Ещё один канадец рвётся в русские и вскрывшийся скандал в «Барысе». Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 31 июля 2023 года.

Страсти по Федотову продолжаются

Национальная хоккейная лига и «Филадельфия Флайерз» хотят продлить контрактное соглашение с российским голкипером Иваном Федотовым.

«НХЛ и «Филадельфия Флайерз» считают, что контракт Ивана Федотова должен быть продлён из-за того, что он пропустил прошлый сезон из-за прохождения военной службы в России. Сейчас ИИХФ рассматривает заявку», — написал журналист Даррен Дрегер в своём «твиттере».

Российский голкипер Иван Федотов планирует соблюдать решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) по его контракту, сообщает журналист Даррен Дрегер в своём «твиттере» со ссылкой на агента Джея Пи Бэрри.

Сообщается, что 30 июля состоялся телефонный разговор с Федотовым, в ходе которого он сообщил, что готов принять решение ИИХФ по спору между «Филадельфией Флайерз» и ЦСКА касательно его контракта. Отмечается, что россиянин просто хочет возобновить свою карьеру.

Если контракт Федотова с «Филадельфией» будет признан действующим и обязательным к исполнению, то голкипер будет выступать в НХЛ.

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Канадец из «Амура» планирует получить российское гражданство

Канадский защитник «Амура» Кэмерон Ли хочет в ближайшее время оформить российское гражданство.

«Я намерен получить российское гражданство в самое ближайшее время. Уже обсудил вместе со своим агентом и клубом дальнейшие шаги, как именно ускорить процесс. Можно сказать, задался целью сделать это как можно скорее.

Это личное решение или попросил «Амур», чтобы в будущем снизить нагрузку лимита? Вообще, это наше общее решение, но инициатива исходила от меня. Мне нравится в России, нравится в Хабаровске, меня полностью устраивают условия, которые созданы в «Амуре» для хоккеистов, поэтому я бы хотел стать частью страны. Ну и частью своего клуба, разумеется.

Спрашивал совета у Менелла, который уже получил гражданство? Да, я говорил с ним недавно, мы дружим несколько лет. Он рассказал все детали этого процесса. Не думаю, что у меня должны быть какие то проблемы.

Обсуждал ли с семьёй? Естественно, обсуждал. Мои родители всегда и во всём поддерживают меня и доверяют моим решениям, так что они не были против», — приводит слова Ли «Матч ТВ».

Стали известны участники матча открытия на «Сибирь-Арене»

13 августа 2023 года в Новосибирске состоится торжественная церемония открытия «Сибирь-Арены», сообщает официальный сайт ФХР. В рамках праздничных мероприятий Федерация хоккея России проведёт выставочный матч юниорских сборных России и Беларуси (игроки до 18 лет).

«Новый ледовый дворец «Сибирь-Арена» вмещает 10 587 зрителей и возведён с учетом самых современных требований и стандартов. Одной из главных причин его строительства было проведение матчей молодёжного чемпионата мира — 2023, однако мировое первенство было перенесено из России. После открытия арена станет домашней для матчей хоккейного клуба «Сибирь», — сказано в сообщении федерации.

«Куньлунь» продлил контракт с лучшим вратарём в истории клуба

Голкипер Джереми Смит подписал новый контракт с «Куньлунь Ред Стар» сроком на три сезона, сообщает пресс-служба китайского клуба.

«Смит лидирует по множеству показателей среди вратарей нашей команды за всю её историю: у него больше всех матчей, побед и сейвов. По «сухим» матчам он второй, далёк от лидерства по проценту отражённых бросков и коэффициенту надёжности, но в этом кроется особое предназначение Смита: с мечтой играть за сборную он был с нами и в трудные времена, отдав всего себя китайскому хоккею в сезонах-2020/2021 и 2021/2022», — сказано в сообщении клуба.

За свою карьеру в КХЛ 34-летний вратарь за «Куньлунь Ред Стар» сыграл 110 матчей, в которых одержал 28 побед с 90,9% отражённых бросков, коэффициентом надёжности 3,20 и пятью «сухими» матчами.

Джереми Смит Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Локомотив» обыграл «Северсталь» в контрольном матче

В Ярославле на стадионе «Локомотив» закончился товарищеский матч межсезонья-2023/2024, в котором местный «Локомотив» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (2:0, 0:1).

На 14-й минуте Степан Никулин с передачи Дениса Алексеева открыл счёт в матче. Через 35 секунд Даниил Тесанов удвоил преимущество железнодорожников. Очки за результативные передачи записали на свой счёт Александр Волков и Мартин Гернат. На 28-й минуте Александр Петунин сократил отставание, но на большее череповчан не хватило. В ассистентах у форварда — Никита Седов и Тимур Муханов.

Отметим, что матч проходил в укороченном формате. Команды сыграли только два полноценных периода — по 20 минут.

В другом матче дня минское «Динамо» обыграло «Адмирал».

В Казахстане рассказали о конфликте внутри «Барыса»

Стала известна причина досрочного расторжения контракта «Барыса» с защитником Михаилом Григорьевым. Об этом сообщает «Шайба.kz».

«После ряда поражений в январе этого года главный тренер астанинской команды Андрей Скабелка в довольно грубой форме начал ругаться с хоккеистами, кидаться на них с матами, в том числе и на лидеров. Возможно, это обычное явление в хоккейной раздевалке, но ситуация накалилась настолько, что опытный Михаил Григорьев не выдержал и начал возражать белорусскому специалисту, заявив, что лучше бы он поддержал ребят и настроил их на игру. Случившийся эпизод подтвердили сразу несколько его участников. Этих людей уже нет в астанинском клубе.

С 15 января Михаил Григорьев перестал попадать в состав. Спустя месяц с ним досрочно расторгли контракт, хотя до конца регулярного чемпионата КХЛ оставалось пять матчей», — сказано в сообщении.