Долгожданный обмен в КХЛ! Молодой российский форвард вырвался из «Торпедо»

Сегодня в КХЛ состоялся крупный и долгожданный обмен. Права на российского нападающего системы «Торонто Мэйпл Лифс» 22-летнего Семёна Дер-Аргучинцева обменяны из «Торпедо» в «Трактор». Нижегородцы, в свою очередь, получили 17-летнего форварда Кирилла Свищёва. Кроме того, торпедовцы забрали права на двух россиян, выступающих в НХЛ: нападающего Павла Дорофеева и защитника Никиту Охотюка.

Агент Дер-Аргучинцева в КХЛ Шуми Бабаев в интервью «Чемпионату» уже говорил, что договориться с «Торпедо» о подписании контракта с Семёном на устраивающих игрока условиях не получалось. На тот момент разговоры про возможный обмен Семёна (в том числе на Никиту Тертышного) были слухами, но теперь они стали реальностью.

«Все разговоры про обмены из «Торпедо» — это слухи, клуб чётко высказал позицию, что хочет видеть игрока в своём составе. Однако условия не устраивают Семёна, у нас абсолютно другое понимание. Пока консенсуса нет, хотя общее понимание концепции есть, но проблемы именно в деталях. Семён высказал свою позицию, что не будет играть в «Торпедо». Если ничего не изменится, то он подпишет контракт с «Торонто», у него есть предложение. Если до июля ничего не решится, то будем вынуждены так поступить. Много клубов хочет получить и выменять Дер-Аргучинцева, но, повторюсь, «Торпедо» свою позицию высказало: «Мы не меняем и не продаём». С этим ничего нельзя сделать, мы же их не можем заставить», — говорил представитель игрока.

И вот Дер-Аргучинцеву наконец-то удалось вырваться из «Торпедо». Кто выиграл от состоявшейся сделки? На сегодняшний день, безусловно, «Трактор». Челябинцы получили молодого центрального нападающего с российским паспортом, что на фоне ужесточения лимита на легионеров в КХЛ особенно важно.

В свою очередь, у Никиты Охотюка, который отныне в КХЛ принадлежит «Торпедо», на руках действующий контракт с «Сан-Хосе», а Павел Дорофеев получил квалификационное предложение от «Вегаса». Поэтому когда оба россиянина вернутся в КХЛ и вернутся ли в ближайшее время вообще – большой вопрос. Возможно, что относительно не скоро. Посмотрим, как зарекомендует себя в нижегородской системе и новобранец Свищёв, учитывая, что Игорь Ларионов, да и вся торпедовская организация умеют работать с молодёжью.

«Семён Дер-Аргучинцев — праворукий центральный нападающий, находящийся в интересном направлении развития и не достигший и на 50% своего профессионального потолка. Его сильные качества — интеллект, игра с шайбой и умение сыграть на партнёра. Хотел бы поблагодарить руководство «Торпедо» за конструктивные переговоры и пожелать удачи всем участникам сделки», — прокомментировал сделку генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.

Семён Дер-Аргучинцев Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

Но оставлять и замораживать сложившуюся ситуацию было нельзя, поэтому стоит похвалить всех участников обмена. В переговорах между «Торпедо» и Дер-Аргучинцевым образовался настоящий тупик, поэтому важно было найти решение и решить проблему. Получается, что в «Торпедо» освободились от прав на «застрявшего» игрока, получив взамен достаточно перспективное будущее.

Главное, чтобы Семён обжился и зарекомендовал себя в «Тракторе». Пока у форварда 21 матч в Континентальной лиге (17 в регулярном чемпионате и четыре в плей-офф), при этом всего 6 (2+4) при показателе полезности «-5». Безусловно, надо прибавлять, но потенциал у Дер-Аргучинцева большой.