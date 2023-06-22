Потайчук: надеюсь, Шумаков переболел звёздной болезнью и вылечился

Экс-тренер СКА и «Спартака» Андрей Потайчук выразил надежду, что переход в «Ладу» поможет перезагрузить карьеру нападающего Сергея Шумакова. Форвард подписал однолетний контракт с тольяттинским клубом.
«Шумаков — талантливый, неординарный хоккеист. Сколько великолепных шайб забрасывал. Было много ярких матчей в его карьере. Возможно, из-за травмы последние сезоны не получаются, а может, у него была звёздная болезнь и проблема именно в характере.
Когда на тебя сваливается слава, интересуются топ-клубы Континентальной хоккейной лиги, не каждый выдерживает. Надеюсь, он переболел звёздной болезнью и вылечился. Ждём, что будет продолжать нас радовать своей игрой. «Лада» протягивает ему руку помощи. Для него отличный шанс перезапустить карьеру.
Знаете, мне ещё мои тренеры говорили: иногда взлететь получается легко, а остаться на высоте тяжело. Когда падаешь, сложно высоту набирать. Будем надеяться, неудачи Сергея Шумакова позади и своей игрой он будет привлекать зрителей не только в Тольятти, но и во всех городах России», — цитирует Потайчука Legalbet.
В минувшем сезоне 30-летний хоккеист выступал за «Трактор» и минское «Динамо», где в 29 матчах регулярного чемпионата набрал 5 (2+3) очков при показателе полезности «-9». Всего в КХЛ Шумаков провёл 539 матчей и набрал 290 (139+151) очков.
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