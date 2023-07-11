Канадец из СКА хочет стать русским! Лайпсик уже написал письмо Путину

Сегодня главный тренер СКА Роман Ротенберг сделал важное заявление, касающееся лимита на легионеров в КХЛ и натурализации иностранных игроков, выступающих в России.

«Совсем скоро в нашей команде будет на одного гражданина России больше. Новичок СКА Брендан Лайпсик высказал желание принять российское гражданство и написал письмо Президенту России Владимиру Путину. В футболе это достаточно распространенная практика, совсем недавно российские паспорта получили игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо, а Бразилия в футболе – это как Канада в хоккее. Сейчас нам нужно максимально усиливать свой чемпионат, а, если такой сильный хоккеист, как Брендан, получит российское гражданство, это только зафиксирует его желание играть в КХЛ.

Брендан уже три года живет в России, теперь будет играть в Петербурге за СКА, а за это время объездил всю Россию, стал здесь своим. Не секрет, что в Северной Америке он столкнулся с предвзятостью и несправедливостью, а в России все эти годы чувствовал исключительно поддержку и от болельщиков, и от тренеров, и от партнеров. Его любимый игрок – Александр Овечкин, а в Канаде он рос на игре наших великих хоккеистов, таких как Павел Буре. Возможно, и сам Брендан когда-нибудь сыграет в форме сборной России.

Для СКА и всего нашего хоккея это знаковая история. Мы постараемся максимально помочь Брендану осуществить его желание и получить российское гражданство. Это смелый и ответственный шаг с его стороны, который можно только приветствовать», – заявил Ротенберг.

По нашей информации, разговоры о натурализации Лайпсика ходили ещё в прошлом клубе канадца – магнитогорском «Металлурге». И вот теперь североамериканец, похоже, созрел. Возможно, к этому решению его немного подтолкнули, но в таком случае в очередной раз возникает вопрос к людям, лоббировавшим в КХЛ ужесточение лимита на иностранцев с пяти до трёх. Получается, что главный постулат принятого закона, призванный «способствовать росту собственной молодёжи», является всего лишь красивой фразой и обычной ширмой. Чисто логически получается, что Лайпсик займёт место какого-то молодого русского таланта?

Например, в том случае, если Лайпсику выдадут паспорт РФ, у СКА останется ещё два свободных места для иностранцев (уже подписан шведский вратарь Маттссон), а по факту может оказаться четыре легионера в составе. Аналогичные случаи можно наблюдать в «Автомобилисте», где Джесси Блэкер и Кёртис Валк обладают паспортами не попадающего под лимит Казахстана, а также в московском «Динамо», где документы на российский паспорт уже успел подать американский защитник Бреннан Менелл.

«Ситуация с получением Менеллом гражданства России? Всё идёт в положительном для нас русле. Кстати, он скоро прилетает в Россию. Всё идёт своим путём и своим чередом. Думаю, что уже скоро будут какие-то новости. Но я повторюсь, что всё идёт по положительному плану», – делал заявление спортивный директор москвичей Алексей Сопин.

Бреннан Менелл Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

В общем, ситуация интересная и вполне подходящая для длительных споров и дискуссий. С одной стороны, здорово, что некоторым иностранцам в России действительно нравится, тем более что есть примеры уехавших легионеров, принявшихся активно изливать на лигу свою желчь. С другой стороны, нужно определиться, в каком направлении КХЛ, ФХР и Минспорта хотят развиваться, и в чём смысл принятия в регламент законов, которые клубы впоследствии сами же и обходят искусственным способом.