Главный волшебник российского хоккея! Павлу Дацюку — 45 лет

Сегодня исполнилось 45 лет одному из самых титулованных российских хоккеистов Павлу Дацюку. Человеку, в чьей коллекции есть все крупнейшие титулы, включая золото Олимпиады, чемпионата мира и звание обладателя Кубка Стэнли. Дацюк – член «Тройного золотого клуба». Есть у Павла и завоёванный Кубок Гагарина.

Сейчас Дацюк работает в системе родного для себя «Автомобилиста», практически не общается с прессой и ведёт себя скромно. По своей натуре Павел всегда был непубличным и тихим человеком, несмотря на большое внимание со стороны журналистов и болельщиков. Официально о завершении профессиональной карьеры хоккейный Волшебник не объявлял. Интересно, что Дацюк приглашён на прощальный матч Даниса Зарипова, который состоится 9 августа в Казани. Если всё сложится, то зрители смогут снова воочию увидеть игру Павла.

Дацюк – яркий пример того, что драфт НХЛ решает далеко не всё. «Детройт» выбрал россиянина в 1998 году аж в шестом раунде под общим 171-м номером, но это не помешало форварду стать одним из самых великих хоккеистов планеты. Центральных нападающих уровня Дацюка в Национальный лиге немного по сей день, каждый из таких талантов – на вес золота.

В «Детройте» в те времена работал замечательный европейский скаут Хокан Андерсон, который, помимо Дацюка, нашёл для команды ещё и Хенрика Зеттерберга. Андерсон словно знал заранее, насколько преобразятся эти хоккеисты при правильном отношении. Это ведь сейчас «красные крылья» который год подряд не могут попасть в плей-офф, а тогда в крупнейшем городе штата Мичиган была чемпионская команда.

«Я ничего не знал о Дацюке до его прихода в «Детройт». Но уже со второго дня тренировочного лагеря он начал выделяться. Павел — потрясающий талант, он просто очень, очень хорош», — говорил осенью 2001 года знаменитый капитан «Ред Уингз», а ныне генеральный менеджер клуба Стив Айзерман.

Павел Дацюк в «Детройте» Фото: nhl.com

«Я видел его в начале сезона — он постоянно проигрывал вбрасывания. Прошло два месяца, и теперь он начинает обыгрывать на «точке» крутых парней. В третьем периоде играет аккуратно, не рискует. Это интересно, потому что не похоже, что кто-то ему это объяснял. Это говорит о многом. Этот парень точно станет суперзвездой НХЛ», — говорил Люк Робитайл в ноябре 2001 года, когда в звёздность Павла ещё очень трудно было поверить.

Всё это лишь доказывает, что Дацюк мастерски развеял все слухи о неспособности выйти на топ-уровень. Своей игрой человек доказал всем скаутам и генеральным менеджерам, не верившим в него на драфте. Павел – умнейший форвард с золотыми руками, который дорожил шайбой так, что соперники буквально не знали, что с этим делать.

В КХЛ Дацюк успел поиграть за «Ак Барс», московское «Динамо», ЦСКА, взять титул со СКА. И, конечно, за «Автомобилист», который, видимо, останется последним клубом в долгой и яркой карьере нападающего.

Павел Дацюк в «Автомобилисте» Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

Много пользы форвард принёс для сборной России, побывав в том числе её капитаном. Павел всегда старался приезжать в национальную команду, когда была такая возможность. К сожалению, с годами Дацюка всё больше начали мучить травмы, приходилось регулярно лечиться и проводить много времени в лазарете. Повесить коньки на гвоздь пришлось в том числе поэтому, хотя и возраст для профессионального хоккеиста у Дацюка уже очень солидный.

Павел Дацюк – воплощение профессионализма, воли к победе и настоящего мужского характера. Не сомневаемся, что прославленный атлет будет и дальше приносить пользу отечественному спорту в качестве тренера или функционера. Все возможности для этого есть.