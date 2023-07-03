Гусев, Ткачёв и все остальные. Самые известные свободные агенты в КХЛ среди россиян

Некоторые из них продолжают грезить о возвращении в Америку, а другие ждут возможности продолжить карьеру в России.

Спустя два месяца после открытия окна переходов в Континентальной хоккейной лиге на рынке свободных агентов остаётся максимально ограниченный выбор доступных вариантов для усиления. Изучим список самых известных российских игроков среди неограниченно свободных агентов, которые ещё не нашли новую работу. Напомним только, что статус НСА получают все хоккеисты без действующих контрактов, достигшие 29-летнего возраста (по году рождения), либо 28-летние (по году рождения) хоккеисты, сыгравшие в КХЛ более 250 матчей.

н. Никита Гусев, 30 лет

В ситуации с 30-летним экс-игроком СКА всё предельно понятно и прозаично. Все главные действующие лица, причастные к определению дальнейшего будущего игрока, открыто говорят, что сам Никита в начале июля будет находиться в ожидании предложений из-за океана. Если возможности вернуться в НХЛ российскому форварду так и не предоставится, а практически наверняка так и произойдёт, тогда его представители в КХЛ приступят к активным переговорам с клубами лиги.

В России приоритетным вариантом для самого Гусева является нахождение в столичном регионе, что делает главным фаворитом в борьбе за игрока московское «Динамо». Собственно, спортивный директор бело-голубых Алексей Сопин даже не скрывает естественного интереса к фигуре Гусева. При этом в московском клубе подчёркивают, что хотят получить окончательный ответ от Никиты в течение ближайших 10 дней, чтобы уже в начале предсезонного сбора иметь чёткое понимание относительно своего состава.

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н. Владимир Ткачёв, 27 лет

В похожей ситуации сейчас пребывает и лучший бомбардир среди россиян регулярного чемпионата КХЛ в минувшем сезоне. Набравший 59 (23+36) очков в 64 матчах регулярки за «Авангард» нападающий также мечтает о ещё одной возможности проявить себя за океаном.

В отличие от Гусева, у 27-летнего Ткачёва есть более очевидный вариант для возвращения в НХЛ. По слухам, в услугах игрока заинтересована «Филадельфия», уходящая сейчас в процесс перестройки. Если же вернуться в НХЛ у Владимира так и не получится, тогда его представитель приступит к переговорам с «Авангардом».

«С Омском разговаривали, первая команда, с которой планируем общаться в КХЛ, будет «Авангард». Если, конечно, Владимир не поедет в НХЛ. Посмотрим по ситуации», — говорил агент игрока Шуми Бабаев.

з. Никита Трямкин, 28 лет

Поговаривали, что Трямкин может вернуться в НХЛ, где он уже выступал за «Ванкувер», но верится в это с большим трудом. Игра 28-летнего защитника в последних сезонах за «Автомобилист» вряд ли способствует повышению спроса на хоккеиста за океаном. Скорее всего, Никита найдёт себе работу в КХЛ. Например, продлит контракт с «Автомобилистом» или же подпишет контракт с новой командой.

Никита Трямкин Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

н. Владимир Брюквин, 28 лет

С непосредственно игровой точки зрения уход из «Динамо» вряд ли пошёл на пользу и Владимиру Брюквину. 28-летний форвард отметился максимально посредственной статистикой в «Авангарде», так и не сумев оправдать выданные ему авансы, в результате чего спустя полтора года выступления за клуб омичи решили обменять нападающего в ЦСКА.

За москвичей Владимир провёл 41 матч, в которых отметился всего двумя заброшенными шайбами. Неудивительно, что в стане армейского клуба не выразили заметного интереса к продолжению сотрудничества с игроком. Но самому Брюквину период карьеры в ЦСКА принёс первый в его жизни Кубок Гагарина. Так что в этом плане Владимир точно остался доволен итогом своей игры за команду Сергея Фёдорова.

н. Даниил Тарасов, 32 года

Карьера 32-летнего нападающего дала трещину после ухода из московского «Динамо». В родном клубе Даниил год за годом добивался устойчивого прогресса, был одним из главных лидеров команды и демонстрировал высокую результативность. Неслучайно именно Тарасов с 77 заброшенными шайбами по сей день делит второе место в списке лучших снайперов москвичей в КХЛ. Впереди находится только Вадим Шипачёв, забросивший 90 шайб за клуб.

Даниил Тарасов Фото: Сергей Бабунов, photo.khl.ru

Однако после перехода из «Динамо» в «Ак Барс» всё у Даниила пошло из рук вон плохо. Сначала нападающий не смог в должной мере реализоваться в казанском клубе, а затем последовал и откровенный провал в «Автомобилисте» (1 гол в 11 матчах). Теперь воспитанник московского хоккея, по всей видимости, должен будет спуститься по финансовым запросам и найти приемлемый вариант, в котором он сможет перезапустить карьеру. В случае с Тарасовым 32 года – явно не тот возраст, когда это уже нельзя сделать.

з. Юрий Александров, 35 лет

Обладатель Кубка Гагарина 2015 года в составе СКА является одним из самых опытных защитников лиги (714 игр). Но в последние годы выступавший за «Сочи» защитник был довольно далёк от лучших образцов своей игры. После истечения предыдущего контракта южный клуб не стал предлагать хоккеисту продление соглашения. Александрову уже 35 лет, к его игре с каждым годом всё больше вопросов, и кажется, всё идёт к логичному завершению карьеры.

з. Максим Гончаров, 34 года

Казалось, что к завершению игровой карьеры одно время был близок и Максим Гончаров. О 34-летнем защитнике мы всё чаще вспоминали как о ведущем одного из очень известных хоккейных подкастов, где Гончаров выступал в роли интервьюера вместе с Алексеем Потаповым.

Но в прошлом сезоне Максим оставил вполне приличное впечатление в «Нефтехимике», где опытный защитник совсем не портил картины. По словам агента игрока Александра Черных, в услугах Гончарова есть заинтересованные команды, и, по всей видимости, ближе к началу сезона Максим должен трудоустроиться в одном из клубов КХЛ.