Зарплатный фонд СКА превышает миллиард при норме в 900 млн. Как клубу вписаться в потолок?

Неспешные попытки СКА уместиться под потолком зарплат — один из главных сюжетов российского межсезонья. Поначалу армейцы с королевской щедростью выписывали громадные контракты лидерам других клубов, но в июле пришлось начать движение в обратную сторону и указать нескольким статусным игрокам на выход. В результате команду покинули Дмитрий Яшкин, Никита Гусев, Игорь Ожиганов, Дамир Жафяров, Роман Рукавшников и ещё с десяток молодых хоккеистов, а накануне СКА объявил о расставании с Николаем Прохоркиным. Однако даже после такой чистки платёжная ведомость клуба не соответствует регламенту.

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Исходя из ранее опубликованных данных «Спорт-экспресса», на сегодняшний день сумма контрактов в СКА составляет 1,147 млрд рублей при потолке в 900 млн. Мизерная часть приходится на соглашения с двумя молодыми игроками — Матвеем Мичковым и Иваном Федотовым. Каждый из них получит по 15 млн, и благодаря возрасту хоккеистов их деньги будут выведены из-под потолка. Кроме того, не учитывается и зарплата Артёма Швеца-Рогового, поскольку он из-за травмы полностью пропустит предстоящий сезон.

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В то же время объём общей платёжки видоизменился после того, как клуб переподписал соглашения с Эмилем Галимовым и Иваном Зинченко. Первый, как утверждают инсайдеры из других изданий, умерил аппетиты с 40 до 25 млн, а второй, напротив, дождался повышения.

Итого общий зарплатный фонд петербуржцев на данный момент составляет 1,067 млрд плюс контракт Зинченко, который вряд ли превышает 30 млн. То есть, чтобы с комфортом войти под требуемую планку, армейцам нужно избавиться от обязанности выплачивать ещё около 200 млн.

Очевидно, новички могут чувствовать себя спокойно. Трудно представить, что нужно сделать, чтобы в тебе разочаровались за пару недель предсезонной подготовки. Кроме того, логично предположить, что в рамках ближайшей недели, во время предсезонного турнира в Сочи, СКА не пойдёт на трансферные манёвры, чтобы в условиях, приближенных к боевым, проверить всех, в ком сомневается.

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Впрочем, список основных кандидатов на выход понятен уже сейчас. Можно поспорить с банком на крупную сумму, что команду покинет один из трёх вратарей, и почти наверняка им станет Владислав Подъяпольский (зарплата 45 млн). По ходу прошлого сезона СКА вытащил голкипера из «Северстали», надеясь с его помощью решить эпизодические проблемы на последнем рубеже. Но ставка не сработала, Подъяпольский не удержал планку при переходе из середняка в топ-клуб и вошёл в плей-офф в качестве бэкапа.

Особой шаткостью отличаются позиции Михаила Пашнина (зарплата 45 млн). 34-летний защитник впадал в опалу ещё в регулярном сезоне: после одной кошмарной ошибки в гостевом матче с «Авангардом» его отправили в запас и, по слухам, даже командировали обратно в Петербург.

Этот матч Пашнин мог запомнить надолго Видео «Авангард» четыре раза отыгрался в матче со СКА и вырвал победу, прервав серию поражений

Давно и настойчиво в прессу просачиваются новости о потенциальном обмене Михаила Воробьёва (зарплата 50 млн). Для СКА партнёр Капризова по бронзовой молодёжке так и не стал системообразующим центрфорвардом, а вот «Авангарду», угодившему в непрекращающийся кадровый кризис, он очень нужен. В июле различные источники сообщали о предметном интересе омского клуба к 26-летнему игроку.

Ещё один претендент на выход — Данила Моисеев. В апреле считалось, что нападающего отправят всё в тот же «Авангард» в обмен на Арсения Грицюка. Этого не случилось, но у СКА нет никаких причин, чтобы держаться за хоккеиста. В 22 матчах регулярки у игрока с 35-миллионным окладом только один ассист, в плей-офф он участия не принимал.

Вчетвером Подъяпольский, Пашнин, Воробьёв и Моисеев «съедают» 175 млн. С прежним контрактом Зинченко на два миллиона этого бы хватило, чтобы расчистить платёжку. Но сейчас армейцам может понадобиться «скинуть» ещё один небольшой договор.