Магия Кучерова или пушка Овечкина? Кто станет лучшим российским бомбардиром НХЛ

Официальный сайт НХЛ составил прогноз на очки российских игроков лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами и сделать свой выбор. Решите, кто станет лучшим бомбардиром предстоящего сезона среди россиян.

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Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Чемпионы распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.