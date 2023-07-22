«Металлург» превратился в клуб-середняк. О Кубке Гагарина в ближайшие годы можно забыть

Андрей Разин привык работать с командами без звёзд, но у Магнитогорска другие задачи.

Чемпионские годы «Металлурга» остались в прошлом. И если буквально пару сезонов назад команда Ильи Воробьёва билась с ЦСКА в финале Кубка Гагарина и едва не взяла ту тяжелейшую серию, то в ближайшей перспективе уральцам о подобных достижениях мечтать не приходится.

В клубе решили серьёзно изменить вектор развития, сделав ставку на «рабочего» тренера – Андрей Разин всегда являлся крепким специалистом с непростым характером, но точно не человеком для решения больших задач. Его «Северсталь» выглядела ярко и по-спортивному зло, однако потолком этой команды так и остался первый раунд плей-офф.

Разин – знаковая для Магнитогорска фигура, свои лучшие годы Андрей Владимирович провёл именно в уральской команде. Его тройка с Гусмановым и Гольцем была одной из лучших и самых забивающих в Суперлиге. Теперь Разин-тренер попробует себя в «Металлурге» уже в новой ипостаси. Вопрос в другом: в «Металлурге» нужно побеждать, как это делали Кинэн и Воробьёв, а не пробовать и проводить эксперименты.

Сергей Мозякин и Андрей Разин Фото: Пресс-служба ХК «Металлург»

Нынешняя трансферная кампания клуба оставляет желать лучшего. Неудачи с оффершитами (Гераськин, Алистров), уход всех легионеров (Паскуале, Кёрран, Лайпсик, Карри, Майе), очередное недопонимание с Голдобиным, в результате которого форварда пришлось обменять в «Спартак». Взамен уральцы получили Данилу Квартальнова, но по уровню мастерства он и близко не ровня Николаю. Покинули Магнитогорск крепкий защитник Земчёнок и габаритный форвард Чибисов.

Чтобы скрыть все трансферные неудачи, пришлось засыпать деньгами Никиту Михайлиса, выписав нападающему сборной Казахстана 80 млн рублей за сезон. Безусловно, Никите сильно переплатили, но иначе и его бы у Магнитогорска увели из-под носа.

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«Новостей пока, как видите, нет. Дефицитная позиция одна — центр. Мы его ищем. Есть подвижки. Нас немного подвёл Филипп Майе. Думаю, что мы найдём игрока. Конечно, сейчас с этим тяжело. Понятно, русских игроков нет, европейцев тоже. Многие канадцы ждут возможности получить контракт в НХЛ. Есть несколько хоккеистов, плотно беседуем с агентами», – заявил спортивный директор «Магнитки» Сергей Гомоляко.

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Вообще, у «Металлурга» на сегодняшний день лишь один легионер – шведский защитник Робин Пресс, которого из «Северстали» привёл за собой Разин. По его же рекомендации из Череповца через оффершит взяли защитника Макара Хабарова, с которым российский специалист тоже работал ранее.

«Металлургу» сократили бюджет (в том числе и поэтому выложенные за Михайлиса средства выглядят дико). Президент клуба Виктор Рашников всегда вкладывал в хоккейный проект большие деньги для привлечения звёздных хоккеистов, а теперь, по всей видимости, вектор направлен на привлечение, развитие и воспитание собственной молодёжи.

Подобный путь – это путь клуба-середняка. Воспитывать доморощенных хоккеистов можно и нужно, но удастся ли добиться с подобным подходом максимальных результатов? Юров, Канцеров, вернувшийся из аренды Гребёнкин, другие талантливые ребята, – все они получат у Разина игровое время. Однако без топ-мастеров не дойти даже до финала конференции и уж точно не выиграть кубок. Посмотрите на составы «Ак Барса», на первое звено «Авангарда» с Буше и Найтом (третьим там, не сомневаемся, будет Ткачёв), на мощнейший костяк чемпионского ЦСКА, на сильную селекцию СКА. У «Металлурга» в его нынешнем виде подобного подбора игроков нет даже близко.

Кстати, абсолютно не впечатляет и вратарская линия команды. После завершения карьеры Кошечкиным и ухода Паскуале в сезон «Металлург» собирается идти с Артёмом Загидулиным и Ильёй Набоковым. Мягко говоря, странное и не самое понятное решение. Собственно говоря, оно и характеризует всё нынешнее межсезонье клуба.

Посмотрим, как выступят уральцы в новом чемпионате и сколько готово ждать высшее руководство, предоставляя карт-бланш менеджменту и тренерскому штабу. В городе, где привыкли к победным хоккейным традициям, постоянно кормить болельщиков рассказами об омоложении и перестройке команды точно не получится.