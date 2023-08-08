Борьба в грязи. Самые грубые фолы прошлого сезона КХЛ

Главный тренер СКА Роман Ротенберг на днях поднял острую тему – борьба с «грязью» в российском хоккее. По мнению специалиста, судьям КХЛ следует пристальнее следить за грубыми фолами против молодых хоккеистов и строже карать нарушителей.

Некоторые специалисты считают, что грязи не так уж много, а усиленная борьба с ней приведёт к тому, что в будущем россияне не будут готовы к жёсткому хоккею на международном уровне. Тренер в ответ призывает не путать силовой хоккей и грубую игру.

Мы изучили самые резонансные фолы и травмы прошлого сезона КХЛ и пришли к выводу, что грубостей и грязи в нашем хоккее действительно достаточно, а молодые игроки страдают от них чаще других.

Охота на Мичкова

18-летний Матвей Мичков – человек, которого в Канаде обязательно назвали бы «следующим Гретцки». В России к эпитетам подходят осторожнее, но градус ожиданий от нападающего зашкаливает – он действительно считается потенциальным лидером нашего хоккея на годы вперед. Вот только соперники команд Мичкова энтузиазм болельщиков не разделяют. Впервые с жёсткостью Матвей столкнулся прошлым летом на турнире в Сочи. Тогда юный форвард попал под грубый силовой прием Алексея Емелина и надолго выбыл из строя.

Права на видео принадлежат КХЛ.

Вернуться в игру Матвей смог лишь в конце сентября. В итоге он потерял драгоценное время и не смог с ходу вписаться в состав СКА. Возвращать игровые кондиции пришлось в аренде в «Сочи». Там Мичков действительно быстро адаптировался ко взрослому хоккею и начал набирать очки, но соперники по-прежнему были сурово настроены по отношению к дерзкому юноше. Так, Михаил Фисенко из «Магнитки» попытался ударить Мичкова клюшкой за что получил четыре минуты штрафа.

Ужасная травма Танкова

Все хоккеисты и болельщики знают, какими опасными бывают толчки на борт. В истории были случаи, когда такие нарушения заканчивались тяжелейшими травмами и даже смертью игроков. Увы, полностью избавиться от грязи у бортов никак не получается.

20-летний Кирилл Танков прошлую предсезонку провёл с основным составом СКА и готовился к прорыву в КХЛ, но в первые дни сентября его командировали в «СКА-Неву» — фарм-клуб из ВХЛ — для набора игровой формы. Первая же игра едва не стала роковой – в одном из эпизодов матча с петербургским «Динамо» соперник так толкнул Танкова, что тот влетел головой в борт.

Права на видео принадлежат КХЛ.

Итог – перелом шейного отдела позвоночника, сложная операция и год на восстановление. Лишь в августе 2023 года молодой центрфорвард снова вышел на лед в составе СКА.

Две недели Коваленко

Ещё один резонансный случай из сентября 2022 года. В матче «Нефтехимик» — «Торпедо» соперники сообща заработали 18 минут штрафа, но могло быть больше. Судьи пропустили грубейший фол против нижегородца Николая Коваленко – форварда ударили клюшкой в лицо, он не смог продолжить игру.

Отец нападающего «Торпедо» олимпийский чемпион Андрей Коваленко тогда жестко раскритиковал судей, но выразил надежду, что сын сможет сыграть уже в следующем матче. В реальности же Николай пропустил более двух недель.

Шалости Радулова

Прошлым летом в КХЛ вернулся Александр Радулов. Для лиги в целом приезд звезды такого масштаба – огромный плюс, но даже игрокам такого уровня нельзя прощать откровенную грязь. На поступки же Радулова судьи зачастую смотрят сквозь пальцы.

В середине сентября Александр Грозный грубо атаковал сзади 20-летнего защитника «Торпедо» Максима Федотова. Суперзвëздный нападающий просто ехал на смену, но взял и зачем-то врезал клюшкой по спине не ожидавшего подвоха нижегородца. За этот фокус Радулов не получил даже двух минут штрафа.

Права на видео принадлежат КХЛ.

В дальнейшем «шалости» в исполнении нападающего «Ак Барса» продолжились. В матче со СКА в Петербурге он так хитанул Валентина Зыкова, что тот лишился половины зубов.

Права на видео принадлежат КХЛ.

А уже в плей-офф Радулов отметился совсем уж неприличным ударом в лицо 23-летнему игроку «Нефтехимика» Андрею Чивилеву. Вначале драка была честной, но потом вмешался другой нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков и придержал Чивилева. А Радулов в этот самый момент ударил того кулаком в лицо.

Права на видео принадлежат КХЛ.

Рецидивист Плотников

Если Радулов, помимо грубостей, способен ещё и творить реальную хоккейную красоту, то Сергей Плотников всегда был нападающим сугубо силового плана. В прошлом сезоне Сергей провёл жесточайший приём против петербуржца Игоря Ожиганова, после которого защитник влетел в борт и лишь чудом избежал серьёзной травмы. Плотников за это получил всего две минуты штрафа.

Права на видео принадлежат КХЛ.

Две недели спустя Плотников сыграл ещё грязнее против молодого защитника московского «Динамо» Никиты Новикова – 20-летний хоккеист после толчка влетел в борт и в кровь разбил лицо. Никакого наказания за этот фол не последовало.

Даже в финальной серии Кубка Гагарина Плотников не сдерживал себя. А судьи ему не мешали. Вот грубейший фол против казанца Кирилла Панюкова, который арбитры не заметили.

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Какая ответственность есть у судей?

Если закрываешь глаза на грубые приемы, не нужно удивляться тому, что их становится все больше и больше, а вчерашние жертвы сами превращаются в нарушителей.

Николай Коваленко сделал выводы из своей сентябрьской травмы и сам стал действовать в таком же стиле, как и его обидчики. В мартовской игре он на всей скорости влетел в 25-летнего вратаря московского «Динамо» Константина Волкова. Тот был в миллиметрах от серьезного повреждения, судьи же выписали Коваленко всего две минуты штрафа.

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Получается, в нынешней КХЛ в самом деле грубить можно и даже нужно, если сам не хочешь стать жертвой грязной игры. Вот только нужен ли нам такой хоккей? Большой вопрос.

Если хоккеист играет грубо, но ему не назначили штраф в игре, Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ всегда может рассмотреть эпизод в деталях и, если надо, выписать дисквалификацию — хоть на один матч, хоть на целый сезон. А вот какая ответственность у судей? Толком на этот вопрос вам никто не ответит. Говорят, с них снимают матчи, не назначают на более важные встречи регулярки и плей-офф.

А что делать, если некачественная работа судьи не дай бог приведёт к тяжелейшей травме? Ведь бывает, что арбитр упускает нить игры и перестает контролировать происходящее на площадке. Грубость начинает зашкаливать, сначала изобилуют силовые приёмы, потом они переходят в откровенную грязь. Максимум, что сделают с судьёй – поругают в департаменте, хотя именно от качества его работы зависит не только градус противостояния, но и здоровье хоккеистов.