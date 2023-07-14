«Нас подвёл Майе». Спортдиректор «Металлурга» рассказал о трансферных планах клуба

Спортивный директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Гомоляко высказался о целях команды на межсезонье. Кроме того, специалист прокомментировал уход из клуба канадского нападающего Филиппа Майе. Хоккеист в начале июля подписал контракт с «Монреаль Канадиенс».

«Новостей пока, как видите, нет. Дефицитная позиция одна — центр. Мы его ищем. Есть подвижки. Нас немного подвёл Филипп Майе. Думаю, что мы найдём игрока. Конечно, сейчас с этим тяжело. Понятно, русских игроков нет, европейцев тоже. Многие канадцы ждут возможности получить контракт в НХЛ. Есть несколько хоккеистов, плотно беседуем с агентами.

Нас подвёл Майе? Скажу больше: мы с ним практически договорились. Через два дня мы должны были отправить ему контракт. Но получилось так, как получилось.

Это вопрос мечты Майе — попробовать себя в НХЛ — или какие-то другие факторы, которые не позволили заключить контракт? Думаю, это его желание. Филипп и в прошлом году хотел попасть в НХЛ, когда мы уговаривали его остаться. В этом году он был согласен остаться, но «Монреаль» предложил даже двусторонний контракт — он согласился. Сказал, что будет пробовать и делать всё возможное, чтобы сыграть хоть сколько-то матчей в НХЛ», — приводит слова Гомоляко «Спорт-экспресс».

Напомним, 30-летний Майе подписал с «Монреалем» контракт на один год, с кэпхитом $ 775 тыс. Канадец провёл в России два года. За это время Филипп сыграл в 113 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых набрал 92 (37+55) очка. В плей-офф на счету канадца 34 встречи и 27 (9+18) баллов.