Кто повезёт сборную России на главный турнир лета в Сочи? Гид по предсезонке КХЛ

Кажется, только недавно завершился сезон КХЛ, а не за горами новый. Клубы начнут выходить из отпуска с 13 июля (некоторые – позже), а в августе настанет жаркая пора предсезонных турниров. Представляем полный гид по летнему хоккею.
Товарищеские матчи между командами КХЛ (расписание на 26.06.2023)
31 июля – «Динамо» Мн – «Адмирал»
4 августа – «Салават Юлаев» — «Нефтехимик»
4 августа – «Спартак» — «Витязь»
5 августа – «Ак Барс» — «Лада»
5 августа – «Локомотив» — «Северсталь»
5 августа – «Динамо» М – «Амур»
6 августа – «Нефтехимик» — «Лада»
6 августа – «Динамо» Мн – «Сибирь»
6 августа – «Динамо» М – «Спартак»
8 августа – «Динамо» Мн – «Металлург» Мг
10 августа – «Амур» — «Витязь»
12 августа – «Спартак» — «Амур»
15 августа – «Витязь» — «Северсталь»
15 августа – «Амур» — «Торпедо»
16 августа – «Спартак» — «Северсталь»
17 августа – «Витязь» — «Динамо» М
19 августа – «Динамо» М – «Витязь»
19 августа – «Динамо» Мн – ЦСКА
26 августа – «Динамо» Мн – «Адмирал»
27 августа – «Динамо» Мн – «Торпедо»
28 августа – «Торпедо» — «Адмирал»
29 августа – «Динамо» Мн – «Адмирал».
Sochi Hockey Open
Место проведения: Сочи.
Время проведения: 3–8 августа.
Участники: ХК «Сочи», «Авангард», «Адмирал», СКА, Сборная России.
Традиционно предсезонные турниры начинаются с Сочи, где пройдёт самое яркое событие хоккейного лета. На одном из самых престижных турниров сыграют команды со всех концов страны, а также сборная России – уже без приставки «25». Главная интрига – кто будет руководить сборной на турнире? Роман Ротенберг, отвечающий за команду «25», — в СКА, Алексей Жамнов – в «Спартаке», а тренера на контракте у национальной команды сейчас нет.
Пять команд разыграют звание чемпиона по круговой системе, каждый сыграет с каждым. Единственное изменение по сравнению с предыдущим годом – отсутствие в числе участников минского «Динамо».
Кубок Республики Башкортостан
Место проведения: Уфа.
Время проведения: 9–13 августа.
Участники: «Салават Юлаев», «Металлург», «Автомобилист», «Динамо» Москва.
Мемориал Ромазана, который проводится с 1992 года, в этот раз пройдёт в молодёжном формате из-за ремонта аэропорта Магнитогорска, поэтому уральские клубы поедут на другие соревнования. Состав участников турнира в Уфе сильно изменится по сравнению с прошлым годом, когда был перекос в сторону клубов Западной конференции. Перед новым сезоном действующий чемпион «Салават Юлаев» будет отстаивать титул в борьбе с соседями по конференции и московским «Динамо». Соревнования пройдут по круговой системе.
Кубок ТАНЕКО
Место проведения: Казань.
Время проведения: 10–14 августа
Участники: «Ак Барс», «Барыс», «Локомотив», «Трактор».
«Трактор» же отправится на турнир в Казань, где календарь соревнований в этом году сместился на первую половину августа. В этом году состав участников сильно обновился – не будет ни «зелёного», ни татарстанского дерби, зато местные болельщики смогут впервые посмотреть на своего звёздного новичка Дмитрия Яшкина.
Формат турнира очень необычный – в прошлом году, так как команды играли разное количество матчей, победитель определялся по проценту набранных очков.
Кубок Лады
Место проведения: Тольятти.
Время проведения: 11–13 августа.
Участники: «Лада», «Куньлунь», «Нефтехимик», «Химик».
В кахаэловское межсезонье вместе с «Ладой» возвращается и традиционный турнир в Тольятти, который проходит с 2003 года. ВХЛ будет представлена воскресенским «Химиком», все остальные клубы – из КХЛ.
«Лада» за последние пять лет трижды выигрывала домашний турнир, теперь команда под руководством Олега Браташа и с Шумаковым и Кугрышевым в составе попробует отстоять титул в матчах с «Химиком», «Куньлунем» и «Нефтехимиком».
Мемориал имени Виктора Блинова
Место проведения: Омск.
Время проведения: 20–25 августа
Участники: «Авангард», «Барыс», «Локомотив», «Нефтехимик», «Салават Юлаев».
«Авангард» ещё в прошлом сезоне вернулся в родную гавань, но это произошло только в октябре, а этим летом «Джи-Драйв Арена» впервые примет и мемориал имени Блинова, который ведёт свою историю с 1982 года, но последние пять лет стоял на паузе.
Омичи выигрывали домашний турнир 19 раз и являются действующими чемпионами (последние соревнования прошли в 2017 году).
Кубок губернатора Челябинской области
Место проведения: Челябинск.
Время проведения: 23–26 августа.
Участники: «Трактор», «Ак Барс», «Металлург», «Лада».
Для всех клубов-участников этот турнир станет последним перед началом регулярного чемпионата КХЛ. Из уральцев отсутствует только «Автомобилист», который в этом году выбрал для завершения предсезонки Петербург.
В этот раз хозяева, которые являются действующими чемпионами, будут мериться силами с соседями из Магнитогорска, а также с «Ак Барсом» и «Ладой».
Турнир имени Николая Пучкова
Место проведения: Санкт-Петербург.
Время проведения: 23–27 августа.
Участники: СКА, «Сибирь», «Сочи», «Автомобилист», «Северсталь».
«Авангард» в Петербург ожидаемо не едет, у «ястребов» по программе в эти даты свой турнир, а их место займёт «Автомобилист». В остальном же состав участников остался прежним.
Хозяева выиграли пять из последних шести розыгрышей. Турнир пройдёт по круговой системе, каждый сыграет с каждым.
Кубок мэра Москвы
Место проведения: Москва.
Время проведения: 24–28 августа.
Участники: ЦСКА, «Динамо» Москва, «Спартак», «Витязь», «Амур», «Куньлунь».
Этот турнир станет единственным на предсезонке сразу для четырёх участников – ЦСКА, «Спартака», «Витязя» и «Амура». И уже по традиции – самым многочисленным по участникам, которые сначала делятся на две группы и играют в один круг, а затем разыгрывают первое, третье и пятое места в плей-офф.
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