«Не бывает подходящего момента, чтобы уйти из НХЛ». Давид Крейчи прощается с «Бостоном»

«Моё тело не готово играть весь сезон, особенно на таком уровне и таких скоростях, как в НХЛ, – центрфорвард «Бостона» Давид Крейчи объявил о завершении энхаэловской карьеры и провёл импровизированную пресс-конференцию, подключившись к журналистам по онлайн-связи из дома. – Я просто почувствовал, что отдал все силы и всё оставил на льду. Я знаю, что если я вернусь в НХЛ, то определённо не буду таким игроком, каким был в прошлом году».

Первая попытка Крейчи попрощаться с НХЛ не увенчалась успехом. Летом 2021-го он перебрался в родной чешский чемпионат, откуда планировал плавно переместиться на хоккейную пенсию. Через год мужчина с проседью на бороде вернулся в Бостон, провёл семь десятков матчей и набрал чуть менее 60 очков.

«Решение об уходе было принято, когда в конце сезона начали проявляться мои травмы, но я не хотел торопиться, – вспоминает 37-летний форвард. – Я хотел уделить этому время и хорошенько всё обдумать, потому что не стоит принимать решение, когда в тебе бушуют эмоции.

В конце концов я осознал, что не бывает подходящего момента, чтобы уйти из НХЛ. Я почувствовал, что пришло время. Я знал, что моё тело больше не может выдержать 82 игры. У меня есть вещи, которые мне нужно было бы сделать, в том числе операцию. В своём возрасте я не готов к этому».

При этом полностью проститься с любимой игрой Крейчи всё ещё не в силах. «В этом сезоне чемпионат мира проходит в Праге, в моём родном городе. Я никогда там не играл. Так что, думаю, такая мысль есть в моей голове, – делится 37-летний хоккеист. – Я точно знаю, что буду с семьёй праздновать Рождество здесь, в Америке. И если в какой-то момент после Рождества мне покажется, что я могу сыграть пару месяцев где-нибудь в Европе, подготовиться к чемпионату мира, провести его за две недели и вернуться домой… Это определённо то, о чём я думаю».

Все 16 лет в НХЛ Крейчи провёл в тени главной звезды «Бостона» – Патриса Бержерона. «Я понимал, что никогда не смогу приблизиться к тому, что он представляет, но наблюдение за ним и видение его трудолюбия делали меня лучшим игроком, – рассказывает Давид. – Я старался не отставать от Бержи, пытаясь быть таким же эффективным, как он, или стараясь достичь максимально возможного уровня. Это касалось не только льда, но и того профессионализма, которым он отличается за его пределами. Не могу сказать, что я когда-либо был ревнивым. Думаю, что и он не ревновал ко мне. Мы как бы дополняли друг друга. Я старался быть лучшей версией себя, он старался быть лучшей версией себя, и мы просто толкали друг друга к улучшению, но в здоровом смысле».

«Честно говоря, прямо сейчас я не хочу ничего делать, – усмехнулся Крейчи в самом начале беседы. – Но вообще мне нравится играть в гольф. Я не играл столько, сколько хотел бы, этим летом по какой-то причине было очень много дел. Но как только у детей начнётся школа, у меня будет больше времени, я попробую стать лучше. Мне также нравится играть в теннис. Я играю с детства, так что снова начну этим заниматься. Здесь (в Южной Каролине. – Прим. «Чемпионата») есть много лиг, поэтому я собираюсь попробовать присоединиться к ним. Это не очень конкурентные турниры, но вы всё равно играете – это самое важное.

Пенсия как бы начинает забирать меня, – шутит Давид. – И я пробую взглянуть на всю свою карьеру, пытаясь осознать, насколько трудно было достичь всего того, что я достиг. Я пытаюсь пройти по действительно памятным местам и оценить все эти маленькие вещи и не думать о прошлом сезоне, когда мы вылетели в первом раунде. Я действительно горжусь тем, что сыграл 1000 матчей за «Брюинз». Тебе нужно везение, нужно быть здоровым, столько всего нужно, чтобы провести 1000 матчей.

«Брюинз» всегда верили в меня, они всегда приглашали меня обратно, предлагали контракты, и я просто не могу достаточно отблагодарить их за то, что я смог вернуться и сыграть 1000 матчей за одну франшизу.

Я просто хотел играть наилучшим образом, чтобы представлять себя, свою семью, Бостон наилучшим образом. И, думаю, по большей части мне это удалось».