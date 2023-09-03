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Рейтинг: кто станет лучшим российским бомбардиром нового сезона НХЛ, Овечкин, Кучеров, Малкин

Магия Кучерова или пушка Овечкина? Кто станет лучшим российским бомбардиром НХЛ
Егор Бульчук
Кто станет лучшим российским бомбардиром НХЛ
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Расставьте игроков по порядку и попытайтесь предсказать будущее.

Официальный сайт НХЛ составил прогноз на очки российских игроков лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами и сделать свой выбор. Решите, кто станет лучшим бомбардиром предстоящего сезона среди россиян.

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Официальный сайт НХЛ предсказал, сколько очков наберут российские игроки в новом сезоне

Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Чемпионы распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

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  • Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: лучший российский бомбардир сезона НХЛ-2023/2024
Фото: nhl.com
1 место

Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»)

Прогноз НХЛ: 117 очков

Этим летом нападающий «Тампы» разменял четвёртый десяток, но таков стиль Никиты, что возраст не властен над его лучшими качествами. Сочетание совершенной техники и высокого хоккейного IQ позволяют Кучерову из года в год идти в топ-10 бомбардиров мира.

Отдельно поражает, что, несмотря на два Кубка Стэнли, форвард по-прежнему ненасытен. «Я хочу выиграть больше, — говорил хоккеист в июльском интервью. — Взять кубок — это невероятно. Ты просто хочешь выиграть, это главное. Конечно, ты хочешь быть хорош как игрок, но всё для кубка. Вот причина, по которой я делаю всю эту работу. Я просто хочу, чтобы мы выиграли больше».

Фото: nhl.com
2 место

Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»)

Прогноз НХЛ: 110 очков

Лидер «Миннесоты» провалил последний плей-офф, но что помешает ему «гореть» в регулярке, когда соперники не будут успевать разработать для него индивидуальный план опеки? В двух предыдущих сезонах Капризов набирал более одного очка за матч, и похоже, что только травмы могут изменить этот тренд в его статистике.

Фото: nhl.com
3 место

Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»)

Прогноз НХЛ: 88 очков

Великая восьмёрка гонится за снайперским рекордом Уэйна Гретцки, и окружающих мало волнует, сколько очков наберёт Ови – всё внимание сосредоточено на том, как много он забьёт. Предсказывать статистику 37-летнего хоккеиста – дело неблагодарное: в таком возрасте фаза регресса может наступить в самый неожиданный момент. Но разве мы редко убеждались в том, что Овечкин – совершенно особенный?

Фото: nhl.com
4 место

Владимир Тарасенко («Оттава Сенаторз»)

Прогноз НХЛ: 68 очков

Летние попытки Тарасенко выбрать наилучший вариант на энхаэловском рынке превратились в настоящую сагу. Форвард отклонил несколько предложений, поменял агента и в конечном счёте оказался игроком «Оттавы». Владимир сохраняет бешеную мотивацию – иначе не стал бы подписывать контракт всего лишь на один год. Тарасенко рассчитывает выбрать более дорогое предложение следующим летом. Для этого ему нужно проявить себя в сезоне. Компания у 91-го номера отличная: Брэди Ткачук, Штюцле, Жиру – в канадской столице россиянину будет с кем поиграть.

Фото: nhl.com
5 место

Евгений Кузнецов («Вашингтон Кэпиталз»)

Прогноз НХЛ: 59 очков

В прошедшем сезоне Кузнецов заработал антирекордный для себя показатель полезности «-26» и забросил только 12 шайб. На протяжении всего года форварда нещадно критиковали по обе стороны океана, но ниже определённого уровня такие игроки никогда не падают. Даже в неважном настроении и при внутрикомандных проблемах Евгений выбил 55 очков, и трудно представить, что он упадёт ниже этой отметки в ближайшем будущем.

Фото: nhl.com
6 место

Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»)

Прогноз НХЛ: 87 очков

Центрфорвард «Питтсбурга» решил – по крайней мере промежуточно – самые острые проблемы со здоровьем, поэтому прошлый сезон получился для него полноценным и достойным: 83 очка – шестой по результативности показатель в карьере Малкина. За лето Джино не стал сильно старше, но имел возможность накопить энергию, ведь в плей-офф «Питтсбург» не попал. Кроме того, теперь Евгению будет помогать самый результативный защитник современности Эрик Карлссон.

Фото: nhl.com
7 место

Андрей Свечников («Каролина Харрикейнз»)

Прогноз НХЛ: 77 очков

Самая молодая российская суперзвезда НХЛ выбыл из строя «Каролины» перед плей-офф – повредились «кресты». Непонятно, как тяжёлая травма скажется на будущем Андрея, хотя, судя по фотографиям в сети, он чувствует себя отлично и штатно готовится к новым вызовам. Слишком прямолинейный стиль «Харрикейнз» не способствует тому, чтобы её игроки набирали по сотне очков, но Свечникову только 23 года, и есть ощущение, что он ещё не вышел на собственный пик.

Фото: DARRYL DYCK/AP/ТАСС
8 место

Андрей Кузьменко («Ванкувер Кэнакс»)

Прогноз НХЛ: 74 очка

Андрей Кузьменко с ноги открыл дверь в НХЛ: 74 очка в дебютном сезоне – это большое достижение. Россиянин в немалой степени зависим от партнёров – точнее, от партнёра. Без шведского распасовщика Элиаса Петтерссона его цифры были бы гораздо менее впечатляющими. Но верно и то, что Петтерссон никогда ранее не встречал такого взаимопонимания ни с кем другим. Считается, что сезон, следующий за ярким стартом, – большое испытание и проблема. У Кузьменко есть шанс доказать обратное.

Фото: nhl.com
9 место

Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»)

Прогноз НХЛ: 94 очка

Уроженец Коркино ни разу не выбивал более 100 очков за сезон, но с первого дня в лиге был очень стабилен. Минимальный показатель россиянина – 73 балла (сокращённый ковидный год вынесем за скобки), то есть откровенных провалов в его карьере не было, и нет никаких предпосылок ожидать их сейчас. Первое место в бомбардирском списке Артемию не гарантировано, а вот среди ассистентов – очень вероятно.

Фото: nhl.com
10 место

Павел Бучневич («Сент-Луис Блюз»)

Прогноз НХЛ: 71 очко

Недавно «Сент-Луис» был одной из самых российских команд НХЛ, но по ходу перестройки в команде остался только Павел Бучневич. Солидных партнёров в его окружении не так много, однако воспитанник «Северстали» вполне самодостаточен. В феврале-апреле форвард часто проводил мультиочковые игры – по всей видимости, статус лидера влияет на него благотоворно.

Фото: John Locher/AP/ТАСС
11 место

Иван Барбашёв («Вегас Голден Найтс»)

Прогноз НХЛ: 66 очков

Иван Барбашёв зачастую был на периферии болельщицкого внимания – сильным бомбардиром нападающий никогда не считался. И хотя проблески результативности он демонстрировал и в «Сент-Луисе», переход в «Вегас» всё изменил. Здесь Иван нашёл своих партнёров – Маршессо и Айкела. Россиянин умело дирижирует их игрой, не забывая и про свои очки.

Фото: nhl.com
12 место

Михаил Сергачёв («Тампа-Бэй Лайтнинг»)

Прогноз НХЛ: 62 очка

Присутствие Михаила Сергачёва в списке НХЛ скорее удивляет. В активе 25-летнего россиянина только один сезон с 60+ очками, во всех остальных он набирал более сорока. С другой стороны, с каждым годом Михаил играет всё более значимую роль в системе «Тампы», что позволяет ему открывать в себе новые таланты.

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