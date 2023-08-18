В деле Федотова будет апелляция, Уфа простится с Амировым. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 18 августа 2023 года.

ЦСКА подал апелляцию на решение ИИХФ по делу Федотова

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф рассказал, что московский ЦСКА подал апелляцию на решение ИИХФ по ситуации с контрактом российского вратаря Ивана Федотова.

«Сегодня мы получили документы об апелляции от ЦСКА и Федотова. Как я к этому отношусь? Без комментариев», — приводит слова Тардифа «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее ИИХФ проверила контракты, заключённые вратарём с «Филадельфией Флайерз» и ЦСКА соответственно, на предмет нарушения правил международных трансферов организации. Федерация приняла решение наложить бан на международные трансферы для ЦСКА на один год и дисквалификацию на Федотова на четыре месяца. Начало дисквалификации — это дата первого матча ЦСКА в сезоне-2023/2024.

Церемония прощания с Родионом Амировым состоится 21 августа

Церемония прощания с воспитанником «Салавата Юлаева» Родионом Амировым состоится в понедельник, 21 августа. Она пройдёт на льду «Уфа-Арены» в Уфе. Об этом сообщил официальный сайт «Салавата Юлаева».

Отмечается, что церемония начнётся в 8:00 по уфимскому времени и продлится до 11:00. О возможных изменениях будет сообщено дополнительно.

Родион Амиров будет похоронен в Ишимбайском районе, с. Богдановка. Воспитанника уфимского хоккея не стало 14 августа 2023 года. Ему был 21 год. За уфимский клуб Родион дебютировал в сезоне-2019/2020. С того момента хоккеист провёл за «Салават» 79 встреч, в которых набрал 18 (10+8) очков.

На драфте НХЛ 2020 года Амиров был выбран клубом «Торонто» под общим 15-м номером. Хоккеист долгое время боролся с опухолью головного мозга. Впервые о болезни игрока стало известно в феврале 2022 года. С тех пор Амиров проходил лечение, ему помогали «Салават» и «Торонто Мэйпл Лифс».

Канадский защитник Мёркли и Лазушин подписали контракты с «Куньлунем»

Вратарь Александр Лазушин прошёл просмотр в «Куньлунь Ред Стар» и подписал однолетний двусторонний контракт с китайским клубом, сообщает официальный сайт КХЛ. С июля 35-летний хоккеист тренировался с командой и играл за неё в рамках просмотрового соглашения.

В сезоне-2022/2023 Лазушин выступал за «Адмирал». За команду из Владивостока он провёл 11 матчей, в которых одержал три победы. На его счету 92,6% отражённых бросков, коэффициент надёжности вратаря — 2,13. Один матч он отыграл «на ноль».

Всего в КХЛ у него 317 игр и 112 побед. Голкипер уже играл за «Куньлунь» в сезонах-2018/2019, 2020/2021 и 2021/2022. Лазушин провёл в общей сложности 55 матчей за китайский клуб. Также он играл за рижское и московское «Динамо», «Локомотив», «Ладу» и новокузнецкий «Металлург».

Канадский защитник Райан Мёркли подписал однолетний контракт с «Куньлунь Ред Стар». Об этом сообщила пресс-служба пекинского клуба.

Мёркли является победителем мемориала Глинки – 2017, выбран на драфте НХЛ – 2018 «Сан-Хосе» в первом раунде под общим 21-м номером. В НХЛ провёл 39 матчей, набрав 6 (1+5) очков, на уровне АХЛ сыграл 121 матч, набрав 52 (4+48) очка.

«Барыс» ищет центрфорварда

Генеральный директор «Барыса» Борис Иванищев заявил, что казахстанский клуб нуждается в центральном нападающем и работа над его приобретением ведётся.

«Действительно, тренерский штаб нуждается в центральном нападающем. Сезон длинный, по ходу сезона всё может быть, главное, чтобы травм не было. Пока эта позиция востребована для нашей команды, для выполнения поставленных задач. Работа над этим ведётся, ведутся переговоры. Смена генменеджера? После неудачного сезона сделали выводы. Решили расстаться с генеральным менеджером Вячеславом Беланом. На пост генерального менеджера было несколько претендентов. Решением учредителя был назначен Олег Болякин. Вячеслав Михайлович в клубе не остался», — цитирует Иванищева пресс-служба клуба.