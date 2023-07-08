Без тренера, но с россиянином в составе. «Куньлунь» снова станет главной обузой для КХЛ?

Пандемия коронавируса давно позади, а китайский «Куньлунь», формально представляющий Пекин, так облюбовал подмосковные Мытищи, что возвращаться домой совершенно не спешит. Более того, «драконы» уже переведены в Западную конференцию КХЛ, дабы упростить общую логистику в лиге, связанную с перелётами и составлением календаря на сезон.

О чём всё это говорит? О том, что китайский хоккейный проект окончательно провалился, так и не став своим для многочисленного китайского болельщика. Судя по всему, никто в Китае особо «Куньлунь» не ждёт, да и мало кто из китайцев вообще знает о существовании такой команды.

Всё это, безусловно, накладывает определённый отпечаток на имидж Континентальной лиги, для которой «Куньлунь» в некоторой степени стал обузой. Напомним, одной из основных задач создания данного проекта была подготовка натурализованных китайских хоккеистов к домашней Олимпиаде 2022 года. Китайская сборная на ней с треском провалилась, так что и здесь никаких бонусов и дивидендов получить не удалось.

Шутка ли, но «Куньлунь» — единственная на сегодняшний день команда КХЛ, у которой по-прежнему не сформирован тренерский штаб и нет даже главного тренера. Официально объявлено, что Грега Айрленда в следующем сезоне в команде не будет, а имя сменщика по-прежнему не названо. Поговаривают, что им может стать латвийский специалист Виктор Игнатьев, ранее входивший в штаб «драконов», но подтверждения этой информации от руководства «Ред Стар» мы не видим.

Не спешат в клубе заниматься и трансферными делами. Правда, уже подписан контракт с одним российским хоккеистом: нападающий Михаил Абрамов вновь будет выступать за «Куньлунь Ред Стар». Остались в команде Колин Кэмпбелл, Джейсон Фрэм, Джейк Челиос, Клифф Пу, есть долгосрочный действующий контракт у капитана Брэндона Ипа, однако этого даже близко недостаточно.

Кроме того, комплектование «Куньлуня» ведётся в основном с прицелом на национальную команду, но подобным образом никаких успехов на клубном уровне не добиться. А для чего лиге нужна команда-статист, год от года не попадающая в плей-офф и теряющая мотивацию задолго до завершения регулярного чемпионата?

«Куньлунь Ред Стар» Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

«Зачем нам китайская команда и почему она играет не дома? «Куньлунь» играет в Мытищах, потому что вмешалась пандемия, он не мог играть в Китае. Китайский рынок интересен лиге. Если до Олимпиады там о хоккее вообще не говорили, то после Игр интерес вырос. Мы хотим, чтобы он играл у себя на родине. В Мытищах им сложно собрать болельщиков на трибунах. В Китае тоже было мало зрителей? Тогда они только начинали, это было за три года до Олимпиады. А сейчас они увидели продукт мирового уровня. Им хочется видеть свою команду. Мы будем только приветствовать возвращение «Куньлунь Ред Стар» на родину», — делал заявление президент КХЛ Алексей Морозов.

Всё это, конечно, замечательно, но ситуация не меняется: никакого прогресса и выхода на новый пусть развития у клуба не видно, философия развития однобокая и неправильная. В современном спорте больших достижений ничего с подобным подходом не добиться.

Но самое важное и обидное то, что с клубом за все проведённые в КХЛ годы случился регресс. Вспомните, как здорово работал и с нуля создавал китайскую команду Владимир Юрзинов-младший. Тогда, при Юрзинове у руля, «Куньлунь» выходил в плей-офф, был действительно боеспособным коллективом и обладал приличным составом, а затем становилось только хуже. К чему в итоге пришёл «Куньлунь» – все прекрасно видят. Китайский рынок, о котором упомянул Морозов, дело хорошее, вот только о результатах, имидже и соответствии уровню КХЛ тоже не стоит забывать. Пока же «Куньлунь» только лишь решает свои местечковые задачи, совершенно не думая о чём-то более глобальном.