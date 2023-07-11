«Один из самых смертоносных снайперов». Овечкин теперь в одном ряду с Гретцки и Хоу

Межсезонье — лучшая пора для составления всевозможных рейтингов. Помимо тех топов, что связаны с конкретными событиями в конкретные временные моменты, появляются и, так сказать, вечные. В один из таких рейтингов и попал российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

Журналист The Hockey Writers Мэттью Затор составил список лучших форвардов в истории НХЛ. Более того — он распределил всех на тройки! А Ови и вовсе попал в первое звено. И не к кому-нибудь — к Уэйну Гретцки и Горди Хоу!

Почему же форварда «Вашингтона» так высоко оценили? И кто составил ему компанию в этой сборной?

Александр Овечкин Фото: GetTY IMAGES

Тройки лучших из лучших

Начнём с представления всех троек. Из действующих хоккеистов в рейтинге оказались лишь трое: Овечкин, Сидни Кросби и всё ещё играющий Яромир Ягр. Правда, только двое ещё выступают в НХЛ.

Все звенья:

Александр Овечкин — Уэйн Гретцки — Горди Хоу:

Сидни Кросби — Марио Лемье — Яромир Ягр;

Люк Робитайл — Брайан Троттье — Майк Босси;

Боб Гейни — Стив Айзерман — Бобби Кларк.

Сборная, конечно, спорная. Сюда не попали многие легенды вроде Бретта Халла или Ги Лефлёра. Так как же Затор объяснил добавление в топ Овечкина? Ещё и в первую тройку!

«У Овечкина есть шанс узурпировать рекорд Гретцки»

«Представьте себе Великого (Уэйн Гретцки) и Великую восьмёрку (Александр Овечкин) вместе. Какая это была бы захватывающая эпоха! Лидер по количеству передач с большим отрывом в паре с одним из самых смертоносных снайперов в истории НХЛ. Добавьте Мистера Хоккей (Горди Хоу) к этому миксу и получите, вероятно, одну из самых опасных линий нападения, когда-либо выходивших на лёд. Простой взгляд на резюме этих трёх игроков должен убедить вас в необходимости поставить их в первое звено этой команды.

Александр Овечкин, он же Великая восьмёрка. С тех пор как он пришёл в НХЛ в 2005 году, голеадорство стало его вторым именем. В свой дебютный сезон Ови взял штурмом лигу, забив 54 гола в 81 матче. Затем у него был небольшой спад на второй сезон — если это можно так назвать: в кампании-2006/2007, когда он забил всего 46 голов. В целом у него было девять сезонов с более чем 50 голами и только один сезон, в котором Овечкин забил меньше 30. Алекс — прирождённый снайпер в чистом виде. Это просто то, что он делает.

Когда он не забивает своим запатентованным щелчком, то уничтожает парней на форчеке. На момент написания этой статьи на его счету беспрецедентный 3471 хит за всю карьеру. Это означает, что он постоянно набивает более 200 силовых приёмов за сезон. Игроки определённо должны держать голову поднятой, когда он на льду.

Александр Овечкин Фото: GetTY IMAGES

Многие задаются вопросом, почему Ови забивает так много голов. И не только из-за его смертоносного броска и необъятной креативности. Он бросает отовсюду и всегда попадает в створ. Овечкин постоянно находится либо на вершине, либо в пятёрке лучших в лиге по количеству бросков. На самом деле у него никогда не было сезона, когда он наносил менее 300 бросков. Гретцки говорил: «Ты стопроцентно промахиваешься теми бросками, которые не наносишь». Должно быть, Овечкин сделал где-то на теле татуировку с этими словами, потому что он старается придерживаться данного принципа.

Удивительно, но у Овечкина действительно есть шанс узурпировать вечный рекорд Гретцки по количеству забитых голов.

Овечкин, Гретцки и Хоу в одном звене стали бы бедой для вратаря и обороны любой противоборствующей команды. Два снайпера поколения, которые могут взаимодействовать вместе с величайшим игроком всех времён. Вероятно, они забивали гол почти каждую смену. У Гретцки, безусловно, была своя доля талантливых товарищей по линии, но с этими двумя на флангах у него были бы плодородные деньки.

В сумме у них 2517 голов. Представьте, что вы защитник, пытающийся помешать этой тройке, несущейся по льду. Удачи — это всё, что я должен сказать».

***

Заслуживает ли Овечкин попадания в этот рейтинг? Однозначно! Достоин ли он места в первой тройке? Всё ещё есть сомнения. Тем не менее радостно осознавать, что спортсмен способен добиться такого признания ещё во время карьеры.