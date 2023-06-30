В Латвии подобный запрет действует давно, но прибалты не исчезли из КХЛ.

Чехам запретили выступать в российских турнирах. Что теперь будет с Яшкиным и Шулаком?

Правительство Чехии запретило российским спортсменам участвовать в соревнованиях, которые проводятся на территории страны. Об этом сообщается на местном сайте госинформации. Кроме того, власти официально наложили вето на участие чешских граждан в российских турнирах. Инициаторами этого решения выступили Министерство образования Чехии и Национальное спортивное агентство.

Новый закон не коснётся российских хоккеистов: в прошедшем сезоне ни один из них не выступал в высшем чешском дивизионе — Экстралиге. Как таковых санкций для россиян в чемпионатах Чехии не предусмотрено: их неучастие в турнирах может быть обеспечено посредством аннулирования рабочей визы.

Санкции для остающихся в России чехов не прописаны. Чешская хоккейная ассоциация ещё с августа прошлого года не допускает хоккеистов КХЛ до выступлений за национальную команду — разумеется, этот запрет по-прежнему останется активным.

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В июле 2022-го года сейм Латвии принял аналогичный запрет с той лишь разницей, что он распространился не только на игроков, но и на тренеров. В качестве наказания для ослушавшихся парламент прекратил для них госфинансирование. Пособий лишились в том числе теннисистки, которые играют с россиянами на международных турнирах.

Запрет не смутил трёх латвийских представителей КХЛ: наставник «Адмирала» Леонид Тамбиев, а также его соотечественники Николай Елисеев и Янис Калниньш провели полный сезон в лиге. Тамбиев после окончания плей-офф продлил контракт с владивостокским клубом, соглашение Калниньша остаётся в действии, а вот ближайшие планы Елисеева пока не известны — договор с «Адмиралом» истёк, а новый он не подписал.

Среди чехов активные контракты с клубами российской лиги имеют только двое. Оба подписали соглашения в это межсезонье. 7 июня «Ак Барс» объявил о согласовании трёхлетнего контракта с нападающим Дмитрием Яшкиным. Месяцем ранее защитник Либор Шулак оформил сделку на два года с омским «Авангардом».

Чехия примет следующий чемпионат мира по хоккею. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая в Праге и Остраве. Сборные России и Беларуси не заявлены. Кроме того, Олимпийский комитет Чехии выступает против участия российских и белорусских атлетов в Олимпиаде-2024.