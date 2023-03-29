Пыленков — о возможном переходе в «Тампу»: нужно отдышаться и принять правильное решение
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Защитник «Северстали» Даниил Пыленков рассказал об интересе со стороны «Тампа-Бэй Лайтнинг».
«Впервые в своей профессиональной карьере стал ограниченно свободным агентом. Сезон только завершился, поэтому рано что-то комментировать. В КХЛ все права на меня принадлежат «Северстали», благодарен этой команде и её болельщикам за поддержку в прошедшем сезоне.
На переговоры выходит «Тампа-Бэй»? Это здорово, что есть интерес со стороны одного из лучших клубов НХЛ последнего десятилетия. НХЛ — это мечта любого хоккеиста. Но сейчас нужно немного отдышаться и принять правильное решение», — приводит слова Пыленкова Russia-Hockey.ru.
В сезоне-2022/2023 на счету Пыленкова 21 (4+17) очко в 40 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+11».
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