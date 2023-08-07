«Адмирал» выиграл турнир в Сочи, Тамбиев разнёс натурализацию в КХЛ. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных новостей из мира хоккея за 7 августа 2023 года.

Евгений Свечников хотел попасть в «Каролину», но не получил предложения

Российский нападающий Евгений Свечников после ухода из «Сан-Хосе Шаркс» хотел попасть в «Каролину Харрикейнз», где играет его брат Андрей, сообщает «Спорт Бизнес Online» со ссылкой на источник.

Однако приглашения Евгений не получил и, по словам источника, продолжит карьеру в «Ак Барсе». Соглашение планируется на два года с общей суммой в 85 млн рублей.

Прошлый сезон нападающий провёл в НХЛ, выступая за «Сан-Хосе Шаркс». Свечников в 59 матчах забросил восемь шайб и отдал шесть результативных передач, набрав в общей сложности 14 очков. «Акулы» не сделали форварду квалификационное предложение, он вышел на рынок свободных агентов. В Континентальной хоккейной лиге права на Свечникова принадлежат казанскому «Ак Барсу».

Нападающий «Авангарда» Буше не исключил возможности получить российское гражданство

Американский нападающий «Авангарда» Рид Буше заявил, что не исключает возможности получить российское гражданство.

«На протяжении последних дней меня неоднократно спрашивали про это. Это очень серьёзный вопрос, который необходимо изучить с семьёй. Перед тем как решиться на это, нужно проанализировать все тонкости и обсудить всё с родными, нужно очень хорошо подумать.

Я уже задумывался над возможностью получить российское гражданство, но, повторюсь, мне необходимо проверить всё, понять, как это может отразиться на моей семье, на моих детях. Однако не исключаю, что приму решение о получении российского гражданства», — сказал Буше в интервью «РИА Новости Спорт».

В конце апреля 2023 года защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл заявил, что хочет получить российское гражданство. 31 июля о таком же желании сообщил канадский защитник «Амура» Кэмерон Ли.

«Сейчас это мечты, разговоры». Кравец высказался о возможном принятии гражданства РФ Буше

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец после поражения в матче Sochi Hockey Open со сборной России (3:4 Б) ответил на вопрос о возможном получении российского гражданства 29-летним американским нападающим «ястребов» Ридом Буше.

«Разговоры о том, что Буше может принять российское гражданство? На данный момент это всё мечты, разговоры. Давайте, когда Рид примет такое решение, тогда от этого и будем отталкиваться. Естественно, будем кого-то искать, смотреть [на легионерскую позицию] — скорее всего, нападающего, потому что голы нужно уметь забивать. Но все эти вопросы решаются позже», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

«Вы мне, дураку, объясните. Тренеры смеются». Тамбиев — о выдаче гражданства РФ иностранцам

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев поделился мнением о выдаче гражданства Российской Федерации иностранным игрокам. Наставник дальневосточной команды не понимает, зачем в таком случае было сокращать лимит на легионеров в Континентальной хоккейной лиге. С сезона-2023/2024 в заявку могут попасть лишь три иностранца. Ещё в прошлом сезоне было пять мест.

«А зачем нужно было сокращать две вакансии, чтобы сейчас давать паспорта? Вы мне, дураку, объясните. Я ничего не понимаю. Ну зачем?

Вот вы смеётесь. Честно говоря, с кем ни общаюсь в тренерском цехе, им тоже смешно. Но ведь это индивидуальное дело каждого. Я сейчас задал этот вопрос Алексею Ану и Вадиму Аверкину (генеральный директор и спортивный директор «Адмирала». — Прим. «Чемпионата»). Они будут разговаривать с нашими канадцами», — цитирует Тамбиева «Матч ТВ».

Ранее гражданство РФ уже получили американский защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл и канадский нападающий СКА Брендан Лайпсик. О таком же желании сообщили канадский защитник «Амура» Кэмерон Ли и американский форвард «Авангарда» Рид Буше.

«Адмирал» разгромил «Сочи» со счётом 5:0 и досрочно стал победителем Sochi Hockey Open

В Сочи на стадионе «Шайба» закончился очередной матч турнира Sochi Hockey Open сезона-2023/2024, в котором местный «Сочи» принимал владивостокский «Адмирал». Встреча завершилась победой дальневосточной команды со счётом 5:0 (2:0, 1:0, 2:0).

На 18-й минуте Максим Чудинов вывел гостей вперёд. Через 58 секунд Николай Чебыкин удвоил преимущество «Адмирала». На 36-й минуте Руслан Ибатуллин забросил третью шайбу в ворота «Сочи». На 43-й минуте Дмитрий Сидляров забил четвёртый гол. На последней минуте встречи Тайлер Граовац довёл счёт до разгромного.

Таким образом, «Адмирал» набрал шесть очков в трёх матчах и стал победителем Sochi Hockey Open. Впереди дальневосточной команде предстоит сыграть ещё в одной встрече — с «Авангардом» 8 августа. «Сочи» потерпел два поражения в четырёх матчах.