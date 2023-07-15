Смена номиналов. Медведев возглавил СКА, но власть в хоккейном Петербурге в других руках

Геннадий Тимченко уже давно был готов сдать свой пост, а у Медведева на первом месте «Зенит». Так что Роман Ротенберг продолжает «рулить».

СКА, проводящий в это межсезонье масштабную ковровую селекцию, «бомбанул» новостью в середине июля – у клуба сменился председатель Совета директоров, то есть де-юре главный человек в управляющей верхушке. Вместо Геннадия Тимченко этот пост занял Александр Медведев.

Тимченко «рулил» армейцами с 2011 года, тогда он как раз пришёл на это место вместо Медведева. То есть сейчас произошла обратная рокировка. За 12 лет под руководством Тимченко СКА добился значительных успехов, выиграв два Кубка Гагарина и создав мощную клубную вертикаль, хотя необходимо внести ремарку, что все большие победы невских армейцев случились в годы неконтролируемой гонки бюджетов, в которой у СКА за счёт могущественного спонсора «Газпрома» было определённое преимущество. В последние же годы, когда в КХЛ появился жёсткий потолок зарплат, а ЦСКА окреп и превратился в реальную силу, СКА постоянно находится в тени главного конкурента.

Впрочем, напрямую связывать результаты петербуржцев с качеством работы Тимченко нельзя. Он довольно давно отошёл от активного управления делами СКА и гораздо больше внимания уделял двум другим проектам: «Спартаку» и КХЛ. В лиге Тимченко председательствует в Совете директоров, являясь фактически главным человеком в нашем клубном хоккее, а в московском клубе хоть официальных постов и не занимает, но считается, по сути, его куратором. Собственно, после возвращения «Спартака» в КХЛ в 2015-м, которое стало возможно благодаря деньгам и связям Тимченко, СКА и стал уходить для функционера на второй, а то и на третий план. В Санкт-Петербурге же стало набирать силу повсеместное влияние Романа Ротенберга, так что сейчас Тимченко оставляет уже чисто номинальный пост. И, вероятно, ещё больше концентрируется на делах КХЛ и «Спартака».

Геннадий Тимченко Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Александр Медведев – это первый президент КХЛ, при котором лига была максимально ориентирована на международную интеграцию. Во времена Медведева наши клубы играли в Лиге чемпионов, проводили выставочные матчи с командами НХЛ, а лига старалась привлечь в свои ряды новых участников со всей Европы и уйти из-под влияния ФХР. Словом, хорошее было время, которое прямо сейчас, увы, возродить никак не получится.

При этом поначалу Медведев совмещал президенство в лиге с постами президента и главы Совета директоров СКА. Это порождало много теорий заговоров относительно дополнительных преимуществ армейцев, однако парадокс — в те годы, когда СКА «рулил» Медведев, клуб был чуть ли не показательно беспомощен в плей-офф КХЛ.

После ухода с поста президента лиги Медведев остался в советах директоров КХЛ и СКА, но это были больше номинальные должности, а основную энергию Александр Иванович направил в другие русла. Сначала стал управлять теннисными турнирами в Санкт-Петербурге, а затем получил большие полномочия в главном спортивном клубе Северной столицы — футбольном «Зените». С февраля 2019-го Медведев является гендиректором сине-бело-голубых, а с июня 2023-го – председателем правления.

Александр Медведев Фото: РИА Новости

Сейчас Медведев как будто возвращается к активной хоккейной деятельности, однако его новый заход в СКА вряд ли будет означать какие-то грандиозные изменения для армейского клуба. По крайней мере, на текущем временном отрезке. Основное внимание Медведева всё равно будет направлено на «Зенит», где и проблем больше, и денег, и возможностей, а де-факто главным человеком в хоккейном клубе также останется Роман Ротенберг – и швец, и жнец, и на дуде игрец СКА, держащий сейчас в своих руках власть в армейском клубе по многим направлениям. Он и главный тренер, и генеральный менеджер, и глава пиар-службы – такой объёмный функционал, который Ротенберг по собственной воле взвалил на свои плечи, вполне позволяет председателю Совета директоров не погружаться максимально глубоко в дела клуба.

И вряд ли сейчас Медведев будет вмешиваться в какие-то процессы в СКА, к тому же у клуба по большому счёту всё в полном порядке. Ну а решать вопрос с давним отсутствием побед в КХЛ в любом случае придётся на льду, а не в кабинетах.