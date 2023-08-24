Новый Коннор станет рекордсменом? 5 самых молодых капитанов в истории НХЛ

Бедарда уже видят в этой роли «Чикаго», хотя ему ещё только предстоит сыграть за клуб.

Первый номер драфта-2023 Коннор Бедард ещё не успел дебютировать в НХЛ, а его уже готовы сделать капитаном «Чикаго»: «Есть лишь один выбор на эту позицию – конечно, ему дадут время, перед тем как присвоить это звание, но Чикаго уже является территорией Коннора Бедарда, и в какой-то момент в течение ближайших нескольких лет он обязательно выйдет на лёд с литерой «С» на груди», — гласит недавняя статья Sportsnet.

На сегодняшний день возраст Бедарда составляет 18 лет и 38 дней, что оставляет ему отличные шансы стать самым молодым капитаном в истории НХЛ даже по ходу следующего сезона. А в каком возрасте получали нашивку пять самых молодых капитанов лиги?

Джонатан Тэйвз – 20 лет 80 дней

Экс-капитан «Чикаго», преемником которого с большой долей вероятности может стать Бедард, — единственный представитель этого списка, который на момент получения нашивки не установил рекорд НХЛ по скорости достижения звания капитана. Зато в истории «Блэкхоукс» он пока что является самым молодым капитаном, ещё и с большим отрывом – предыдущим рекордсменом «ястребов» был Дэррил Саттер, которому в сезоне-1982/1983 – первом капитанском – было 24 года.

Тэйвз надолго закрыл для «Чикаго» вопрос капитанской нашивки, которая в начале XXI века не задерживалась на джерси одного игрока более чем на два сезона. За это время капитанами успели побывать Тони Амонте, Алексей Жамнов, Эдриан Окойн и Мартин Лапойнт, передавший полномочия 20-летнему канадскому центру после дебютного для Джонатана сезона-2007/2008. Об этом решении «Блэкхоукс» вряд ли пожалели – в эпоху капитанства Тэйвза «ястребы» вдвое увеличили количество выигранных Кубков Стэнли (с трёх до шести) и Президентских кубков (с одного до двух), а сам форвард на долгие годы стал одним из главных символов франшизы.

Венсан Лекавалье – 19 лет 315 дней

Первый номер драфта-1998 получил нашивку в концовке второго сезона в лиге, будучи главной звездой далеко не блиставшей на тот момент «Тампы». И пусть сегодня Венсан является неоспоримой легендой «Лайтнинг», в 2001 году можно было предположить, что до этого статуса он не доберётся – форвард сдал в игре и разругался с главным тренером Джоном Тортореллой, в результате чего «С» на груди Лекавалье сменилась на «А», а «молнии» провели целый чемпионат без капитана.

Капитанская нашивка вернулась к Венсану перед сезоном-2008/2009 уже после завоевания им Кубка Стэнли, «Ришара» и проведения единственной регулярки с трёхзначным количеством очков (108, 2006/2007) и с тех пор не покидала его до самого ухода из «Тампы» в 2013 году.

Церемония вывода номера Венсана Лекавалье из обращения Фото: AP/TASS

Сидни Кросби – 19 лет 297 дней

К моменту получения нашивки в 2007 году Малыш Сид уже был настоящей суперзвездой, подтвердив свой статус как игрой, так и личной наградой – в каждом из первых двух сезонов в НХЛ Кросби пробивал отметку в 100 очков, а во втором забрал «Арт Росс», став самым молодым обладателем этого приза. Через несколько недель после объявления о капитанстве Сидни его трофейный кабинет пополнили «Харт Трофи» и «Лестер Пирсон Эворд», ныне носящий имя Теда Линдсея.

Для «пингвинов» вскоре началась золотая эра – всего через пару лет в Питтсбург вернулся Кубок Стэнли, а Сидни стал самым молодым капитаном, поднимавшим над головой заветную чашу, к которой впоследствии он вместе с «Пингвинз» добавил ещё две. Марио Лемье, который был последним капитаном «Питтсбурга» до Кросби, имеет все основания гордиться своим преемником.

Габриэль Ландеског – 19 лет 286 дней

В своё время швед мог бы и не стать рекордсменом, реши Милан Хейдук передать ему капитанскую нашивку на две недели позже. Однако ветеран «лавин» решил отказаться от своих полномочий в начале сентября 2012 года, чем несказанно удивил Ландескога: «Ни малейшего понятия не имел о том, зачем меня позвали. Я поначалу был немного шокирован. Совсем не ожидал ничего подобного, тем более на нынешнем этапе моей карьеры. Тем не менее мне кажется, что я уже готов к этой роли. В клубе со мной согласны».

Габриэля едва ли можно назвать суперзвездой лиги, в отличие от уже упомянутых игроков, но капитан из него получился достойный – партнёры не раз отмечали лидерские качества Ландескога, который нередко буквально вставал горой за товарищей по команде. Швед сумел привести «Эвеланш» к чемпионскому титулу, но после этого, увы, на льду ни разу не появлялся. В мае ему провели операцию по пересадке хряща на колене, после которой Габриэлю придётся пропустить целый сезон – второй подряд.

Габриэль Ландеског Фото: AP/TASS

Коннор Макдэвид – 19 лет 266 дней

Свою нашивку Макдэвид получил всего за 45 матчей в составе «Ойлерз» — его первый сезон был омрачён переломом ключицы, из-за которого Коннор пропустил почти половину регулярки, но даже это не помешало ему убедить штаб «Эдмонтона» назначить его капитаном. Незадолго до получения такого статуса в НХЛ Коннор прошёл капитанский тест-драйв на взрослом уровне в составе сборной Северной Америки на Кубке мира – 2016, поэтому к аналогичной роли среди «нефтяников» он уже был готов.

Ему, как и его «Эдмонтону», пока не покорился Кубок Стэнли, но финал конференции годичной давности – уже неплохое достижение для команды, которая после 2006 года практически напрочь забыла, как побеждать в плей-офф. Возможно, когда-нибудь Макдэвид поможет «Ойлерз» стать первой в XXI веке канадской командой-чемпионом?

P. S. В составе последней канадской команды, взявшей Кубок Стэнли, — «Монреале» образца сезона-1992/1993 – играл Брайан Беллоуз, который в возрасте 19 лет и 131 дня в январе 1984-го сменил травмированного Крэйга Хартсбурга в качестве капитана «Миннесоты Норт Старс», что фактически делает его самым молодым капитаном в истории НХЛ. Однако эта мера носила временный характер, поэтому официально первенство в этой категории принадлежит Макдэвиду. Сможет ли Бедард превзойти обоих?