По обе стороны потолка. Пять клубов с самыми большими зарплатными ведомостями в КХЛ

Команды с самым дорогим игроком лиги здесь нет. Зато вы точно догадываетесь, кто лидер.

Зарплатные фонды клубов – едва ли не самая интересная тема для обсуждения во время межсезонья. Команды совершают трансферы, переподписывают контракты с действующими игроками или расторгают их – в общем, платёжка постоянно видоизменяется. Ближе к началу сезона ведомости оформляются, благодаря чему можно посмотреть, кто же в КХЛ тратит на зарплаты больше всех.

Удивительно, но в топ-5 не входит клуб с самым дорогим игроком предстоящего сезона Владимиром Ткачёвым, — «Авангард». Омичи заплатят нападающему 101 млн рублей (здесь и далее – по данным «СЭ») за следующий год, а сумма всех контрактов хоккеистов «ястребов» составит 793 млн.

5. «Локомотив» — 825 млн рублей

Пятёрку самых громоздких платёжек открывают ярославцы, которые заплатят своим игрокам на 18 млн больше, чем в прошлом сезоне. Самым дорогостоящим железнодорожником всё так же остаётся Максим Шалунов (90 млн), ушедшего Алексея Марченко на втором месте заменил его тёзка Береглазов (70 млн), а тройку, как и в прошлом сезоне, замыкает Сергей Андронов (65 млн).

Заметно возросли контракты Артура Каюмова (с 40 до 55 млн), Никиты Черепанова (с 30 до 40 млн), а также двух молодых звёздочек «Локомотива» — Даниила Исаева (с 7 до 27 млн) и номинанта на звание лучшего новичка предыдущего сезона Степана Никулина (с 2 до 19 млн). А вот другой яркий новичок – форвард Ярослав Лихачёв, проведший прошлый год в хабаровском «Амуре» — отыграет новый всего за 1 млн. Единственный легионер ярославского клуба – словацкий защитник Мартин Гернат – в предстоящем сезоне заработает 60 млн рублей.

4. «Автомобилист» — 833 млн рублей

Екатеринбуржцы, напротив, сократили свою ведомость на 55 млн рублей. Этого удалось достичь во многом за счёт уходов Патриса Кормье, Алексея Василевского (по 45 млн), Даниила Тарасова (40 млн), Игоря Бобкова и Юхана Маттссона (по 35 млн), а также небольшого сокращения зарплаты Джесси Блэкера (с 50 до 45 млн). На месте казахстанского защитника в тройке самых высокооплачиваемых игроков уральского клуба мог бы остаться деливший с ним эту позицию Ник Эберт, который получает 50 млн рублей, но его потеснили новичок команды Алексей Бывальцев и его 55 млн. Более того, американец теперь не входит даже в топ-5 – туда заскочили Никита Трямкин (55 млн), получивший повышение на 13 млн по сравнению с прошлым сезоном, и Евгений Аликин, которому «Автомобилист» заплатит вдвое больше «Амура» (подъём заработной платы с 25 до 52 млн).

Никита Трямкин Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

3. ЦСКА — 867 млн

В составе действующих обладателей Кубка Гагарина новый лидер по заработной плате – Константин Окулов, который получит 75 млн рублей, что на 15 млн больше по сравнению с предыдущим сезоном. Основные изменения также коснулись контрактов Владислава Провольнева (с 40 до 50 млн), Павла Карнаухова (с 35 до 45 млн), Виталия Абрамова (с 20 до 30 млн). Помимо этого, армейцы расстались с Кристианом Ярошем (50 млн), Артёмом Сергеевым (40 млн), Владимиром Брюквиным и Адамом Рейдеборном (по 35 млн), благодаря чему даже с 50-миллионным «новичком» Иваном Федотовым спокойно помещаются под потолком зарплат.

Впрочем, по Федотову пока не всё понятно: В ИИХФ назвали точную дату, когда будет оглашено решение по делу Ивана Федотова

2. «Ак Барс» — 895 млн

Платёжка казанцев практически достигла лимита, хотя в прошлом сезоне в их запасе было немногим более 100 млн рублей. Конечно, «помогли» статусные новички – Дмитрий Яшкин и Дамир Жафяров «съедают» по 80 млн в год. На 10 млн поднялась зарплата Даниила Журавлёва (с 10 до 20 млн), Вячеслава Войнова (с 65 до 75 млн) и Александра Радулова (с 80 до 90 млн), остающегося самым высокооплачиваемым игроком «Ак Барса». А вот Кирилл Петров, наоборот, теперь получает в два раза меньше – 25 млн. Пополнивший на днях состав казанцев Евгений Свечников в новом сезоне заработает 40 млн – это оставляет клубу из столицы Татарстана небольшую «подушку» в размере 5 млн.

Вадим Шипачёв, Дмитрий Яшкин и Александр Радулов Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

1. СКА — 1,072 млрд

Петербургский клуб впереди планеты всей – сперва в городе на Неве раздали щедрые соглашения новичкам, подняв зарплату по сравнению с предыдущими местами работы Сергею Толчинскому на 17 млн рублей (77 млн), Арсению Грицюку на 30 млн (50 млн), Артёму Земчёнку на 20 млн (45 млн), а Александру Кадейкину – на 5 млн (70 млн). Однако затем неожиданно выяснилось, что потолок уже давно пробит, а лимит превышен больше, чем на ведомость «Северстали» или «Нефтехимика».

Незамедлительно пошли сокращения – клуб покинули Жафяров, Яшкин, Гусев, Ожиганов, Рукавишников, Прохоркин, — однако СКА всё ещё предстоит избавиться от игроков на 172 млн рублей. Как в Петербурге собираются укладываться в лимит – один из главных вопросов оставшегося межсезонья.