Очередной странный трансфер «Магнитки». «Металлург» реально превращается в «середнячка»?

«Металлург» совершил очередной трансфер – в Магнитогорск едет канадский нападающий Жан-Себастьен Ди. Это уже второе для «сталеваров» пополнение из Северной Америки за полмесяца – двумя неделями ранее в «Магнитку» из системы «Сан-Хосе» перебрался центрфорвард Люк Джонсон.

И пополнение это также довольно неоднозначное (хотя переход Джонсона, на первый взгляд, кажется более странным) – к 29 годам Ди плотно осел в АХЛ и не смог побороться за место в составе даже в безнадёжной «Аризоне», проведя практически весь предыдущий сезон в фарм-клубе «койотов», где он делил раздевалку в том числе и с российским голкипером Иваном Просветовым.

Жан-Себастьен Ди в составе «Аризоны» Фото: AP/TASS

В отличие от того же Джонсона, Жан-Себастьен не был задрафтован, хотя на юниорском уровне смотрелся достойно – на протяжении нескольких лет был одним из лидеров клуба «Руэн-Норанда Хаскис», где успел поиграть с прекрасно знакомым любителям КХЛ Свеном Андригетто и несколькими россиянами, включая суперзвезду «Тампы» Никиту Кучерова. Правда, уже тогда были видны проблемы Ди с дисциплиной – количество штрафных минут было едва ли не эквивалентно количеству набранных очков, коих, справедливости ради, тоже набиралось немало (192 результативных действия и 154 минуты в штрафном боксе за три года в QMJHL).

Свой шанс всё-таки попасть в НХЛ канадец получил летом 2013 года вместе с приглашением провести турнир проспектов в составе «Питтсбурга». Ди воспользовался им сполна, став лучшим бомбардиром команды и заключив контракт новичка. Дебюта в сильнейшей лиге мира, однако, пришлось ждать ещё четыре года – за это время форвард закончил все свои дела с «Хаскис» и отработал первый профессиональный контракт в системе «Пингвинз» в АХЛ, заслужив вызов в основу под конец сезона-2016/2017, и дебютировал в игре с «Айлендерс».

Первого гола в НХЛ пришлось ещё немного подождать – в январе 2018-го Ди, проводивший четвёртую игру за «Питтсбург», расчехлил клюшку, поразив ворота Кэма Уорда. Та шайба, кстати, стала для «пингвинов» победной.

Жан-Себастьен Ди празднует первый гол в НХЛ Фото: Imago/TASS

Развития успеха не последовало – в сентябре того же года Ди прошёл через драфт отказов, откуда его забрал «Нью-Джерси». Тогда показалось, что игрок нашёл свою команду – канадец провёл 20 матчей и набрал пять очков (включая голы в трёх играх подряд) в свитере «дьяволов», но уже в ноябре через вейвер вновь оказался в «Питтсбурге».

С тех пор его появления в элите можно пересчитать практически по пальцам – ещё три игры за «Пингвинз» (в которые уместилось последнее результативное действие Ди в НХЛ) и по четыре за «Баффало» и «Аризону». Итого – 37 матчей и семь очков.

В АХЛ картина поярче – 341 (153+188) очко в 517 матчах регулярных чемпионатов, включая 50 (23+27) в 67 играх последнего сезона. Его можно было бы занести форварду в актив, но, как обычно и бывает, есть нюансы – почти половину очков (20) Ди набрал при розыгрыше большинства, при этом закончил сезон с худшим в «Тусоне» показателем полезности — «-22». В плей-офф, который ограничился для «Роудраннерс» тремя матчами, всё вышло ещё печальнее – одно очко (ассист в большинстве) и «-3».

После такого года канадцу потребовалась перезагрузка – североамериканские СМИ сообщают, что форвард сам попросил отпустить его, чтобы найти клуб в Европе. И уже через три дня после расторжения контракта перешёл в «Металлург».

Для «Магнитки» главным плюсом в подписании Ди, которое, очевидно, было совершено для усиления топ-6, становится его универсальность – нападающий, чьим профильным местом работы является центр, может закрыть оба фланга. Правый хват канадца будет полезен для вариативности в том числе и в спецбригадах большинства, где Жан-Себастьен наверняка будет получать игровое время.

Тем не менее переходы игроков вроде Джонсона и Ди – не то, чего ожидаешь от клуба калибра «Металлурга». Селекция магнитогорцев, которые после потери лидеров вновь набирают котов в мешке и готовятся к сезону с парой вратарей Загидулин — Судницин, вызывает вопросы не только у болельщиков, но и у людей непосредственно из мира хоккея: «Магнитку» сейчас тяжело оценивать как фаворита.

«Металлург» становится средней командой? Я согласен с этим. Команда растеряла своих лидеров: сильные ребята ушли, а на их место никто не пришёл. «Магнитка» превращается в середнячка. Очень будет интересно посмотреть, как проявит себя Андрей Разин. Сможет ли он сплотить команду, завести, создать коллектив. Благодаря этому можно будет достичь своих целей. Для него лично это тоже большой вызов», — заявил на днях Евгений Артюхин.

Пока же «Магнитка» мучится на предсезонке: Минское «Динамо» забросило шесть шайб «Металлургу» и одержало победу в товарищеском матче

Спешить с выводами, впрочем, пока не стоит. Переходы Карри и Майе, которые имели за плечами ещё меньше энхаэловского опыта, чем новый североамериканский дуэт «Металлурга», тоже в своё время вызвали большую порцию критики, которая сошла на нет за считаные недели после их дебюта. С другой стороны, тогда в тренерском штабе Ильи Воробьёва был Марк Френч – в нынешней «Магнитке» специалиста, который так же взял бы Джонсона и Ди (кстати, такого же негабаритного – 180/79) под своё крыло, пока нет.

Так или иначе, вопрос «реально ли «Магнитка» превращается в «середнячка» будет одним из основных по отношению к «Металлургу» в предстоящем сезоне. Ответ, как всегда, мы увидим на льду – ждать осталось совсем недолго.