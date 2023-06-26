Кто повезёт сборную России на главный турнир лета в Сочи? Гид по предсезонке КХЛ

Кажется, только недавно завершился сезон КХЛ, а не за горами новый. Клубы начнут выходить из отпуска с 13 июля (некоторые – позже), а в августе настанет жаркая пора предсезонных турниров. Представляем полный гид по летнему хоккею.

Товарищеские матчи между командами КХЛ (расписание на 26.06.2023)

31 июля – «Локомотив» — «Северсталь»

31 июля – «Динамо» Мн – «Адмирал»

4 августа – «Салават Юлаев» — «Нефтехимик»

4 августа – «Спартак» — «Витязь»

5 августа – «Ак Барс» — «Лада»

5 августа – «Локомотив» — «Северсталь»

5 августа – «Динамо» М – «Амур»

6 августа – «Нефтехимик» — «Лада»

6 августа – «Динамо» Мн – «Сибирь»

6 августа – «Динамо» М – «Спартак»

8 августа – «Динамо» Мн – «Металлург» Мг

10 августа – «Амур» — «Витязь»

12 августа – «Спартак» — «Амур»

15 августа – «Витязь» — «Северсталь»

15 августа – «Амур» — «Торпедо»

16 августа – «Спартак» — «Северсталь»

17 августа – «Витязь» — «Динамо» М

19 августа – «Динамо» М – «Витязь»

19 августа – «Динамо» Мн – ЦСКА

26 августа – «Динамо» Мн – «Адмирал»

27 августа – «Динамо» Мн – «Торпедо»

28 августа – «Торпедо» — «Адмирал»

29 августа – «Динамо» Мн – «Адмирал».

Sochi Hockey Open

Место проведения: Сочи.

Время проведения: 3–8 августа.

Участники: ХК «Сочи», «Авангард», «Адмирал», СКА, Сборная России.

Традиционно предсезонные турниры начинаются с Сочи, где пройдёт самое яркое событие хоккейного лета. На одном из самых престижных турниров сыграют команды со всех концов страны, а также сборная России – уже без приставки «25». Главная интрига – кто будет руководить сборной на турнире? Роман Ротенберг, отвечающий за команду «25», — в СКА, Алексей Жамнов – в «Спартаке», а тренера на контракте у национальной команды сейчас нет.

Пять команд разыграют звание чемпиона по круговой системе, каждый сыграет с каждым. Единственное изменение по сравнению с предыдущим годом – отсутствие в числе участников минского «Динамо».

Кубок Республики Башкортостан

Место проведения: Уфа.

Время проведения: 9–13 августа.

Участники: «Салават Юлаев», «Металлург», «Автомобилист», «Динамо» Москва.

Мемориал Ромазана, который проводится с 1992 года, в этот раз пройдёт в молодёжном формате из-за ремонта аэропорта Магнитогорска, поэтому уральские клубы поедут на другие соревнования. Состав участников турнира в Уфе сильно изменится по сравнению с прошлым годом, когда был перекос в сторону клубов Западной конференции. Перед новым сезоном действующий чемпион «Салават Юлаев» будет отстаивать титул в борьбе с соседями по конференции и московским «Динамо». Соревнования пройдут по круговой системе.

Кубок ТАНЕКО

Место проведения: Казань.

Время проведения: 10–14 августа

Участники: «Ак Барс», «Барыс», «Локомотив», «Трактор».

«Трактор» же отправится на турнир в Казань, где календарь соревнований в этом году сместился на первую половину августа. В этом году состав участников сильно обновился – не будет ни «зелёного», ни татарстанского дерби, зато местные болельщики смогут впервые посмотреть на своего звёздного новичка Дмитрия Яшкина.

Формат турнира очень необычный – в прошлом году, так как команды играли разное количество матчей, победитель определялся по проценту набранных очков.

Кубок Лады

Место проведения: Тольятти.

Время проведения: 11–13 августа.

Участники: «Лада», «Куньлунь», «Нефтехимик», «Химик».

В кахаэловское межсезонье вместе с «Ладой» возвращается и традиционный турнир в Тольятти, который проходит с 2003 года. ВХЛ будет представлена воскресенским «Химиком», все остальные клубы – из КХЛ.

«Лада» за последние пять лет трижды выигрывала домашний турнир, теперь команда под руководством Олега Браташа и с Шумаковым и Кугрышевым в составе попробует отстоять титул в матчах с «Химиком», «Куньлунем» и «Нефтехимиком».

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Мемориал имени Виктора Блинова

Место проведения: Омск.

Время проведения: 20–25 августа

Участники: «Авангард», «Барыс», «Локомотив», «Нефтехимик», «Салават Юлаев».

«Авангард» ещё в прошлом сезоне вернулся в родную гавань, но это произошло только в октябре, а этим летом «Джи-Драйв Арена» впервые примет и мемориал имени Блинова, который ведёт свою историю с 1982 года, но последние пять лет стоял на паузе.

Омичи выигрывали домашний турнир 19 раз и являются действующими чемпионами (последние соревнования прошли в 2017 году).

Кубок губернатора Челябинской области

Место проведения: Челябинск.

Время проведения: 23–26 августа.

Участники: «Трактор», «Ак Барс», «Металлург», «Лада».

Для всех клубов-участников этот турнир станет последним перед началом регулярного чемпионата КХЛ. Из уральцев отсутствует только «Автомобилист», который в этом году выбрал для завершения предсезонки Петербург.

В этот раз хозяева, которые являются действующими чемпионами, будут мериться силами с соседями из Магнитогорска, а также с «Ак Барсом» и «Ладой».

Турнир имени Николая Пучкова

Место проведения: Санкт-Петербург.

Время проведения: 23–27 августа.

Участники: СКА, «Сибирь», «Сочи», «Автомобилист», «Северсталь».

«Авангард» в Петербург ожидаемо не едет, у «ястребов» по программе в эти даты свой турнир, а их место займёт «Автомобилист». В остальном же состав участников остался прежним.

Хозяева выиграли пять из последних шести розыгрышей. Турнир пройдёт по круговой системе, каждый сыграет с каждым.

Кубок мэра Москвы

Место проведения: Москва.

Время проведения: 24–28 августа.

Участники: ЦСКА, «Динамо» Москва, «Спартак», «Витязь», «Амур», «Куньлунь».

Этот турнир станет единственным на предсезонке сразу для четырёх участников – ЦСКА, «Спартака», «Витязя» и «Амура». И уже по традиции – самым многочисленным по участникам, которые сначала делятся на две группы и играют в один круг, а затем разыгрывают первое, третье и пятое места в плей-офф.