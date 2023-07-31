«Филадельфия» готова к суду по «делу Федотова». Но нужен ли голкипер американскому клубу?

Когда хоккейный мир по ту сторону океана окончательно погрузился в негу ничегонеделания, подсчитывая только оставшихся свободных агентов, внезапно встрепенулась «Филадельфия». Клуб, который вообще никак не отреагировал на прошлогодний скандал имени Ивана Федотова, не писал никаких жалоб в международное спортлото, внезапно решил обратиться в высшие инстанции в момент, когда казалось, что ситуация заиграна.

НХЛ и «Филадельфия» настаивают на том, что коллективное соглашение лиги предусматривает автоматический перенос срока контракта в том случае, если игрок не мог его исполнить. Прецедентов у ситуации очень мало, особенно в разрезе призыва в армию — скорее всего, этот случай будет вообще первым в истории. В принципе, такое развитие событий можно было предугадать ещё весной, когда голкипер ждал своей демобилизации, при этом всё ещё оставаясь хоккеистом «Флайерз» на бумаге: никто его контракт не расторгал. Теперь это дело будет разрешать ИИХФ и её юридический департамент.

В сентябре 2022 года заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сказал, что «Филадельфия» не обращалась за «заморозкой» контракта. Агент Федотова Джей Пи Бэрри, публично почти никак не проявлявший себя в тот момент, когда его клиент надел полосатую тельняшку, заявил, что Иван просто хочет играть и готов принять любое из двух решений, которое вынесет международная федерация. Скорее всего, решение будет принято в пользу НХЛ — не из-за того, что в Берне сидят невероятные злые русофобы, просто в контрактной юрисдикции лиги сложно просто так покинуть свой клуб.

Иван Федотов Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Однако главный вопрос всего этого действа в другом: а нужен ли двухметровый вратарь «лётчикам?». Вспомним: Федотов переходил в НХЛ на пике формы после блестящей Олимпиады и чемпионства-2022, где он сыграл ключевую роль. Его подписывала команда, которая на тот момент декларировала (хотя в это никто и не верил) борьбу за плей-офф, тратила драфт-пики на усиление «прямо сейчас». В этой парадигме опытный и при этом нестарый бэкап на 25-30 матчей, ещё и играющий на контракте новичка, был идеальным усилением.

Сейчас «Флайерз» окончательно ставят крест на недавнем прошлом, уходят в масштабную перестройку (кажется, вообще первую в своей истории). Генменеджера, который выписывал контракт Ивану, более в команде нет, как и большинства лидеров той команды, в которую голкипер должен был приехать прошлой осенью. Даже сама новость о Федотове два месяца назад была обставлена без шума: клуб кратко объявил о новых квалификационных предложениях и одной строкой сообщил, что контракт игрока с клубом продлён в соответствии с коллективным соглашением.

Уже сама реакция на всю ситуацию год назад наталкивала на рассуждения, нужен ли Федотов в Пенсильвании. При этом прямо сейчас у «лётчиков» есть:

Кэлвин Питерсен, получающий $ 5 млн и отлично начинавший свою карьеру в «Лос-Анджелесе». Всего два года назад он становился лучшим вратарём ЧМ, но после этого резко и необъяснимо спикировал. Конечно, его обмен частично стал способом разгрузки платёжки «королей», но сложно представить, что вратаря в самом сочном возрасте не попытаются перезагрузить.

Картер Харт, которого вроде бы тоже готовы менять. Если такой обмен произойдёт, то наверняка можно будет ждать кого-то из вратарей помоложе в ответку. Однако судьба молодого дарования, как и ещё дюжины игроков, находится под угрозой из-за расследования по канадской молодёжке-2018: ожидается, что решение примут осенью.

Феликс Сандстрём и Самуэль Эрссон, шведы, которые в своё время были основными голкиперами шведских молодёжек. Как и у многих шведских вратарей последнего времени, их переход на взрослый уровень затруднился: Сандстрём воспринимался поталантливее, он в прошлом году и был бэкапом поневоле. Прямо сейчас это готовый дуэт для АХЛ.

Алексей Колосов, которого подписали совсем недавно, но этот сезон он проведёт в кахаэловской аренде.

Картер Харт Фото: Abbie Parr/AP/ТАСС

Итак, скорее всего, «Филадельфия» начнёт сезон с дуэтом Питерсен-Харт, оба игрока имеют односторонние контракты и на двоих зарабатывают больше $ 8 млн. Однако при этом почти никаких целей перед ними, как и перед клубом, не будет — ну, кроме личного прогресса. Необходим ли Федотов американской команде прямо сейчас? Там уже есть четыре вратаря. Есть ли много других вакансий в НХЛ? После года простоя ценность Федотова как обменного актива упала почти до нуля, плюс большинство команд закрыло свои вратарские нужды ещё 1 июля.

Фолклендскую войну, как известно, назвали «войной двух лысых из-за расчёски» — но сейчас ЦСКА «расчёска» как раз таки нужна, в отличие от «Филадельфии». Это не значит, что ЦСКА и его менеджмент автоматически правы — просто непонятно, какими высокими целями руководствуется «Филадельфия», фактически забившая на своего игрока. Единственный вариант — клуб работает чисто из принципа, чтобы не создавать прецедентов и возможностей новых «побегов» в Европу, пусть сейчас их вероятность куда меньше, чем 15 лет назад.

Наилучшим и наименее вероятным вариантом развития ситуации было бы признание того, что контракт Федотова действует с последующим его расторжением по обоюдному согласию сторон. Но представить себе такое полюбовное решение сложно — и нас наверняка ждёт решение, которым кто-то будет очень недоволен.