Ого! ФХР временно запретила Федотову играть за ЦСКА. Хроники главного дела в нашем хоккее

– На чём вы основывались, принимая решение по Федотову? – спрашивали у президента ЦСКА Игоря Есмантовича позавчера, 25 августа.

И Есмантович отвечал: «Вы серьёзно это спрашиваете? Что значит, на чём основывались? Есть регламент. Подписывается контракт, регистрируется в КХЛ, регистрируется в ФХР, человек выходит и играет. Всё это соблюдено. На чём я должен основываться, вы вообще о чём?»

С сегодняшнего вечера резонный, но пространно сформулированный вопрос зазвучал более основательно, а ссылки на ФХР утратили валидность, поскольку Федерация хоккея России, как сообщил ряд крупных СМИ, разрешила Ивану Федотову выступать за ЦСКА с 1 января 2024 года. В правильной интерпретации новость-«молния» должна звучать так: ФХР запретила Ивану Федотову выступать за ЦСКА до 1 января 2024 года. То есть ФХР фактически подчинилась воле Международной федерации хоккея (ИИХФ). Ранее ИИХФ дисквалифицировала Федотова на четыре месяца, с 1 сентября по 1 января, за то, что он, не исполнив действующий контракт с одним клубом, подписал новое соглашение с другим.

Решение ФХР промежуточное (оно не решает сложившуюся проблему), но совершенно необходимое (позволяет избежать возникновения новых). ИИХФ уже анонсировала, что откроет дисциплинарное дело, если в ЦСКА нарушат условия дисквалификации и выпустят Федотова на лёд. В отдельном тексте мы подробно разобрали, чем такой поступок грозит армейскому клубу в частности и всему российскому хоккею в целом.

Глава Международной федерации Люк Тардиф опроверг только одно из возможных последствий. По его словам, ИИХФ не сможет снять очки с ЦСКА, если Федотов сыграет. При этом организация начнёт дисциплинарный процесс, и тогда уже КХЛ придётся заняться изъятием баллов.

Впрочем, заявление ФХР (кстати, на официальном сайте организации его на момент публикации нет) – это вовсе не гарантия того, что Федотов будет смотреть матч за Кубок Открытия с трибуны. В ЦСКА уже неоднократно дали понять, что не намерены отпускать ногу с газа и очень ждут Ивана в воротах. Судя по так или иначе просочившемуся релизу от ФХР, не все управители российского хоккея разделяют ультимативные настроения армейцев. И это даёт надежду на то, что ситуацию удастся разрешить цивилизованным образом.