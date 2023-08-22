«Знаем, что происходило прошлым летом». Шведский клуб тонет в критике из-за экс-игрока КХЛ

Переход американского нападающего Кенни Агостино из КХЛ в «Шеллефтео» вызвал большую дискуссию в Швеции. Местные СМИ подают подписание как «спорное», а генеральному менеджеру клуба Эрику Форсселлу пришлось дважды объясняться, почему он не последовал собственному решению не заключать контракты с игроками, которые выступали в КХЛ после начала конфликта на Украине.

Агостино последние два сезона провёл в «Торпедо», последний контракт в КХЛ он заключил в декабре 2021 года.

«Шеллефтео» — не единственный клуб с запретом на игроков КХЛ»: Три шведских клуба наложили пожизненный запрет на игру тем, кто был в КХЛ после начала СВО

«Мы знаем, что происходило прошлым летом. Он не мог разорвать контракт»

«На ежегодном собрании в июне «Шеллефтео» решил, что ни один игрок, подписавший контракт в КХЛ после 24 февраля 2022 года, не будет представлять клуб. Так как Агостино играл в КХЛ и в прошлом сезоне, процесс перед подписанием контракта отличался от обычного», — говорится в заявлении клуба.

«Главное условие – время подписания контракта. Мы знали, что он ещё год назад хотел разорвать контракт и найти новый клуб, но, когда этого не случилось, мы вели диалог об этой ситуации с Кенни и его агентом. С учётом всего, мы понимаем его ситуацию. Есть объяснения тому, почему он остался в КХЛ в прошлом году», — объяснил Форсселл.

«Шквал критики обрушился на «Шеллефтео», — пишет Hockey Sverige. Руководству клуба пришлось дополнительно объяснять своё решение на страницах прессы.

«Поскольку мы следовали установленным нами же правилам, то неважно, первые мы, вторые или третьи (кто подписал игрока из КХЛ. — Прим «Чемпионата»). Мы стараемся выполнять свои обещания. Да, конфликт на Украине – это печально, но мы считаем, что следовали своим правилам», — заявил изданию Norran председатель правления клуба Петтер Микаэльссон.

«Да, мы в курсе, что стали первым шведским клубом, который подписал контракт с игроком КХЛ после начала конфликта. Мы обсуждали это и приняли решение не подписывать игроков, которые заключили соглашения в КХЛ после 24 февраля. Этого решения мы будем придерживаться. Кенни продлил контракт в декабре 2021 года, и мы знаем, что он предпринимал попытки избавиться от этого контракта, но они были безуспешными. Мы провели всестороннее расследование, опросив людей, которые могли это подтвердить. Мы знаем, что происходило прошлым летом. Он не смог расторгнуть контракт, потому что клуб не хотел его отпускать.

Как лично он относится к тому, что играл в России после начала конфликта? Он сам должен отвечать на такие вопросы, так будет лучше всего. Иначе получится, что я приписываю ему какие-то слова.

Какой может быть реакция болельщиков? На ежегодном собрании мы пришли к пониманию, что игроки, подписавшие контракты в КХЛ после начала конфликта, сделали свой выбор. Но, как мы считаем, игроки, уже имевшие контракты, могли оказаться в сложной ситуации. На ежегодном собрании все с этим согласились», — заявил Форсселл в интервью Expressen.

Глава клуба болельщиков «Шеллефтео» Йонас Марклунд довольно лояльно отнёсся к этому переходу: «Думаю, все предпочли бы игрока не из КХЛ, если бы было право выбора. Но я верю, что клуб серьёзно подошёл к ситуации и что игрок делал всё возможное, чтобы разорвать контракт».

Материалы по теме В Финляндии ответили на вопрос, запрещают ли клубам подписывать хоккеистов из КХЛ

«Вы рискуете запятнать прекрасную репутацию»

Местные СМИ, напротив, выражают недовольство подписанием.

«На рынке игроков негусто. И «Шеллефтео» подписывает топ-нападающего из КХЛ. Даты тут, продление контракта там. Но послевкусие всё равно неприятное», — пишет Hockey Sverige.



«Я был лучшего мнения о «Шеллефтео», — пишет автор Aftonbladet Ханс Абрахамссон.



«Меня удивляет, что это именно «Шеллефтео». Разве вы не слишком рискуете запятнать прекрасную репутацию ради 31-летнего американца из КХЛ, который провёл довольно слабый сезон? «Шеллефтео» был примером в шведском хоккее. Отчасти из-за лидирующих позиций, но также и потому, что придерживался правильных ценностей. Поэтому меня удивляет, что они выбрали этот путь.



Мы никогда не узнаем, делал ли Агостино всё, что в его силах, чтобы разорвать контракт в КХЛ. Или сколько миллионов это ему бы стоило. Но могу заявить, что «Шеллефтео» этим подписанием ставит на кон свою репутацию.



Вопрос в том, начнут ли другие клубы подписывать игроков КХЛ. Вряд ли. Я не жду переходов новых игроков, которые в прошлом году зарабатывали в КХЛ», — считает автор Expressen Санни Линдстрём.

Ещё весной и летом агент Агостино говорил о том, что игрок хотел бы остаться в КХЛ, сообщалось об интересе со стороны сначала «Барыса», потом «Нефтехимика» и других команд. Однако теперь сам Кенни представляет ситуацию иначе: «Это была непростая ситуация, мне было крайне некомфортно. Конечно, я хотел покинуть клуб, но мне отказали. С моей стороны было сделано всё, что в наших силах. Разорвать контракт было невозможно, поэтому я был вынужден его отработать», — сказал он в интервью Norran.