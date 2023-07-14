В Вашингтоне поклоняются Овечкину, в «Амуре» ответили за скандал. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 13 июля 2023 года.

В Вашингтоне установили логотип «Офис Овечкина» на катках

На катках в Вашингтоне установили логотипы «Офис Овечкина» на катках в левом круге вбрасывания, сообщает пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз».

Напомним, впервые информация об установке логотипов на катках города появилась в начале января 2023 года. Тогда Александр Овечкин и «Кэпиталз» приняли более 800 детей из государственных школ Арлингтона (Вирджиния) на тренировке 13 января, посвящённой этому событию. Все они получили футболки «Ovi 800», а после занятия сфотографировались с капитаном «столичных».

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Генменеджер «Амура» ответил на заявление об отказе клуба оплачивать операцию Николишина

Генеральный менеджер «Амура» Вадим Покотило прокомментировал информацию о том, что клуб якобы отказался оплатить операцию нападающему Ивану Николишину в Германии.

«Да, мы видели эти статьи и сообщения в блогах журналистов. Ничего, кроме недоумения, они у нас не вызвали. Не стали сразу комментировать эти домыслы, чтобы дать Ивану возможность без давления принять правильное решение. Но сейчас уже можно и нужно прояснить ситуацию.

Клуб не имел никакого права и возможности оплатить операцию Ивана в Германии. Мы предложили оплатить её в любой российской клинике на выбор игрока. Он принял решение ехать за границу и оформил письменный отказ от любых претензий к клубу по этому поводу. Документ лежит в нашем архиве. Заявления уважаемых журналистов о том, что клуб обещал оплатить операцию позднее по предоставленным Иваном чекам и прочим документам, к реальности отношения не имеют.

Отдельно хочу отметить, что за последние два сезона клуб не допустил ни одного нарушения своих обязательств перед игроками и ни одной задержки по выплатам зарплат и бонусов. Оплата операции Николишина не стала бы для нас проблемой, но оснований для такой выплаты просто нет, с чем в письменной форме согласился сам Иван.

СМИ писали о том, что якобы существовала договорённость о включении стоимости операции в новый контракт Николишина? Скажу так: по предложенному Ивану двухлетнему контракту он мог заработать в семь раз больше, чем по прошлогоднему. А стоимость операции эта сумма превышала в десятки раз», — приводит слова Покотило сайт «Амура».

Инсайдер EPSN рассказал, почему «Аризона» отказалась от Гальченюка, подписанного 1 июля

Инсайдер ESPN Грег Вышински рассказал, почему «Аризона Койотс» отказалась от Алекса Гальченюка, которого клуб подписал 1 июля на один год.

«Источник в НХЛ сообщил, что «Койотс» обнаружили «ситуацию вне льда», влияющую на Гальченюка, о которой команда ранее не знала», — написал Вышински в своём «твиттере».

Напомним, вчера, 13 июля, «Аризона Койотс» выставила 29-летнего Гальченюка на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта.

Гальченюк вернулся в «Аризону», подписав соглашение с клубом 1 июля. По двустороннему договору зарплата игрока в НХЛ должна была составить $ 775 тыс. за сезон, а в АХЛ – $ 225 тыс. В сезоне-2022/2023 форвард сыграл в НХЛ всего 11 матчей, не набрав очков. За свою карьеру в НХЛ Алекс Гальченюк провёл в лиге 654 встречи, в которых забросил 146 шайб и отдал 208 результативных передач, набрав в общей сложности 354 очка.

В КХЛ ввели новое правило касательно игры команд в большинстве

КХЛ на официальном сайте дополнила пункт об изменении ряда правил на будущий сезон. К уже оглашённым изменениям добавился пункт, касающийся игры в большинстве.

В сезоне-2023/2024 КХЛ вводится ещё одно правило: если команда начинает период или овертайм в большинстве, то стартовое вбрасывание проводится в зоне атаки этой команды.

Напомним, в новом сезоне КХЛ внесла ряд изменений в правила. Эти изменения затрагивают различные ситуации на льду, например, травма игрока вследствие открытой калитки запасных. Теперь команде, калитка которой привела к травме, будет назначаться двухминутное удаление.