СКА совершил обмен с Уфой, Овечкин заступился за Россию. Итоги дня в хоккее

Президент «Локомотива» не видит равных условий для клубов в КХЛ, а в «Динамо» поздравили «нового русского» американца.

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 31 августа.

СКА обменял защитника Зоркина в «Салават Юлаев» на форварда МХЛ Филиппова

«Салават Юлаев» и СКА произвели обмен. Состав уфимцев пополнил защитник Никита Зоркин, а в петербургскую команду отправился форвард Александр Филиппов.

В минувшем сезоне 23-летний Зоркин провёл 47 матчей в КХЛ, в которых набрал 17 (10+7) очков. За петербургский клуб игрок обороны провёл лишь два матча. Также игрок принял участие в 18 матчах за минское «Динамо» и в 27 встречах в составе «Сочи». Всего в КХЛ на счету Зоркина 90 матчей, в которых защитник набрал 20 (10+10) очков с показателем полезности «-7».

18-летний Филиппов в прошедшем чемпионате МХЛ сыграл в 55 матчах за «Толпар», забросив 15 шайб и сделав 12 результативных передач.

«К сожалению, в КХЛ не совсем равные условия для клубов»

Президент ярославского «Локомотива» Юрий Яковлев заявил, что клубы КХЛ находятся в неравных условиях, намекнув на обход некоторыми организациями потолка зарплат, который для каждого клуба лиги составляет 900 миллионов рублей.

«Сказать, что мы не следим за публикуемой информацией о зарплатах в КХЛ, было бы неправильно. Следим, но не изучаем. Тем более что с арифметикой в некоторых хоккейных организациях не очень хорошо — поэтому какой смысл? Развивать мысль не буду, думаю, вы сами всё понимаете. Считаю, что у нас не совсем равные условия, к сожалению.

Борьба с этим? Условие только одно, много раз уже об этом говорил: мы не должны доверять управление узкой группе лиц — в частности, хоккеем. Все клубы должны быть равными участниками управления, тогда легче всё обсуждать, контролировать и так далее», — сказал Яковлев.

Получившему российское гражданство американцу Менеллу подарили валенки и ушанку

Недавно получивший российское гражданство американский защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл получил от партнёров по команде в раздевалке валенки и шапку-ушанку.

О своём желании получить российское гражданство 26-летний игрок обороны заявил 29 апреля 2023 года. 9 августа Менелл получил спортивное гражданство РФ.

Менелл принял участие в 50 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в прошлом сезоне, в которых записал на свой счёт 27 (2+25) очков при показателе полезности «+10».

Бреннан Менелл Фото: ХК «Динамо»

«Нас убрали в сторону. Спорт вне политики? Всё наоборот!»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин высказался об отстранении сборных России от международных соревнований и заявил, что продолжает мечтать о золотой медали Олимпиады.

«Олимпийская медаль — одна из главных целей моей жизни, была и будет. Некоторые ребята, которые мечтали об Олимпиаде, на ней даже ни разу не были из-за всей этой ситуации. И допинговая, и та, которая сейчас происходит. Нас просто убрали в сторону и не дают играть. Хотя говорят, что спорт вне политики, но оказалось, что всё наоборот.

Конечно, обидно и за себя, и за людей, которые болеют, переживают и хотят видеть нас на Олимпийских играх. А в 2018 году не сошлась НХЛ с Олимпийским комитетом. Это всё деньги. Им на нас пофиг. Самое главное, чтобы они получили какие-то проценты. Хотя нам сказали, что мы 100% едем, но за месяц объявили, что нет договорённости», — сказал Овечкин в шоу «Команда» на KION.

За 18 лет в НХЛ Овечкин забросил 822 шайбы. Нападающий «Вашингтона» занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от Уэйна Гретцки на 72 гола.

Обладатель Кубка Стэнли Боуи перешёл в минское «Динамо»

Обладатель Кубка Стэнли Мэдисон Боуи перешёл в минское «Динамо». Контракт рассчитан на один сезон.

В сезоне-2022/2023 канадец играл в АХЛ за фарм-клуб «Монреаль Канадиенс». В 35 матчах за «Лаваль Рокет» на счету защитника 13 (4+9) очков при показателе полезности «-3».

Боуи является обладателем Кубка Стэнли — 2018 в составе «Вашингтон Кэпиталз». За свою карьеру в Национальной хоккейной лиге он выступал за «Детройт Ред Уингз», «Чикаго Блэкхоукс» и «Ванкувер Кэнакс». В 158 матчах 28-летний игрок обороны забросил пять шайб и отдал 35 результативных передач, набрав в общей сложности 40 очков с показателем полезности «-22».

Ранее минское «Динамо» заключило двустороннее соглашение на один сезон с 21-летним защитником Олегом Пожиганом.