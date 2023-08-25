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Какие клубы КХЛ сделали наименьшее количество трансферов в межсезонье

Скупость или отсутствие необходимости? Пять клубов КХЛ с минимумом трансферов в межсезонье
Егор Бульчук
5 клубов КХЛ с минимумом трансферов в межсезонье
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«Локомотив» искал на рынке опыт, «Торпедо» – молодость, «Ак Барс» просто собрал крутых нападающих.

«Где трансферы?!» – настойчивое требование уфимских болельщиков к руководству «Салавата Юлаева» превратилось в один из самых эксплуатируемых в КХЛ мемов. Между тем за лето юлаевцы подписали контракты с 10 новыми хоккеистам. Некоторые клубы лиги проявили себя на рынке как гораздо менее заинтересованные игроки.

«Ак Барс»

Пришли: Дмитрий Яшкин, Дамир Жафяров, Евгений Свечников

Действующий вице-чемпион не испытывал недостатка в квалифицированных нападающих, однако не отказался от хоккеистов, в которых разуверились их прежние работодатели. Сначала казанцы воспользовались распродажей в СКА, где разочаровались в Дмитрии Яшкине и Дамире Жафярове, а затем перехватили Евгения Свечникова, отчаявшегося бороться за место под энхаэловским солнцем.

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При этом свою самую проблемную линию «Ак Барс» никак не укрепил. Оборона команды не вызывала восхищения и в предыдущем сезоне, а в новом стала лишь слабее: команду покинули опытные Василий Токранов и Динар Хафизуллин.

«Локомотив»

Пришли: Алексей Береглазов, Мартин Гернат, Ярослав Лихачёв

«У нас появились опытные новички с психологией победителя», – бросил на недавней пресс-конференции Игорь Никитин. Очевидно, главный тренер «Локомотива» имел в виду трёхкратного обладателя Кубка Гагарина Алексея Береглазова и бронзового призёра Олимпиады Мартина Герната. Защитники находятся в отличном возрасте (первому ещё нет 30, второму недавно только исполнилось) и наверняка добавят команде уверенности. За азарт, похоже, будет отвечать вернувшийся из аренды Ярослав Лихачёв. На турнире имени Блинова 21-летний форвард отметился лакросс-голом – нетипичный трюк для идущего строго по рельсам «Локомотива».

«Торпедо»

Пришли: Алексей Мельничук, Арсений Варлаков, Иван Воробьёв, Кирилл Максимов, Данил Савунов
«Торпедо» ведёт свою собственную игру и, пока одни клубы жалуются на отток классных легионеров, вкладывает ресурсы в молодых россиян. Из пятёрки новичков широко известен разве что Алексей Мельничук, который по ходу прошлого сезона вернулся в Россию из АХЛ. Остальные фамилии ничего не говорят кому-то, кроме хоккейных гуру, но кто удивится, если через пару-тройку недель мы будем произносить их с восторгом.

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ЦСКА

Пришли: Иван Федотов

Кхм… Ну что тут сказать. Если использовать устойчивое выражение «точечная селекция», то в трансферном отчёте ЦСКА окажется только одна точка. Точнее – вопросительный знак. Ведь до сих пор не до конца понятно, будет ли Иван Федотов принимать участие в сезоне КХЛ и если да, то сможет ли он после длительного простоя помочь армейцам. Последнее вряд ли очень существенно – у кого настолько нет сердца, чтобы в сложившейся ситуации сочувствовать клубу, а не игроку.

«Сибирь»

Пришли: Фёдор Гордеев, Динар Хамидуллин, Энди Андреофф, Павел Гоголев, Сергей Дубакин, Артём Михеев

Новосибирцы громко провозгласили смену игрового стиля, но с точки зрения кадров обновились совсем не так фундаментально. Команда Дэвида Немировски планирует по примеру «Торпедо» продвигать атакующий хоккей – видимо, чтобы рассекретить схемы Ларионова из Нижнего Новгорода переманили Артёма Михеева. Кроме того, к североамериканскому тренеру с удовольствием приехали Фёдор Гордеев и Павел Гоголев – оба попробовали себя за океаном.

Кто ещё вернулся домой?
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В родные края. Восемь хоккеистов, вернувшихся в Россию из Северной Америки

Самый яркий трансфер – переход Энди Андреоффа, который уже на предсезонке успел подраться. Вот только нападающих «Сибири» всё равно не хватает – особенно с учётом расширенного, 68-матчевого сезона.

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