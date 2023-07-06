«Трактор» подписал канадского вратаря, а посольство России бьётся за задержанного в Польше хоккеиста.

«Ему уже 35!» Контракт россиянина раскритиковали в Америке и другие новости дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 6 июля 2023 года.

Два россиянина обратились в арбитраж НХЛ

Два российских хоккеиста подали заявления в арбитраж по поводу зарплаты, сообщается на официальном сайте пресс-службы ассоциации игроков НХЛ. Всего в арбитраж обратились 22 хоккеиста, среди россиян это были голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов и нападающий «Сент-Луис Блюз» Алексей Торопченко.

Крайний срок подачи второго арбитражного уведомления о зарплате — 6 июля. Арбитражные слушания по зарплате пройдут с 20 июля по 4 августа.

В прошлом сезоне Самсонов в составе «Торонто» добрался до полуфинала Восточной конференции, где уступил в серии «Флориде Пантерз». В прошлом сезоне регулярного чемпионата россиянин принял участие в 42 матчах, в которых пропустил 96 шайб. Зарплата по прошлому соглашению россиянина с клубом составляла $ 1,8 млн.

Торопченко, в свою очередь, провёл за «Сент-Луис» 69 матчей, в которых записал в свой актив 10 голов и девять результативных передач. Зарплата по прошлому соглашению россиянина с клубом составляла $ 750 тыс.

«Трактор» подписал контракт с канадским вратарём

«Трактор» объявил о подписании контракта с канадским вратарём Заком Фукале. Как сообщает пресс-служба челябинского клуба, контракт с голкипером рассчитан на два сезона.

Закари Фукале – канадский голкипер, который начинал профессиональную карьеру в клубе QMJHL «Галифакс Мусхедз». Уже в первом сезоне Фукале установил рекорд, одержав 32 победы, – лучшее достижение для вратарей-новичков Лиги Квебека. Канадец получил приз – «Раймон Лагасе Трофи». В сезоне-2012/2013 «Галифакс» с Фукале впервые в своей истории завоевал Мемориальный кубок.

На драфте НХЛ — 2013 голкипер был выбран во втором раунде под общим 32-м номером командой «Монреаль Канадиенс». В сезоне-2013/2014 Закари, выступая в Лиге Квебека, добавил к своим личным трофеям два приза: «Поль Дюмон Трофи» (человек года) и «Жак Плант Мемориал Трофи» (вратарь с наилучшим средним показателем). В 2020-м вратарь перешёл в систему клуба «Вашингтон Кэпиталз». В текущем сезоне Закари Фукале выступал в составе «Херши Беарс» (АХЛ) и выиграл Кубок Колдера.

Отметим, что 28-летний Фукале за всю карьеру провёл лишь четыре матча в НХЛ, в которых одержал одну победу при 92,4% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 1,75. В нынешнем сезоне он сыграл 38 встреч в АХЛ, в среднем отражая 90,2% бросков при показателе надёжности 2,54 и 21 победе.

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СКА обменял в «Ладу» девятерых хоккеистов на денежную компенсацию

Хоккейные клубы «Лада» и СКА совершили обмен, в результате которого тольяттинский клуб в обмен на денежную компенсацию получил вратаря Никиту Богданова, защитников Григория Грязнова, Евгения Калабушкина, Евгения Корешкова, Георгия Солянникова; нападающих Андрея Алтыбармакяна, Павла Колтыгина, Алексея Ожгихина и Никиту Попугаева.

Как сообщает пресс-служба тольяттинского клуба, «Лада» получила права на Грязнова, Калабушкина, Колтыгина и Попугаева.

Контракт вратаря Варламова попал в рейтинг худших в межсезонье НХЛ

Журналист Скотт Максвелл на портале Daily Faceoff назвал худшие контракты текущего межсезонья в Национальной хоккейной лиге.

В список попал контракт вратаря «Нью-Йорк Айлендерс» Семёна Варламова. Напомним, соглашение голкипера с «островитянами» рассчитано на четыре года на сумму $ 11 млн.

«Варламову сейчас уже 35! Давать большой срок вратарям никогда не было хорошей идеей, не говоря уже о том, что давать такие контракты голкиперам, у которых карьера близится к завершению», — сказано в статье.

Кроме Варламова, в список попали контракты Джея Ти Комфера («Детройт Ред Уингз», 5 лет, среднегодовая зарплата $ 5,1 млн), Пьера Энгвалля («Нью-Йорк Айлендерс», 7 лет, $ 3 млн), Скотта Мейфилда («Нью-Йорк Айлендерс», 7 лет, $ 3,5 млн), Радко Гудаса («Анахайм Дакс», 3 года, $ 4 млн), Алекса Киллорна («Анахайм Дакс», 4 года, $ 6,25 млн), Йоонаса Корписало («Оттава Сенаторз», 5 лет, $ 4 млн).

Посольство России в Польше потребовало сведения о задержанном хоккеисте

Посольство России в Польше обратилось в прокуратуру с требованием предоставить информацию об обвиняемом в шпионаже российском хоккеисте, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на временного поверенного в делах России в Польше Андрея Ордаша.

«Посольство в дополнение к ноте в МИД Польши направило обращение в национальную прокуратуру Польши (в копии — в органы прокуратуры Люблинского воеводства, которые, по сообщениям СМИ, ведут дело задержанного Максима С.) с требованием подтвердить факт ареста российского гражданина, сообщить о характере выдвинутых в его адрес обвинений и разрешить встречу с ним нашим консульским сотрудникам», — заявил Ордаш.

ХК «Сочи» подписал контракт с двумя хоккеистами

Хоккейный клуб «Сочи» подписал новый контракт с нападающим Никитой Феоктистовым. Как сообщает пресс-служба сочинского клуба, соглашение с 32-летним нападающим будет действовать до 30 апреля 2025 года.

«Сочи» подписал контракт с защитником Романом Мануховым. Как сообщает пресс-служба сочинского клуба, односторонний контракт с игроком обороны будет действовать до 30 апреля 2024 года.

«Локомотив» расторг контракт с защитником Марченко

Ярославский «Локомотив» расторг контракт с защитником Алексеем Марченко, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В прошлом сезоне 31-летний игрок обороны сыграл в регулярке 22 матча, в которых отдал пять результативных передач с показателем полезности «+3». В розыгрыше Кубка Гагарина — 2023 Марченко провёл 12 встреч, в которых набрал 3 (0+3) очка.