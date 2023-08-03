Звезда ЧМ-2023 и вечный запасной. Каких американских легионеров хочется видеть в России

Даже в нынешних политических и экономических условиях неплохие американцы и канадцы едут в клубы-середняки КХЛ. Энди Андреофф и Райли Барбер, которые подписались соответственно в «Сибири» и «Барысе» — 11-й и 12-й бомбардиры прошлого сезона АХЛ. Несмотря на урезанный лимит, даже сейчас в лиге есть несколько вакансий, которые клубы могут успеть заполнить до старта сезона. Отмечаем тех опытных игроков НХЛ/АХЛ, которые могли бы эти вакансии заполнить:

в. Алекс Стэлок

Статистика в прошлом сезоне НХЛ: 27 матчей, 9 побед, 90,8% ОБ, КН 3,01

36-летний Стэлок — вечный бэкап НХЛ, который в этой роли кочевал по нескольким клубам и лишь раз в своей карьере подписывал контракт на сумму более $ 1 млн в год. Всё остальное время вратарь играл за минимальную зарплату лиги или вообще в фарм-клубе. Однако прошлый сезон для Стэлока стал если не откровением, то приятным удивлением: в «Чикаго» вратарь держал худший по составу клуб лиги на плаву и в условиях краха вратарской статистики во всей лиге показал вполне приличные цифры.

Алекс Стэлок Фото: Rick Scuteri/AP/ТАСС

В отличие от многих американцев, которые в последнее время перебираются в КХЛ, Стэлок не обзывал ничьих жён и считается прекрасным одноклубником с правильным характером. Среди его сильных сторон отмечается отличное для вратаря умение играть с шайбой и даже начинать атаку точным пасом а-ля футбол: маленький Алекс начал кататься уже в три года. Стать крепким вратарём в НХЛ ему во многом помешали сравнительно скромные габариты (180/77), но в евролигах вратарский размер имеет куда меньше значения.

з. Адам Кленденинг

Статистика в прошлом сезоне АХЛ: 68 матчей, 33 (4+29) очка, «-12»

Весной 2021-го Кленденинг, который даже играл на ЧМ в составе США, рассматривался как возможный претендент на замену Оливеру Каски в «Авангарде». Финн решил свои контрактные споры, вернулся в Балашиху, чтобы уехать посреди сезона, ну а американский габаритный защитник остался в Америке. Чуть ранее его предлагали минскому «Динамо» — по крайней мере, два года назад игрок был точно не против переезда в нашу лигу.

Защитник, который сменил несколько клубов в лиге, чаще всего играл либо в третьей паре основы, либо в ведущей пятёрке АХЛ. Там он выступал в роли «квотербека», дирижировавшего большинством и разгонявшего атаки, но которому не хватает данных для того, чтобы делать это в НХЛ. При этом Кленденинг — не чёрная дыра в защите, обладает хорошими габаритами. Наконец, он праворукий, что для нынешнего рынка преимущество вдвойне. Сравнительно слабая статистика этого сезона объясняется тем, что игрок бóльшую часть чемпионата провёл в фарме «Чикаго», откуда бóльшая часть игроков ушла в основу.

з. Райан Меркли

Статистика в прошлом сезоне АХЛ: 58 матчей, 22 (2+20) очка, «-16»

А вот и тот самый типаж «проблемного американца». Меркли был выбран в первом раунде драфта-2018, при этом у каких-то команд он в списках драфта отсутствовал вообще: слишком очевидны были нюансы с характером, которые нередко проявлялись на льду. Юный Райан получал дисквалификации за грубую игру, попадал в запас. Его описывали как раздражительного, не до конца повзрослевшего, но очень талантливого.

Райан Меркли Фото: Michael Ainsworth/AP/ТАСС

Атакующий талант Меркли остаётся несомненным даже сейчас, когда он не получил квалификационного предложения в НХЛ — и, в принципе, для европейского уровня этого может хватить. Однако отличное катание и хороший бросок сочетаются у Меркли с не самым высоким хоккейным IQ и то ли нежеланием, то ли неумением играть в обороне. Повторимся: в Европе в правильной системе эти проблемы можно и скрыть. В самом оптимистичном случае Меркли может стать Джереми Роем №2.

н. Рокко Гримальди

Статистика в прошлом сезоне АХЛ: 70 матчей, 73 (33+40) очка, «-8»

На беззвёздном чемпионате мира американская сборная выделялась именно как команда — благодаря современному стилю игры, который сочетал в себе молодость, скорость и безумное количество неогранённого таланта. 30-летний Гримальди был одним из немногих ветеранов этой команды, но показал, что великолепно чувствует себя на европейских площадках, набрав 14 очков и попав в символическую сборную чемпионата мира.

То, что Гримальди со своим ростом в 168 вообще пробился в НХЛ и провёл там две сотни матчей за не самые плохие команды, уже вызывает уважение. Как и другие «малыши» НХЛ, Гримальди плотно сбит (81 кг), при этом выгрыз место в составе не только техникой, но и желанием пахать на каждом участке льда. За это его полюбили в «Нэшвилле», не просто так весной его отправляли в «Магнитку». Гримальди казался идеальным игроком для того хоккея, что ставит Андрей Разин — но, увы для местных фанатов, слухи пока не оправдались. Может, ещё смогут договориться?

н. Райан Дзингел

Статистика в прошлом сезоне АХЛ: 22 матча, 11 (2+9) очков, «-5»

Резкая деградация Дзингела в последние сезоны вызывает удивление. Пять лет назад он набирал по 40 очков за сезон, был частью масштабной закупки «Коламбуса», которая помогла сенсационно вынести «Тампу» — и всё как будто развалилось после ковидных сезонов. Форвард сменил четыре клуба за два сезона, не прижился нигде и прошлый год провёл в фарм-клубе. Обычно это связано либо с нехоккейными причинами, либо с какими-то проблемами со здоровьем (осложнение после ковида, возможно?)

Райан Дзингел Фото: Brian Mcwalters/Zuma/ТАСС

Дзингела мы здесь вспоминаем из-за того, что его уже успели сосватать в «Авангард» вместо Корбана Найта, жена которого якобы категорически не хочет ехать в Россию. Смущает то, что Дзингел, хотя и указан в большей части источников как центр, бóльшую часть карьеры в лиге играл на фланге. Большого опыта игры в меньшинстве и элитной игры на точке, как у Найта, у игрока нет. Однако в качестве прямой замены Дзингел выглядит странновато, но в КХЛ в целом хоккеист может вписаться — если, конечно, снова вспомнить про своё умение хорошо и точно бросать.

н. Дэнни О’Реган

Статистика в прошлом сезоне АХЛ: 66 матчей, 49 (17+32) очков, «-21»

Бывший форвард американский молодёжки в своё время пробивался в основу «Сан-Хосе», но в рамках обмена Эвандера Кейна уехал в «Баффало», после чего провёл лишь восемь игр в НХЛ за всё это время. Причиной этого опять же могут быть скромные габариты: 178/82 — не так уж и много для бойца четвёртого звена, которым О’Реган проецировался в момент своего обмена.

О’Реган — центр с хорошими оборонительными навыками, отмечался как хороший снайпер, неплохой плеймейкер и трудолюбивый игрок в целом. У него богатый опыт игры в NCAA, где он выходил в звене с Джеком Айкелом. В НХЛ, судя по всему, не получилось закрепиться опять же из-за габаритов – один из скаутских отчётов даже назвал его «удручающе низкорослым». Однако этот форвард всегда может выбрать Германию — он родился в Берлине, когда его отец, поигравший за США на ЧМ, сам выступал в немецком клубе.