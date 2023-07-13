В Казахстане МВД проверит «Барыс», ИИХФ следит за кейсом Федотова. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 12 июля 2023 года.

Генпрокуратура Казахстана потребовала проведения комплексной проверки «Барыса»

В Генеральной прокуратуре и Министерстве внутренних дел Республики Казахстан рассмотрели петицию болельщиков с требованием отставки тренерского штаба и руководства «Барыса», сообщает «Шайба.kz». Генеральная прокуратура потребовала от МВД провести комплексную и полную проверку «Барыса» и предоставить ей результаты.

Правоохранительные органы проверят факты массового нарушения законодательства Республики Казахстан о гражданстве, когда натурализованным легионерам выдавались казахстанские паспорта, а те не выходили из предыдущего гражданства, тем самым грубо нарушая конституцию страны. В минувшем сезоне из сборной Казахстана ушли все хоккеисты с двойным гражданством.

Кроме того, назначена встреча представителей общественного движения с одним из заместителей премьер-министра Республики Казахстан, на которой будут рассмотрены все вопросы, поднятые в петиции.

В ИИХФ сообщили, что следят за ситуацией с переходом Федотова в ЦСКА

Международная федерация хоккея следит за ситуацией, связанной с переходом вратаря Ивана Федотова в ЦСКА, чтобы убедиться в соблюдении сторонами трансферных правил.

«ИИХФ следит за ситуацией, чтобы убедиться в соблюдении трансферных правил всеми вовлечёнными сторонами, на данном этапе не будем больше комментировать эту ситуацию», — цитирует представителя ИИХФ ТАСС.

Напомним, в мае 2022 года Федотов заключил однолетний контракт с «Филадельфией Флайерз» на сезон-2022/2023. Тем не менее летом вратаря задержали и отправили на прохождение армейской службы. В итоге минувший сезон Федотов пропустил, а его соглашение с «лётчиками», как сообщалось на официальном сайте клуба, автоматически продлено на грядущий чемпионат.

Московское «Динамо» обменяло нападающего Кодолу в минское «Динамо»

В обмен на денежную компенсацию в минское «Динамо» отправляются спортивные права на нападающего московского «Динамо» Владислава Кодолу. Как сообщает пресс-служба московского клуба, 30 апреля игроку было сделано квалификационное предложение, которое Кодола не принял.

Кодола является уроженцем Гомеля и выпускником команды из этого же города. Свой путь во взрослом хоккее начал в «Алмазе», позже перебрался в Северную Америку, где выступал в Хоккейной лиге Онтарио с 2013 по 2015 год. Затем белорусский нападающий играл только в системе череповецкого клуба, где провёл в «Северстали» 239 матчей, набрал 95 (37+58) очков при показателе полезности «+4» и 60 минутах штрафа.

В составе московского «Динамо» Кодола провёл 56 игр, в которых набрал 21 (6+15) очко при показателе полезности «-3».

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Сергей Гимаев объяснил поступившие ему угрозы по телефону

Экс-защитник клубов КХЛ Сергей Гимаев заявил, что угрозы в его адрес и адрес его матери по телефону — дело рук мошенников, которые пытались обманом заставить его заплатить им деньги.

«Это были телефонные мошенники. Распространённое явление в наше время. Они мне позвонили, начали угрожать, пытались развести меня на деньги. Я их просто заблокировал. Тогда они начали звонить моей маме. Она как олдскульный человек сообщила участковому, тот составил протокол. Я сразу сказал: «Мама, это шарлатаны, просто их блокируй». Конечно, эта история вызвала резонанс, мне многие позвонили, спасибо за поддержку. Я надеюсь, этот опыт кому‑то поможет — не попадайтесь на такой телефонный развод», — сказал Гимаев в интервью «Матч ТВ».

Немецкий голкипер Томас Грайсс завершил карьеру после 14 сезонов в НХЛ

Немецкий вратарь Томас Грайсс завершил игровую карьеру после 14 сезонов в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

«Были некоторые соображения о продолжении игры, но суть в том, что я рассмотрел несколько предложений, которые мне не очень понравились. В результате я принял решение завершить карьеру и с нетерпением жду возможности сделать что-то новое в своей жизни.

С точки зрения спорта у меня лучше всего получилось с «Айлендерс». Но в каждом месте, где я был, было что-то хорошее для меня. В Финиксе было приятно жить, или моя первая игра в НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» была особенной. Калифорния — хорошее место для отдыха, и здесь есть чем заняться. В «Детройте» я снова встретился с парнями, с которыми раньше играл в «Сан-Хосе». В каждой команде было что-то хорошее», — заявил Грайсс.

За свою карьеру в НХЛ 37-летний голкипер выступал за «Сан-Хосе Шаркс», «Детройт Ред Уингз», «Нью-Йорк Айлендерс», «Питтсбург Пингвинз», «Финикс Койотс». В НХЛ Томас сыграл 368 матчей, в которых одержал 162 победы с 91,1% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,77.