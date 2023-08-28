Овечкин поцеловал Бузову, Фёдоров отреагировал на позицию ФХР. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 27 августа 2023 года.

Результаты предсезонных матчей 27 августа

Овечкин вместе с Ольгой Бузовой приняли участие в открытии караоке-бара в Москве

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин с супругой Анастасией принял участие в открытии караоке-бара в Москве. В открытии также приняли участие баскетболист Виталий Фридзон и певица Ольга Бузова.

На опубликованном певицей видео Овечкин обнимает её и целует в щёку.

«На сайте ФХР заявления нет». Фёдоров отреагировал на позицию федерации

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров ответил на вопрос касательно решения Федерации хоккея России допустить голкипера армейцев Ивана Федотова к играм КХЛ только с 1 января 2024 года.

«Заявление ФХР? Это заявление есть на официальном сайте ФХР? Его там нет. Поэтому я не могу прокомментировать.

Где набирать форму Ивану Федотову в том случае, если КХЛ не допустит его к участию в чемпионате? Я не понимаю, где тут вопрос ко мне как к главному тренеру. Если да кабы что-то там случится… Я думаю, что это немного за рамками моей ответственности. Я прекрасно понимаю ваш вопрос. Но у меня другая информация», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Призовой фонд благотворительного матча СКА составил миллион рублей

В Санкт-Петербурге завершился благотворительный матч в рамках презентации состава СКА на следующий сезон Континентальной хоккейной лиги. Призовой фонд благотворительного матча армейцев составил один миллион рублей, сообщает пресс-служба клуба.

Эта сумма будет равными частями направлена семье Всеволода Малкова – хоккеиста системы СКА, который в прошлом году трагически ушёл из жизни, а также юному следж-хоккеисту Денису Столбунову, который теперь сможет приобрести новые сани.

Напомним, команда «Синих» играла с командой «Белых». Финальный счёт — 13:10 в пользу «Синих», за которых выступал главный тренер СКА Роман Ротенберг. Специалист забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи, набрав шесть очков. Также за «Синих» играл председатель правления совета директоров СКА Александр Медведев, который записал на свой счёт 4 (2+2) результативных балла.

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В «Авангарде» заявили, что заберут у ЦСКА Кубок Гагарина

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов на презентации команды обратился к болельщикам и пообещал победить в Кубке Гагарина в наступающем сезоне.

«В межсезонье у нас произошли изменения, пришло много новых ребят. Но одно не изменится никогда – ваша поддержка и любовь к нашей команде. Мы строим семью, строим новую команду победителей — но без вашей веры, энергии, драйва у нас это не получится. Хотел бы пожелать нам всем терпения, здоровья. Каждый из нас, стоящий на сцене, каждый из вас верит. Это будет очень тяжело, но мы заберём Кубок Гагарина у ЦСКА», — заявил Курьянов.

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Лайпсик уже совсем скоро должен получить российский паспорт

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, как обстоят дела с получением российского гражданства у нападающего армейского клуба Брендана Лайпсика.

«Как обстоят дела с получением Лайпсиком российского гражданства? Ждём. Со всех позиций мы всё соблюдаем – написали все соответствующие письма, получили все соответствующие резолюции. Это уже вопрос времени. Думаю, совсем скоро он уже получит российский паспорт», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.