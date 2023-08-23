Эвакуация на скорость и вылитая на лёд кола. Как «Сибирь-Арена» проходила тест от КХЛ

Матч «Сибирские Снайперы» — «Кузнецкие Медведи» в рамках турнира памяти А. И. Белосохова в Новосибирске стал уже четвёртым на счету новенькой арены, но именно он стал самым главным – КХЛ наконец-то провела тесты. О них общественности стало известно заранее: на прошлой открытой тренировке генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский анонсировал пробный матч и заодно раскрыл некоторые секреты.

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Начало более чем обыденное. Диктор напомнил болельщикам о факте тестового матча, чтобы падения или разлитый кофе не вызывали сильных переживаний. «Сибирские Снайперы» не стали долго откладывать и на третьей минуте Вячеслав Матвеичев забил первый гол в ворота «Кузнецких Медведей». Инспектор последовал их примеру, и уже через минуту после заброшенной шайбы сотрудники арены побежали чистить лёд – имитация крови. К слову, справились очень быстро, а самым сложным было вынести лопату за пределы площадки, поскольку по размерам она больше калитки, а перевернуть, не рассыпав снег (который на самом деле был покрыт «кровью»), было проблематично.

К концу периода, а именно за две с половиной минуты до конца (к тому времени счёт стал 2:1), началась одна из самых интересных частей проверки. Раздался свисток, проверяющий постучал по одному из самых больших стёкол… и время пошло. Сотрудники арены заменили стекло за 5 минут и 11 секунд. Замена стекла – в принципе одно из самых сложных занятий для сотрудников арены, но, к счастью для тех же людей, случается его разбить довольно редко. На этом закончился первый период, хоть концовка и была серьёзно растянута.

Замена стекла на «Сибирь-Арене» Фото: Екатерина Василевич, «Чемпионат»

Второй период запомнился не только сразу тремя голами со стороны «Снайперов». Сомневаюсь, что лига и хоккей в целом могут увидеть нечто более эпичное, чем эпизод с разлитой на матче колой. Невозмутимый инспектор вышел на поле и вылил колу на лёд. Бригаде понадобилось около двух минут, чтобы вернуть льду требуемую белизну. К слову, во время чистки судьи решили проверить, пересекла ли шайба линию ворот в одном из эпизодов. И потому сразу после окончания чистки появился плюс один гол на счету новосибирцев.

Чистка льда на «Сибирь-Арене» Фото: Екатерина Василевич, «Чемпионат»

Второе самое интересное в тестовом матче – эвакуация игрока. Явление довольно редкое, как и разбитое стекло, поэтому даже тренировочный марш-бросок медицинской бригады по льду неискушённому болельщику наблюдать интересно. До игрока бригада добиралась около 41 секунды, оказывали медицинскую помощь – причём с учётом даже очень серьёзных травм — в течении 1 минуты и 41 секунды, а переложили на носилки и увезли со льда за одну минуту. Всего эвакуация заняла 3 минуты и 22 секунды. Роль пострадавшего досталась седьмому защитнику команды хозяев Всеволоду Цевелеву. Но в третьем периоде он уже вернулся к игре.

Тренировочный марш-бросок медицинской бригады Фото: vk.com/hc_snipers

С окончанием матча не закончилась проверка. Инспектор позвал на лёд нескольких игроков «Снайперов» и высыпал шайбы. Расставил игроков на восемь разных позиций (в основном точки вбрасывания в средней зоне и на кругах вбрасывания) и попросил бросать оттуда по воротам. Видимо, тем самым инспектор проверял качество льда после окончания игры.

Эвакуация хоккеиста на «Сибирь-Арене». Фото: Екатерина Василевич, «Чемпионат»

Матч закончился разгромом для «Кузнецких Медведей» — «Снайперы» победили со счётом 6:1. К слову, пока на новой арене они не проигрывали, пусть и сыграли всего две игры. И если тесты прошли хорошо, а чисто визуально так и было, то вскоре арену ожидают уже полноценные матчи КХЛ, где «Сибирь», возможно, продолжит традицию своей молодёжки.