Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Новости дня в хоккее за 17 августа 2023 года, «Салават» выведет из обращения номер Амирова, два игрока покинут СКА

«Салават» выведет из обращения номер Амирова, Бойчак ждал денег от КГБ. Итоги дня в хоккее
Денис Лутченко
Новости дня в хоккее за 17 августа 2023 года
Аудио-версия:
Комментарии
СКА продолжает чистить платёжку, новая арена «Автомобилиста» почти не пострадала от пожара.

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 17 августа 2023 года.

«Салават Юлаев» выведет из обращения 27-й номер Родиона Амирова

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал, что «Салават Юлаев» выведет 27-й номер из обращения. Под этим номером играл воспитанник клуба Родион Амиров, умерший от рака 14 августа.

«Уже принято решение, что молодёжный турнир, который проходит в конце августа, будет называться Кубок Родиона Амирова. И предложение капитана «Салавата» Григория Панина про вывод номера 27 из обращения принимается. Мы проведём эту церемонию 11 сентября на первом матче. Сделаем это максимально лаконично. Это предложение часто звучало в комментариях. Мы точно будем делать что-то ещё, но позже», — сказал Баширов на пресс-конференции клуба.

Напомним, в феврале 2022 года стало известно, что у Амирова обнаружили опухоль головного мозга. Хоккеист умер в возрасте 21 года.

Материалы по теме
«Это сожаление останется со мной, пока буду в спорте». В Канаде оплакивают Родиона Амирова
«Это сожаление останется со мной, пока буду в спорте». В Канаде оплакивают Родиона Амирова

УГМК-арена в Екатеринбурге понесла незначительный ущерб от возгорания

Пресс-служба «Автомобилиста» со ссылкой на директора АО «Ледовая арена» Данила Крицкого рассказала о состоянии УГМК-арены после возгорания сегодня днём.

«Прибывшие по вызову наряды МЧС уже ликвидировали очаг возгорания, возникший на 10 м² на шестом этаже строящегося объекта. По предварительной информации, горели лакокрасочные материалы. Пострадавших нет — персонал был выведен из здания ещё до приезда пожарных. Ущерб незначителен.
Сейчас представители АО «Ледовая арена» вместе с пожарными устанавливают обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, причиной возгорания могло стать нарушение работниками подрядной организации требований к безопасности проведения строительно-монтажных работ. В ближайшее время на площадке будут возобновлены работы в штатном режиме», — цитирует пресс-службу «Спорт день за днём».

Строительство арены началось в конце 2019 года. Ледовый дворец будет рассчитан на вместительность до 15 тыс. человек. Изначально сдача объекта планировалась к январю 2024 года.

Материалы по теме
Фото
Пожар на строящейся УГМК-арене в Екатеринбурге оперативно потушен

В Минспорта рассказали о ситуации с контрактом голкипера Федотова

Первый заместитель министра спорта Азат Кадыров заявил, что в Минспорта пристально наблюдают за ситуацией вокруг контракта голкипера Ивана Федотова.

«Может ли ситуация с Иваном Федотовым повлиять на отношения России с Международной федерацией хоккея и Национальной хоккейной лигой? За последнее время ИИХФ, к сожалению, напринимала очень много непонятных решений, которые они сами не могут объяснить.

Решения принимают, а на основании чего и почему такое решение выносят, никаких внятных объяснений никому получить не удаётся как Федерации хоккея России, так и другим заинтересованным участникам процесса. То, что касается взаимоотношений — мы стремимся со всеми сохранять рабочие отношения. Там, где мы получаем какие-то непонятные решения, работаем в формате официальных запросов с тем, чтобы они попытались каким-то образом объяснить свои решения, которые они принимают. Мы не идём по пути конфликта, но, к сожалению, наши международные партнёры сами придумывают такие точки, как ситуация с Иваном Федотовым, для формирования конфликтов.

Поэтому посмотрим, как сейчас будет развиваться ситуация, потому что Федерация хоккея России, ЦСКА тоже занимаются соответствующим образом по этой теме. Уверен, что разум вернётся и будут приниматься правильные решения», — приводит слова Кадырова ТАСС.

Напомним, ИИХФ приняла решение наложить бан на международные трансферы для ЦСКА на один год и дисквалификацию на Федотова на четыре месяца.

Материалы по теме
«Парню ломают жизнь». Василий Уткин — о ситуации с контрактом Ивана Федотова

Моисеев и Подъяпольский покинут СКА

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Данила Моисеев и вратарь Владислав Подьяпольский покинут СКА. Также петербургский клуб покинет нападающий Николай Прохоркин, о чём ранее объявлял главный тренер СКА Роман Ротенберг.

В Санкт-Петербург Подъяпольский перешёл по ходу прошлого сезона КХЛ из «Северстали», за которую вратарь провёл 19 матчей, отражая 89,5% бросков с коэффициентом надёжности 2,78. За петербургский клуб голкипер в прошлом сезоне КХЛ провёл 15 матчей, в которых одержал пять побед с процентом отражённых бросков 90%. В плей-офф на счету вратаря три матча с процентом отражённых бросков 86,7.

Моисеев в прошлом сезоне провёл 22 матча, отметившись одной результативной передачей.

Материалы по теме
СКА уместится в потолок зарплат и сохранит состав. Как им это удалось?
СКА уместится в потолок зарплат и сохранит состав. Как им это удалось?

Канадский форвард — о деньгах в КХЛ: говорили, что либо КГБ, либо газовики их пришлют

Бывший форвард «Сибири» и «Северстали» Зак Бойчак рассказал, каким образом ему платили в Новосибирске.

«Кто-то сразу наличкой получал, но я ничему не доверял. Забавно, что вы Тарасенко упомянули, ведь его папа был у нас помощником тренера. И он волшебник, очень хорошо работал с молодёжью, и мне он очень нравился.

Что до зарплаты, то мне пришлось ждать четыре-пять месяцев. Приехал я в октябре, и мне постоянно говорили, что деньги скоро будут, что либо КГБ, либо газовики их пришлют. И спустя четыре-пять месяцев я действительно получил большой чек. Я там ещё пару месяцев был, ждал крупный остаток по зарплате. В итоге ждать пришлось аж до сентября, специально ездил в Новосибирск, ходил в нужный банк за деньгами, потом делал перевод себе. Сумасшедший был год», — сказал Бойчак в подкасте Cam&Strick.

Бойчак выступал за новосибирский клуб в сезоне-2016/2017. В 35 матчах форвард набрал 16 (7+9) очков.

Материалы по теме
«Русские девушки сногсшибательны и хотят уехать из страны». Новые байки канадца о КХЛ
«Русские девушки сногсшибательны и хотят уехать из страны». Новые байки канадца о КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023