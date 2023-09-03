Магия Кучерова или пушка Овечкина? Кто станет лучшим российским бомбардиром НХЛ

Официальный сайт НХЛ составил прогноз на очки российских игроков лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами и сделать свой выбор. Решите, кто станет лучшим бомбардиром предстоящего сезона среди россиян.
Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Чемпионы распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.
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Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»)
Прогноз НХЛ: 117 очков
Этим летом нападающий «Тампы» разменял четвёртый десяток, но таков стиль Никиты, что возраст не властен над его лучшими качествами. Сочетание совершенной техники и высокого хоккейного IQ позволяют Кучерову из года в год идти в топ-10 бомбардиров мира.
Отдельно поражает, что, несмотря на два Кубка Стэнли, форвард по-прежнему ненасытен. «Я хочу выиграть больше, — говорил хоккеист в июльском интервью. — Взять кубок — это невероятно. Ты просто хочешь выиграть, это главное. Конечно, ты хочешь быть хорош как игрок, но всё для кубка. Вот причина, по которой я делаю всю эту работу. Я просто хочу, чтобы мы выиграли больше».
Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»)
Прогноз НХЛ: 110 очков
Лидер «Миннесоты» провалил последний плей-офф, но что помешает ему «гореть» в регулярке, когда соперники не будут успевать разработать для него индивидуальный план опеки? В двух предыдущих сезонах Капризов набирал более одного очка за матч, и похоже, что только травмы могут изменить этот тренд в его статистике.
Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»)
Прогноз НХЛ: 88 очков
Великая восьмёрка гонится за снайперским рекордом Уэйна Гретцки, и окружающих мало волнует, сколько очков наберёт Ови – всё внимание сосредоточено на том, как много он забьёт. Предсказывать статистику 37-летнего хоккеиста – дело неблагодарное: в таком возрасте фаза регресса может наступить в самый неожиданный момент. Но разве мы редко убеждались в том, что Овечкин – совершенно особенный?
Владимир Тарасенко («Оттава Сенаторз»)
Прогноз НХЛ: 68 очков
Летние попытки Тарасенко выбрать наилучший вариант на энхаэловском рынке превратились в настоящую сагу. Форвард отклонил несколько предложений, поменял агента и в конечном счёте оказался игроком «Оттавы». Владимир сохраняет бешеную мотивацию – иначе не стал бы подписывать контракт всего лишь на один год. Тарасенко рассчитывает выбрать более дорогое предложение следующим летом. Для этого ему нужно проявить себя в сезоне. Компания у 91-го номера отличная: Брэди Ткачук, Штюцле, Жиру – в канадской столице россиянину будет с кем поиграть.
Евгений Кузнецов («Вашингтон Кэпиталз»)
Прогноз НХЛ: 59 очков
В прошедшем сезоне Кузнецов заработал антирекордный для себя показатель полезности «-26» и забросил только 12 шайб. На протяжении всего года форварда нещадно критиковали по обе стороны океана, но ниже определённого уровня такие игроки никогда не падают. Даже в неважном настроении и при внутрикомандных проблемах Евгений выбил 55 очков, и трудно представить, что он упадёт ниже этой отметки в ближайшем будущем.
Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»)
Прогноз НХЛ: 87 очков
Центрфорвард «Питтсбурга» решил – по крайней мере промежуточно – самые острые проблемы со здоровьем, поэтому прошлый сезон получился для него полноценным и достойным: 83 очка – шестой по результативности показатель в карьере Малкина. За лето Джино не стал сильно старше, но имел возможность накопить энергию, ведь в плей-офф «Питтсбург» не попал. Кроме того, теперь Евгению будет помогать самый результативный защитник современности Эрик Карлссон.
Андрей Свечников («Каролина Харрикейнз»)
Прогноз НХЛ: 77 очков
Самая молодая российская суперзвезда НХЛ выбыл из строя «Каролины» перед плей-офф – повредились «кресты». Непонятно, как тяжёлая травма скажется на будущем Андрея, хотя, судя по фотографиям в сети, он чувствует себя отлично и штатно готовится к новым вызовам. Слишком прямолинейный стиль «Харрикейнз» не способствует тому, чтобы её игроки набирали по сотне очков, но Свечникову только 23 года, и есть ощущение, что он ещё не вышел на собственный пик.
Андрей Кузьменко («Ванкувер Кэнакс»)
Прогноз НХЛ: 74 очка
Андрей Кузьменко с ноги открыл дверь в НХЛ: 74 очка в дебютном сезоне – это большое достижение. Россиянин в немалой степени зависим от партнёров – точнее, от партнёра. Без шведского распасовщика Элиаса Петтерссона его цифры были бы гораздо менее впечатляющими. Но верно и то, что Петтерссон никогда ранее не встречал такого взаимопонимания ни с кем другим. Считается, что сезон, следующий за ярким стартом, – большое испытание и проблема. У Кузьменко есть шанс доказать обратное.
Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»)
Прогноз НХЛ: 94 очка
Уроженец Коркино ни разу не выбивал более 100 очков за сезон, но с первого дня в лиге был очень стабилен. Минимальный показатель россиянина – 73 балла (сокращённый ковидный год вынесем за скобки), то есть откровенных провалов в его карьере не было, и нет никаких предпосылок ожидать их сейчас. Первое место в бомбардирском списке Артемию не гарантировано, а вот среди ассистентов – очень вероятно.
Павел Бучневич («Сент-Луис Блюз»)
Прогноз НХЛ: 71 очко
Недавно «Сент-Луис» был одной из самых российских команд НХЛ, но по ходу перестройки в команде остался только Павел Бучневич. Солидных партнёров в его окружении не так много, однако воспитанник «Северстали» вполне самодостаточен. В феврале-апреле форвард часто проводил мультиочковые игры – по всей видимости, статус лидера влияет на него благотоворно.
Иван Барбашёв («Вегас Голден Найтс»)
Прогноз НХЛ: 66 очков
Иван Барбашёв зачастую был на периферии болельщицкого внимания – сильным бомбардиром нападающий никогда не считался. И хотя проблески результативности он демонстрировал и в «Сент-Луисе», переход в «Вегас» всё изменил. Здесь Иван нашёл своих партнёров – Маршессо и Айкела. Россиянин умело дирижирует их игрой, не забывая и про свои очки.
Михаил Сергачёв («Тампа-Бэй Лайтнинг»)
Прогноз НХЛ: 62 очка
Присутствие Михаила Сергачёва в списке НХЛ скорее удивляет. В активе 25-летнего россиянина только один сезон с 60+ очками, во всех остальных он набирал более сорока. С другой стороны, с каждым годом Михаил играет всё более значимую роль в системе «Тампы», что позволяет ему открывать в себе новые таланты.
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