спорт-экспресс». Отмечается, что 29-летний канадский нападающий, подписавший контракт на два сезона, будет получать 50 млн рублей в год.
Кроме того, соглашение предусматривает бонусы. Так, в сезоне-2023/2024 Лайпсик получит 10 млн рублей за 25 результативных баллов в рамках регулярного чемпионата; в сезоне-2024/2025 — 5 млн рублей. Прошлый сезон Лайпсик провёл в «Металлурге», где за 65 матчей регулярного чемпионата набрал 44 (11+33) очка. В плей-офф на счету форварда 11 (2+9) очков в 11 матчах. Всего в КХЛ 29-летний канадский нападающий провёл 204 матча, в которых набрал 142 очка — забросил 54 шайбы и отдал 88 результативных передач с показателем полезности «+33». В КХЛ Лайпсик выступал за «Металлург» и ЦСКА.
«Колорадо» обменял Гальченюка в «Нэшвилл» на Джохансена
«Нэшвилл Предаторз» и «Колорадо Эвеланш» произвели обмен, сообщается на официальном сайте «хищников». «Лавины» отдали 29-летнего нападающего Алекса Гальченюка. Взамен «Колорадо» получил 30-летнего форварда Райана Джохансена.
«Нэшвилл» сохранит 50% заработной платы хоккеиста. Примечательно, что Гальченюк, имеющий российские корни, станет неограниченно свободным агентом 1 июля. У него подойдёт к концу однолетний контракт на $ 750 тыс. В сезоне-2022/2023 форвард сыграл всего 11 матчей в НХЛ, не набрав очков.
У Джохансена, в свою очередь, продолжит действовать соглашение с кэпхитом $ 8 млн ($ 4 млн будет выплачивать «Нэшвилл») — ещё два года. Нападающий в минувшем сезоне сыграл 55 матчей и набрал 28 (12+16) очков при показателе полезности «-13».
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