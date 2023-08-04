Овечкин, которого недооценили. «Барыс» привёз в КХЛ американца с убойным броском

Многие российские болельщики относятся к зарубежным клубам КХЛ как… ну как к необходимости чистить зубы, что ли — процессу сколь обязательному, столь же и безынтересному. Между тем «Барыс» становится если не спасением, то украшением нашего турнира — пока неброским и не самым дорогим, хотя всё более заметным.
Видные легионеры с удовольствием едут в Астану — во многом благодаря тому, что за последние полтора года казахстанский клуб стал носителем уникальных признаков, и теперь, если гость из дальнего зарубежья одновременно не хочет связываться с российскими/белорусским клубом и хочет попасть в КХЛ, мимо международного аэропорта Назарбаева ему не пролететь.
В июле «барсы» не только договорились с канадцем Эдди Паскуале, но и связали себя трудовыми узами с — такое звучит редко — европейцами. Команду Андрея Скабелки пополнили шведский нападающий Понтус Оберг и чешский защитник Давид Скленичка.
Новое приобретение астанинцев — Райли Барбер. Американскому форварду 29 лет, и его карьера на подъёме. В прошлом сезоне Барбер установил личный рекорд результативности в АХЛ, где провёл почти всю профессиональную жизнь. Выступая за «Техас», фарм-клуб «Далласа», Райли набрал 64 очка в 59 матчах регулярного чемпионата и ещё пять баллов добавил в плей-офф. Среди партнёров по команде равных ему не нашлось.
Годом ранее Барбер дождался первого приглашения на взрослый чемпионат мира. На молодёжном и юниорском уровнях он регулярно входил в основной состав сборной США, а с драфта-2012 уехал в шестом раунде — в «Вашингтон».
«Кэпиталз» категорически не доверяли форварду, даже несмотря на то что в «Херши» он стабильно оказывался в топ-5 бомбардиров, никогда не забрасывая менее двух десятков шайб за сезон. В результате за «столичных» Барбер сыграл только три матча. Затем ему предстояли три обмена — в «Монреаль», «Детройт» и «Даллас». В каждом новом фарме нападающий быстро осваивался, а вот подтягивать к основе его всё так же не стремились.
Вероятно, отчаявшись и простившись с мечтами об НХЛ, Барбер принял приглашение «Барыса». По данным казахстанского издания Shaiba.kz, игрок заработает почти 55 млн рублей за ближайший год.
Барбер — обладатель дефицитного правого хвата и необычайно точного кистевого броска. Большинство его голов — результат самонаводящихся выстрелов из разных частей зоны атаки, в том числе из «офиса Овечкина». Правда, в отличие от российской суперзвезды, соотношение шайб и передач у Райли почти 1:1. Способности Барбера наверняка расширят возможности «Барыса» при игре в большинстве. Однако не стоит ждать от этого игрока эффективности в борьбе — относительно скромные габариты (рост 183 см) просто не позволяют ему развиться в этом направлении.
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