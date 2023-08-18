«Салават» выведет из обращения номер Амирова, Бойчак ждал денег от КГБ. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 17 августа 2023 года.

«Салават Юлаев» выведет из обращения 27-й номер Родиона Амирова

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал, что «Салават Юлаев» выведет 27-й номер из обращения. Под этим номером играл воспитанник клуба Родион Амиров, умерший от рака 14 августа.

«Уже принято решение, что молодёжный турнир, который проходит в конце августа, будет называться Кубок Родиона Амирова. И предложение капитана «Салавата» Григория Панина про вывод номера 27 из обращения принимается. Мы проведём эту церемонию 11 сентября на первом матче. Сделаем это максимально лаконично. Это предложение часто звучало в комментариях. Мы точно будем делать что-то ещё, но позже», — сказал Баширов на пресс-конференции клуба.

Напомним, в феврале 2022 года стало известно, что у Амирова обнаружили опухоль головного мозга. Хоккеист умер в возрасте 21 года.

УГМК-арена в Екатеринбурге понесла незначительный ущерб от возгорания

Пресс-служба «Автомобилиста» со ссылкой на директора АО «Ледовая арена» Данила Крицкого рассказала о состоянии УГМК-арены после возгорания сегодня днём.

«Прибывшие по вызову наряды МЧС уже ликвидировали очаг возгорания, возникший на 10 м² на шестом этаже строящегося объекта. По предварительной информации, горели лакокрасочные материалы. Пострадавших нет — персонал был выведен из здания ещё до приезда пожарных. Ущерб незначителен.

Сейчас представители АО «Ледовая арена» вместе с пожарными устанавливают обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, причиной возгорания могло стать нарушение работниками подрядной организации требований к безопасности проведения строительно-монтажных работ. В ближайшее время на площадке будут возобновлены работы в штатном режиме», — цитирует пресс-службу «Спорт день за днём».

Строительство арены началось в конце 2019 года. Ледовый дворец будет рассчитан на вместительность до 15 тыс. человек. Изначально сдача объекта планировалась к январю 2024 года.

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В Минспорта рассказали о ситуации с контрактом голкипера Федотова

Первый заместитель министра спорта Азат Кадыров заявил, что в Минспорта пристально наблюдают за ситуацией вокруг контракта голкипера Ивана Федотова.

«Может ли ситуация с Иваном Федотовым повлиять на отношения России с Международной федерацией хоккея и Национальной хоккейной лигой? За последнее время ИИХФ, к сожалению, напринимала очень много непонятных решений, которые они сами не могут объяснить.

Решения принимают, а на основании чего и почему такое решение выносят, никаких внятных объяснений никому получить не удаётся как Федерации хоккея России, так и другим заинтересованным участникам процесса. То, что касается взаимоотношений — мы стремимся со всеми сохранять рабочие отношения. Там, где мы получаем какие-то непонятные решения, работаем в формате официальных запросов с тем, чтобы они попытались каким-то образом объяснить свои решения, которые они принимают. Мы не идём по пути конфликта, но, к сожалению, наши международные партнёры сами придумывают такие точки, как ситуация с Иваном Федотовым, для формирования конфликтов.

Поэтому посмотрим, как сейчас будет развиваться ситуация, потому что Федерация хоккея России, ЦСКА тоже занимаются соответствующим образом по этой теме. Уверен, что разум вернётся и будут приниматься правильные решения», — приводит слова Кадырова ТАСС.

Напомним, ИИХФ приняла решение наложить бан на международные трансферы для ЦСКА на один год и дисквалификацию на Федотова на четыре месяца.

Моисеев и Подъяпольский покинут СКА

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Данила Моисеев и вратарь Владислав Подьяпольский покинут СКА. Также петербургский клуб покинет нападающий Николай Прохоркин, о чём ранее объявлял главный тренер СКА Роман Ротенберг.

В Санкт-Петербург Подъяпольский перешёл по ходу прошлого сезона КХЛ из «Северстали», за которую вратарь провёл 19 матчей, отражая 89,5% бросков с коэффициентом надёжности 2,78. За петербургский клуб голкипер в прошлом сезоне КХЛ провёл 15 матчей, в которых одержал пять побед с процентом отражённых бросков 90%. В плей-офф на счету вратаря три матча с процентом отражённых бросков 86,7.

Моисеев в прошлом сезоне провёл 22 матча, отметившись одной результативной передачей.

Канадский форвард — о деньгах в КХЛ: говорили, что либо КГБ, либо газовики их пришлют

Бывший форвард «Сибири» и «Северстали» Зак Бойчак рассказал, каким образом ему платили в Новосибирске.



«Кто-то сразу наличкой получал, но я ничему не доверял. Забавно, что вы Тарасенко упомянули, ведь его папа был у нас помощником тренера. И он волшебник, очень хорошо работал с молодёжью, и мне он очень нравился.

Что до зарплаты, то мне пришлось ждать четыре-пять месяцев. Приехал я в октябре, и мне постоянно говорили, что деньги скоро будут, что либо КГБ, либо газовики их пришлют. И спустя четыре-пять месяцев я действительно получил большой чек. Я там ещё пару месяцев был, ждал крупный остаток по зарплате. В итоге ждать пришлось аж до сентября, специально ездил в Новосибирск, ходил в нужный банк за деньгами, потом делал перевод себе. Сумасшедший был год», — сказал Бойчак в подкасте Cam&Strick.

Бойчак выступал за новосибирский клуб в сезоне-2016/2017. В 35 матчах форвард набрал 16 (7+9) очков.