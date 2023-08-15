«КХЛ нарушила негласное соглашение». Реакция Америки на дело Федотова

Самое громкое дело межсезонья ещё не подошло к завершению, но уже близко. ИИХФ вынесла решение по Ивану Федотову, который одновременно имел подписанные контракты и в НХЛ, и в КХЛ. Федерация выписала вратарю дисквалификацию на четыре месяца, а на ЦСКА наложила годовой запрет на международные трансферы.

Это ещё не конец, у армейцев есть неделя для подачи апелляции. Американские журналисты тоже не уверены, что будет дальше, и главным вопросом остаётся – поедет ли теперь Иван в НХЛ? Там его дисквалификация действовать не будет, как подтвердил заместитель комиссара лиги Билл Дэйли, но в ЦСКА считают решение ИИХФ ангажированным и уверены, что Федотов будет играть за них.

«Филадельфия» бы так не билась за него, если бы не верила»

«Флайерз» вели ожесточённую борьбу за то, чтобы привезти Федотова из России, с момента подписания с ним контракта. Ожидалось, что он присоединится к команде и будет биться за место бэкапа Картера Харта. Но потом его задержали и принудили отслужить год в армии. Его контракт был приостановлен и перенесён на сезон-2023/2024. Однако после завершения службы с ним подписал контракт ЦСКА. Клуб считал, что контракт Федотова с «Филадельфией» уже недействителен.

Несмотря на то что меморандум о взаимопонимании между НХЛ и КХЛ уже не действует, всё равно сохранялось негласное соглашение, что стороны не будут чинить друг другу помехи. КХЛ нарушила это соглашение, зарегистрировав контракт Федотова, хотя у него было подписано соглашение в НХЛ.

О подписании Федотова было объявлено, и он отправился на сборы ЦСКА. В недавнем интервью Иван заявил, что выполнит любое решение, к которому придут стороны, и что он просто хочет продолжить карьеру. Хотя в другом интервью и отметил, что сейчас счастлив в России. В армии он не мог поддерживать тот же уровень тренировок и соревнований, так что с сезона-2021/2022 он не играл на высоком уровне. Понятно, что Иван просто рад вернуться на лёд.

Есть разночтения относительно того, действительно ли Федотов приедет в «Филадельфию» или нет. ИИХФ решила, что его контракт с «Флайерз» является действующим, но не уточнила, что он обязан играть в НХЛ. Его контракт с ЦСКА также не был признан утратившим силу, так что он может подождать четыре месяца дисквалификации и начать играть в России.

Учитывая переизбыток вратарей в «Филадельфии» и недостаток игрового времени для Федотова, это неидеальные условия для приезда сюда. «Филадельфия» просто может отдать его в аренду в ЦСКА, но тогда, получается, эта битва была впустую?

Если он всё же приедет в НХЛ, то у «Филадельфии» уже есть Харт, Кэл Питерсен, Сэм Эрссон и Феликс Сандстрём, которые будут бороться за игровое время. Учитывая, сколько времени Федотов провёл вне конкурентного хоккея, справедливым будет предположить, что он не готов конкурировать. Это может стать одной из причин, почему он не приедет, несмотря на решение ИИХФ.

Однако вряд ли «Флайерз» так бились бы, если бы не верили, что в какой-то момент он сможет играть в НХЛ. Если он приедет, не отправят ли его ненадолго в «Лихай Вэлли» для набора формы? Никакой спешки тут нет.

«Филадельфия» также может дать ему много игрового времени на предсезонке, чтобы проверить его в игре. Если судить по тому, как клуб бился за него, кажется, Федотову дадут много времени на уровне НХЛ. Слухи о статусе Харта не утихают, будь то об обмене или о чём-то ещё. Клуб заполучил Питерсена в рамках обмена Ивана Проворова, но его статистика оставляет желать лучшего. Статистика Сандстрёма тоже не блестящая, а у Эрссона мало опыта на уровне НХЛ, хотя результаты сильные, и недавно с ним продлили контракт.

Время покажет, в какой форме Федотов, если он приедет на сборы «Филадельфии». Он был на льду на сборах ЦСКА, так что какая-никакая форма у него есть. «Флайерз» готовы посмотреть, на что он способен, если всё-таки смогут увидеть его воочию», — пишет блог Broad Street Buzz.

«Решение ИИХФ полно двусмысленности и неопределённости»

«Нам ещё предстоит узнать, что всё это значит для «Филадельфии» и самого Федотова на практике. Решение ИИХФ полно двусмысленности и неопределённости. Ещё одна проблема – переполненная вратарская линия «Флайерз», у них на контрактах пять вратарей, включая Федотова, а Ивану нужно играть после пропуска целого года из-за службы в армии. 28 ноября ему исполнится 27 лет», — пишет в своём блоге автор официального сайта «Филадельфии» Билл Мельтцер.

«Федотов сейчас не обязательно нужен «Филадельфии», но впервые за долгое время появилась ясность по его ситуации и по тому, кому принадлежат права на его контракт. «Флайерз» могут проявить вежливость и разрешить ему играть где-то в аренде, но не в КХЛ, так как его дисквалификация распространяется и на топ-лигу России. Федотов говорил, что хочет играть за ЦСКА, но, кажется, он ещё не готов к этому после года без хоккея.

Иван Федотов Фото: РИА Новости

«Филадельфия» должна радоваться, что выиграла права на очень талантливого вратаря, который ещё год назад привёл свою сборную к серебру Олимпиады и помог своей команде выиграть Кубок Гагарина. Все будут пристально следить за тем, что будет дальше, потому что ещё не всё улажено между игроком и командой», — считает Flyers Nation.

«ЦСКА и СКА – непримиримые соперники. А что если Роман Ротенберг подталкивает «Филадельфию» подгадить ЦСКА с Федотовым в обмен на то, что он проявит снисходительность при отъезде Мичкова в США?» — выдвинул теорию заговора журналист PhillyIsFlyer Дэн Сильвер.

«Хотя ИИХФ вынесла решение в пользу НХЛ и «Филадельфии», правила международной федерации позволяют ЦСКА сохранить Федотова и ставить его на игры после четырёх месяцев дисквалификации. Также армейцам запретили проводить международные трансферы до 10 августа 2024 года. Вероятно, это ударит по ним сильнее, чем решение по Федотову. Будет интересно, выполнит ли ЦСКА решение ИИХФ», — отмечает бывший пресс-секретарь организации Шимон Шемберг.

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«Чем бы всё ни закончилось, жертва тут – Федотов!»

Болельщики больше переживают за то, чтобы у Ивана всё было хорошо. Неважно где.

«Кажется, ИИХФ оставила самому Федотову право решать, хочет ли он уехать и играть за «Флайерз». После всего, что случилось, лично мне бы хотелось, чтобы он приехал, но решать ему. Очень жаль, что всё дошло до такого».

«У меня только один вопрос, а Федотов хочет ехать в Северную Америку? Если да, то супер. Если нет, надеюсь, ему будет хорошо в России».

«Как бы всё ни закончилось, жертва тут – Федотов!»

«Эта дисквалификация кажется несправедливой и бессердечной по отношению к Федотову. Решение без контекста и понимания ситуации. Знаю, что правила есть правила, но контекст имеет значение. Парень только что год провёл без хоккея, и пропустить ещё четыре месяца – это последнее, что ему нужно».