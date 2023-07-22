Подробности скандала с Шининым, русский вратарь идёт в суд в НХЛ. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 20 июля.

СКА продлил контракт с главным тренером Романом Ротенбергом

«Хочу поблагодарить совет директоров за доверие и решение перезаключить со мной контракт как с главным тренером на пять лет. Наша общая задача – реализация долгосрочной клубной стратегии, в числе основных задач которой лидерство и по спортивному результату, и по коммерческой составляющей, а также эффективное развитие детско-юношеского хоккея, академии СКА. Мы продолжаем поступательно идти вперёд!

Я рассматриваю такой кредит доверия ко мне как прочный фундамент, на котором мы будем строить мощную, современную команду победителей. Мы по-прежнему ориентируемся на смелый хоккей, сочетаем силовую мощь, скорость, нацеленность на ворота с умной комбинационной игрой, которая всегда будет радовать болельщиков.

Впереди у нас годы серьёзного кропотливого труда, очень много работы. На этом пути главное — всегда помнить, что мы все – от руководителей клуба до только что пришедших в команду юниоров – одна команда, одна семья СКА. Работаем вместе и движемся вперёд!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Стали известны подробности задержания экс-директора «Трактора» Александра Шинина

Появились новые подробности задержания бывшего спортивного директора «Трактора» в Челябинске Александра Шинина, сообщает URA.Ru со ссылкой на источник в силовых структурах. Отмечается, что у специалиста были найдены наркотики. Их отыскали в машине Шинина. Он собирался с ними поехать на рыбалку.

«Автомобиль Шинина остановили почти сразу после сделки, в ходе которой он купил наркотик. В ходе обыска в машине нашли пакет с мефедроном массой чуть более трёх граммов. Хотя изначально бывший топ-менеджер договаривался с поставщиком на шесть граммов», — сказал источник.

Отмечается, что Шинин не собирался распространять наркотические средства, он приобретал их для себя. Кроме того, задержали не только экс-директора «Трактора», но и его поставщика. Последнему выбрали в качестве меры пресечения домашний арест. Шинин, в свою очередь, был освобождён из отдела полиции под обязательство о явке.

Стал известен состав России U23 на турнире в Сочи

Федерация хоккея России на официальном сайте объявила состав национальной команды до 23 лет на турнир Sochi Hockey Open. Предсезонное соревнование начнётся 3 августа и продлится до 8 августа в Сочи.

В состав попали 28 хоккеистов (три вратаря, 10 защитников и 15 нападающих). Девять игроков являются представителями СКА.

Вратари: Сергей Иванов, Артемий Плешков (оба — СКА), Никита Подлягин («Авангард»).

Защитники: Никита Смирнов («Динамо» Мн), Никита Евсеев, Всеволод Альметкин (оба — «Ак Барс»), Владимир Грудинин, Артем Барабоша (оба — ЦСКА), Даниил Иванов («Спартак»), Роман Юзбашян («Сочи»), Михаил Гуляев («Авангард»), Артём Проничкин («Торпедо»), Никита Баклашев («Динамо» М).

Нападающие: Станислав Яровой («Витязь»), Роман Абросимов («Северсталь»), Илья Чефанов («Металлург» Нк), Дмитрий Бучельников, Матвей Кабуш, Иван Демидов, Григорий Кузьмин, Семён Синяткин, Семён Демидов, Даниил Лазутин (все — СКА), Андрей Никонов, Никита Буруянов (оба — «Динамо» М), Дмитрий Кателевский («Ак Барс»), Максим Великов (ЦСКА), Данила Климов («Сочи»).

Отметим, что главным тренером сборной будет Николай Воеводин. Ему будут помогать тренеры Александр Титов, Герман Титов, тренер вратарей Алексей Давыдов, а также тренер по физической подготовке Александр Кофанов.

Экс-форвард «Авангарда» перешёл в «Нефтехимик»

«Нефтехимик» в официальном телеграм-канале объявил о подписании соглашения с 26-летним российским нападающим Александром Дергачёвым.Отмечается, что с форвардом заключён однолетний контракт.

«Мы рады приветствовать Александра в стае и желаем яркого сезона!» — говорится в сообщении. Напомним, 20 июля «Авангард» расторг контракт с Дергачёвым. Прошло менее суток, прежде чем форвард нашёл новый клуб.

В прошлом сезоне Александр Дергачёв сыграл 60 матчей, в которых забросил семь шайб и отдал восемь результативных передач, набрав в общей сложности 15 очков. В плей-офф-2023 26-летний форвард провёл 14 встреч, в которых не отметился результативными баллами. Всего в лиге Дергачёв отыграл 295 матчей и записал на свой счёт 74 (36+38) балла.

Владимир Тарасенко в поисках клуба — пока это не «Каролина» и не «Айлендерс»

Известный инсайдер и журналист Эллиотт Фридман в эфире NHL Network рассказал, что «Нью-Йорк Айлендерс» находится в поиске результативного крайнего нападающего. При этом он сообщил, что «островитяне» отказались от возможного подписания российского форварда Владимира Тарасенко.

«Я слышал, что у Тарасенко и «Айлендерс», возможно, была неудачная встреча, этого не произойдёт. Я действительно думаю, что они ищут другого снайпера, да, абсолютно», — сказал Фридман.

Кроме того, генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Дон Уодделл прокомментировал информацию о переговорах с Тарасенко: «Мы продолжаем переговоры с игроком и его агентом. Потолок зарплат является проблемой для многих из нас. Потолок вырос на $ 1 млн (до $ 83,5 млн). Вот почему этим летом в лиге было так мало событий. Всё ещё остаётся несколько довольно хороших игроков, которые ожидают предложений, потому что прямо сейчас у клубов недостаточно места под потолком, чтобы забрать всех хоккеистов», — приводит слова Уодделла официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Новый контракт Самсонова определит арбитраж

Журналист Дэвид Альтер на своей странице в «Твиттере» рассказал о прекращении переговоров между российским голкипером Ильёй Самсоновым и «Торонто Мэйпл Лифс». Вратарь сейчас является ограниченно свободным агентом.

«Я слышал, что Илья Самсонов и «Торонто» готовятся к слушанию. Переговоров больше нет, арбитраж вынесет решение о зарплате вратаря», — говорится в сообщении. Напомним, ранее Эллиотт Фридман сообщил, что команда предлагает $ 2,4 млн, а Самсонов запрашивает $ 4,9 млн.

В прошлом сезоне регулярного чемпионата россиянин принял участие в 42 матчах, в которых пропустил 96 шайб. Зарплата по прошлому соглашению россиянина с клубом составляла $ 1,8 млн.