«Детройт» и «Питтсбург» закупаются, чемпионы молчат. Таблица трансферов НХЛ

Подходит к концу второй месяц межсезонья в Национальной хоккейной лиге. Подводим промежуточные итоги селекции клубов в таблице трансферов.

Восточная конференция

Как и год назад, самым активным на рынке оказался «Детройт», который снова подписал на рынке полноценную пятёрку и вратаря. В прошлом году масштабная закупка не помогла команде прервать серию непопаданий в плей-офф, но сейчас состав «крыльев» выглядит очень ровным, чем-то напоминая по конструкции «Сиэтл». Болельщики критиковали Стива Айзермана за то, что он так и не нашёл звезду, но уже после открытия рынка «Детройт» выменял коренного мичиганца Алекса Дебринкэта, который хотел играть за родной клуб.

«Оттава» же фактически заменила Дебринкэта Владимиром Тарасенко — разговоры о переходе русского форварда в столицу Канады шли давно. Теперь состав «сенаторов» выглядит чуть более сбалансированным, чем в прошлом году, где топ-6 атаки была явно сильнее боттом-6 и защиты. Однако даже сейчас смущает вратарская бригада — подписанный в межсезонье Корписало провёл один удачный сезон, но несколько плохих до него.

«Бостон» и «Торонто», два плей-оффных неудачника (и «Торонто» попадает в эту категорию даже после прохода первого раунда) отпустили большинство арендованных под плей-офф игроков и пытаются укрепить костяк краткосрочными сделками. «Мишки», суля по всему, теряют не только Бержерона, но и Крейчи, и уход от этой пары к сочетанию Заха — Койл в топ-6 смотрится очень резким понижением качества. Теперь клуб пытается компенсировать это ветеранами (ван Римсдайк, Шаттенкирк). «Торонто» поставил на одногодичные сделки (Бертуцци, Доми, Клингберг) и обнаружил себя выше потолка — пока не спасает даже перевод Мэтта Мюррея в LTIR.

Обращает на себя внимание работа Кайла Дубаса в «Питтсбурге». Главный трансфер сезона, ожидаемый всеми переход Эрика Карлссона, пока не состоялся (может, вообще не состоится), и новый менеджер в основном подписывает уже опытных ветеранов с чемпионским опытом за спиной (Эллер, Райлли Смит). За межсезонье сильно постарели и «Рейнджерс»: если молодые защитники клуба хорошо прогрессируют, то большинство задрафтованных форвардов последних лет разочаровало. Пять лет назад руководство клуба объявило перестройку, но в составе лишь три форварда моложе 24, и в клуб на минималку едут суперопытные Уилер и Бонино.

Сводная таблица трансферов НХЛ (Восток)

Клуб Пришли Ушли Продлили контракты «Айлендерс» н. Готье («Оттава»), н. Кульман («Виннипег») н. Бэйли (-), н. Паризе (-) в. Варламов, в. Сорокин,

з. Мэйфилд, н. Вальстрём, н. Энгвалль «Баффало» з. Э. Джонсон («Колорадо»), з. Клифтон («Бостон») н. Хиностроза («Питтсбург») н. Джост, з. Клэг «Бостон» з. Митчелл («Чикаго»), з. Шаттенкирк («Анахайм»),

н. Лучич («Калгари»), н. ван Римсдайк («Филадельфия»),

н. Браун («Оттава»), н. Боквист («Нью-Джерси»), н. Гики («Сиэтл») з. Орлов («Каролина»), з. Райлли («Флорида»),

з. Клифтон («Баффало»), з. Строльман (ХВ71, Швеция),

н. Бержерон (завершил карьеру), н. Бертуцци («Торонто»),

н. Холл, н. Фолиньо (оба — «Чикаго»), н. Хэтэуэй («Филадельфия»),

н. Носек («Нью-Джерси»), н. Крейчи (-) н. Лауко «Вашингтон» гт. Карбери («Торонто»), з. Эдмундсон («Монреаль»),

н. Пасиоретти («Каролина»), н. Филлипс («Калгари») гт. Лавиолетт («Рейнджерс»), з. Ирвин («Ванкувер»),

н. Смит («Даллас»), н. Шири («Тампа-Бэй»),

н. Браун («Эдмонтон») з. Фехервари «Детройт» в. Раймер («Сан-Хосе»), в. Лайон («Флорида»), з. Холл

(«Торонто»), з. Гостисбеер («Каролина»), н. Костин («Эдмонтон»),

н. Комфер («Колорадо»), н. Дебринкэт («Оттава»),

н. Спронг («Сиэтл»), н. Фишер («Аризона») в. Неделькович («Питтсбург»), з. Истерли («Калгари»), з. Хэгг

(«Анахайм»), н. Задина («Сан-Хосе»), н. Кубалик («Оттава»),

н. Сутер (-), н. Эрне (-) з. Линдстрём «Каролина» з. Орлов («Бостон»), з. Деанджело («Филадельфия»),

н. Бантинг («Торонто»), н. Б. Лемье («Филадельфия») з. Гостисбеер («Детройт»), з. де Хаан («Тампа-Бэй»),

н. Пульюярви (-), н. Штястны (-), н. Степан (-),

н. Каше («Литвинов», Чехия) в. Раанта, в. Андерсен, з. Коглан,

н. Фаст, н. Д. Стаал, н. Ахо «Коламбус» гт. Бэбкок (-), з. Проворов («Филадельфия»), з. Сиверсон

(«Нью-Джерси»), н. Фантилли (Университет Мичигана, NCAA),

н. Воронков («Ак Барс», КХЛ) гт. Ларсен (-), в. Хатчинсон (-),

з. Байройтер («Даллас»), н. Педерсон («Эдмонтон») н. Оливье «Монреаль» н. Ньюхук («Колорадо») з. Эдмундсон («Вашингтон»). н. Гурьянов

(«Нэшвилл»), н. Друен («Колорадо») н. Монахан, н. Харви-Пинар,

н. Пеццетта «Нью-Джерси» з. Миллер («Даллас»), н. Тоффоли («Калгари»),

н. Носек («Бостон») в. Блэквуд («Сан-Хосе»), з. Сиверсон («Коламбус»),

з. Грэйвз («Питтсбург»), н. Шарангович («Калгари»),

н. Вуд («Колорадо»), н. Боквист («Бостон»), н. Татар (-) н. Братт, н. Майер, н. Хаула,

н. Маклауд, н. Бастиан «Рейнджерс» гт. Лавиолетт («Вашингтон»), в. Куик («Вегас»),

з. Густафссон («Торонто»), з. Мэки («Аризона»),

н. Уилер («Виннипег»), н. Питлик («Сент-Луис»),

н. Бонино («Питтсбург») гт. Галлан (-), в. Галак (-), з. Гаек (-),

з. Миккола («Флорида»), н. Кейн (-), н. Тарасенко («Оттава»),

н. Мотт (-), н. Карпентер («Сан-Хосе») з. Джонс, з. Миллер «Оттава» в. Корписало («Лос-Анджелес»), н. Кубалик («Детройт»)

н. Тарасенко («Рейнджерс»), н. Макьюэн («Лос-Анджелес») в. Тальбо («Лос-Анджелес»), з. Холден (-),

н. Гэмбрелл («Торонто»), н. Готье («Айлендерс»),

н. Дебринкэт («Детройт»), н. Уотсон (-), н. Брассар (-), з. Бернард-Докер, з. Бреннстрём,

з. Хэмоник «Питтсбург» гм. Дубас («Торонто»), в. Неделькович («Детройт»),

з. Грэйвз («Нью-Джерси»), н. Аччари («Торонто»),

н. Ньето («Колорадо»), н. Смит («Вегас»), н. Эллер («Колорадо»)

н. Хиностроза («Баффало»), н. Юнссон («Сан-Хосе») гм. Хекстолл (-), з. Куликов («Флорида»),

з. Дюмулин («Сиэтл»), н. Арчибальд («Тампа-Бэй»),

н. Цукер («Аризона»), н. Бонино («Рейнджерс»),

н. Пилинг («Филадельфия»), н. Хайнен (-) в. Джерри, з. Смит «Тампа-Бэй» в. Юханссон («Колорадо»), з. де Хаан («Каролина»),

н. Арчибальд («Питтсбург»), н. Гленденинг («Даллас»),

н. Шири («Вашингтон»), н. Браун («Сент-Луис») в. Эллиотт (-), з. Коул («Ванкувер»), н. Перри («Чикаго»),

н. Колтон («Колорадо»), н. Марун («Миннесота»),

н. Киллорн («Анахайм»), н. Белльмар («Сиэтл») н. Жанно, н. Эйссимонт «Торонто» гм. Треливинг («Калгари»), з. Клингберг («Миннесота»),

н. Доми («Даллас»), н. Бертуцци («Бостон»),

н. Гэмбрелл («Оттава»), н. Ривз («Миннесота») гм. Дубас («Питтсбург»), з. Густафссон («Рейнджерс»),

з. Холл («Детройт»), з. Шенн, н. О'Райлли (оба — «Нэшвилл»),

н. Аччари («Питтсбург»), н. Бантинг («Каролина»),

н. Керфут («Аризона»), н. Астон-Риз (-) в. Самсонов, н. Кемпф, н. Холмберг «Филадельфия» в. Питерсен («Лос-Анджелес»), з. М. Стаал («Флорида»),

з. Уокер («Лос-Анджелес»), н. Пилинг («Питтсбург»),

н. Хэтэуэй («Бостон») з. Проворов («Коламбус»), з. Браун («Штраубинг», DEL),

з. Деанджело, н. Б. Лемье (оба — «Каролина»),

н. Хейз («Сент-Луис»), н. ван Римсдайк («Бостон»),

н. Беллоуз (-), н. Ходжсон («Лос-Анджелес») з. Йорк, з. Аттард, н. Кейтс «Флорида» в. Столарц («Анахайм»), з. Миккола («Рейнджерс»),

з. Экман-Ларссон («Ванкувер»), з. Райлли («Бостон»),

з. Куликов («Питтсбург»), н. Стенлунд («Виннипег»),

н. Родригес («Колорадо»), н. Лоренц («Сан-Хосе»),

н. Асплунд («Нэшвилл») в. Лайон («Детройт»), з. М. Стаал («Филадельфия»),

з. Гудас («Анахайм»), н. Хёрнквист (завершил

карьеру), н. Дюклер, н. Д. Смит (оба — «Сан-Хосе»),

н. Э.Стаал (-), н. Уайт (-) н. Денисенко, н. Луостаринен

Во время финала стало понятно, что защита «Флориды» просто не вывозит на фоне оппонентов, а после стало известно, что лидеры клуба Экблад и Монтур пропустят немало матчей на старте сезона. Менеджеры ответили на это ударной закупкой сразу четырёх защитников: выделяются резко сдавший, но всё ещё именитый Экман-Ларссон, а также возвращающийся в команду спустя семь лет Куликов.

Дмитрий Куликов Фото: Karl B DeBlaker/AP Photo/ТАСС

«Тампа» каждый год притягивает немало опытных игроков, готовых играть за минималку, получая взамен топовую команду, налоговый рай и отличный кубковый коллектив. «Молнии» в полном составе распустили звено Марун — Белльмар — Перри, которое банально стало слишком возрастным. В качестве замены клуб рассматривает одного из лучших центров четвёртого звена в лиге Гленденинга, не раскрывшего свой потенциал габаритного первораундника Брауна. Смущает место бэкапа — его пока занимает швед Юханссон, у которого за спиной лишь 35 игр в НХЛ.

Среди точечно отработавших команд стоит отметить «Баффало» и «Коламбус», укрепившие провисавшую в прошлом году защиту. «Каролина» снова вкладывается в защитников сильнее, чем в форвардов, и эта стратегия всё так же остаётся непонятной. Совсем смущают подписания «Вашингтона», который явно застрял в полупозиции.

Западная конференция

Запад на трансферном рынке был намного более скромен — неудивительно с учётом того, что большая часть команд там находится на той или иной стадии перестройки. Другие же клубы придавлены потолком — показательно, что чемпионы из «Вегаса» вообще никого не приобрели, предпочтя потратить свободные деньги на продление прекрасно вписавшегося в состав Барбашёва.

Самым активным в плане имён был «Нэшвилл». Барри Тротц на новой для себя работе показывает, что и в качестве менеджера он хочет строить правильный коллектив с правильной командной культурой. Поэтому в сад отправились Дюшен и Джохансен, звёздный дуэт с ленцой, а их места займут пахари и трудяги типа О’Райлли, который будет передавать опыт довольно молодому нападению «хищников».

Барри Тротц Фото: George Walker IV/AP Photo/ТАСС

Джохансен отправился в «Колорадо», где озаботились укреплением глубины и не продлили большую часть того нападения, что бездарно сыграло против «Сиэтла». Интересен трансфер Друэна, который в своё время блистал на юниорском уровне вместе с Маккинноном, но взрослая карьера у него совсем не получилась. Случится ли возрождение звёздной связки?

В «Чикаго» поняли, что Бедарду просто не с кем играть в первом сезоне, и закупили почти две тройки форвардов. Притягивающий первые номера драфта Холл будет прекрасным вингером для юного центра, а «деды» Фолиньо и Перри поучат уму-разуму, если что. Некоторые западные журналисты даже называют «ястребов» претендентами на плей-офф: возможно, это следствие хайпа вокруг первого номера драфта, ведь клуб никак не укрепил защиту.

Другие аутсайдеры тоже укрепляются. «Сан-Хосе» сделал ставку на реанимацию нестарых ещё игроков, которые не реализовали себя на старом месте (Задина, Блэквуд, Гаванке). «Аризона» же, пусть и на одногодичные контракты, подписала вполне серьёзных игроков и показывает, что не хочет быть энхаэловским посмешищем. Пожалуй, если бы у клуба была ещё пара крепких защитников, то на нынешнем Западе с этим можно было бы цепляться за плей-офф.

Сводная таблица трансферов НХЛ (Запад)

Клуб Пришли Ушли Продлили контракты «Анахайм» гт. Кронин («Колорадо», АХЛ), з. Гудас («Флорида»),

з. Хэгг («Детройт»), н. Киллорн («Тампа-Бэй»),

н. Карлссон («Эребру», Швеция) гт. Икинс (-), в. Столарц («Флорида»),

з. Шаттенкирк («Бостон»), з. Бенуа (-), з. Больё (-),

н. Комтуа (-), н. Грант («Цюрих», Швейцария) в. Достал «Аризона» з. Дурзи («Лос-Анджелес»), з. Стечер («Калгари»),

н. Цукер («Питтсбург»), н. Керфут («Торонто»),

н. Бьюгстэд («Эдмонтон»), н. Кули (Университет Миннесоты,

NCAA) з. Мэки («Рейнджерс»), з. Немет (-), н. Фишер («Детройт»),

н. Кэссиан (-), н. Б. Ричи (-) в. Просветов, н. Маччелли «Ванкувер» з. Коул («Тампа-Бэй»), з. Ирвин («Вашингтон»),

з. Суси («Сиэтл»), н. Блюгерс («Вегас») в. Делиа («Виннипег»), з. Берроуз («Сан-Хосе»), з. Бир (-),

з. Экман-Ларссон («Флорида»), н. Кравцов («Трактор», КХЛ) н. Хёгландер «Вегас» - в. Куик («Рейнджерс»), в. Броссуа («Виннипег»),

н. Блюгерс («Ванкувер»), н. Кессел (-), н. Патрик (-) в. Хилл, н. Барбашёв, н. Дорофеев,

н. Хауден «Виннипег» в. Броссуа («Вегас»), в. Делиа («Ванкувер»), з. Князев

(«Сан-Хосе»), н. Иафалло, н. Виларди, н. Купари (права)

(все — «Лос-Анджелес») в. Риттих («Лос-Анджелес»), з. Гаванке («Сан-Хосе»),

н. Уилер («Рейнджерс»), н. Стенлунд («Флорида»),

н. Дюбуа («Лос-Анджелес»), н. Кульман («Айлендерс»),

н. Ганье (-), н. Мяэналайнен (-) з. Сэмберг, н. Бэррон, н. Наместников,

н. Юнссон-Фьелльбю «Даллас» н. Стил («Миннесота»), н. Дюшен («Нэшвилл»), н. К. Смит

(«Вашингтон»), з. Байройтер («Коламбус») з. Миллер («Нью-Джерси»), н. Студенич («Сиэтл»), н. Доми

(«Торонто»), н. Гленденинг («Тампа-Бэй»), н. Олофссон

(«Колорадо»), н. Кивиранта (-) н. Дадонов, н. Делландреа «Калгари» гм. Конрой, гт. Хаска, з. Истерли («Детройт»),

н. Шарангович («Нью-Джерси») гм. Треливинг («Торонто»), гт. Д. Саттер (-),

з. Стечер («Аризона»). з. Стоун (завершил карьеру),

н. Тоффоли («Нью-Джерси»), н. Лучич («Бостон»),

н. Льюис («Лос-Анджелес»), н. Н. Ричи (-), н. Филлипс

(«Вашингтон») - «Колорадо» н. Олофссон («Даллас»), н. Джохансен («Нэшвилл»),

н. Друен («Монреаль»), н. Колтон («Тампа-Бэй»), н. Вуд

(«Нью-Джерси») в. Юханссон («Тампа-Бэй»), з. Э. Джонсон («Баффало»),

н. Родригес («Флорида»), н. Ньето («Питтсбург»), н. Эллер

(«Питтсбург»), н. Комфер («Детройт»), н. Ньюхук

(«Монреаль»), н. Мальгин («Цюрих», Швейцария) з. Байрэм, з. Д. Джонсон, н. Майерс,

н. Кольяно «Лос-Анджелес» в. Тальбо («Оттава»), в. Риттих («Виннипег»),

з. Энглунд («Чикаго»), н. Льюис («Калгари»),

н. Дюбуа («Виннипег»), н. Ходжсон («Филадельфия») в. Питерсен («Филадельфия»), в. Корписало («Оттава»),

з. Дурзи («Аризона»), з. Уокер («Филадельфия»),

з. Эдлер (-), н. Виларди, н. Купари, н. Иафалло ( все —

«Виннипег»), н. Макьюэн («Оттава») з. Бьёрнфот, н. Копитар, н. Андерсон-Долан «Миннесота» н. Марун («Тампа-Бэй») з. Клингберг («Торонто»), з. Дамба (-), н. Стил («Даллас»),

н. Сундквист («Сент-Луис»), н. Нюквист («Нэшвилл»),

н. Ривз («Торонто»), н. Шоу (-) н. Дюхайм, н. Юханссон «Нэшвилл» гм. Тротц, гт. Брюнетт («Нью-Джерси»), з. Шенн,

н. О'Райлли (оба — «Торонто»). н. Гурьянов

(«Монреаль»), н. Нюквист («Миннесота») гм. Пойл (завершил карьеру), гт. Хайнс (-),

з. Боровецки (завершил карьеру), з. Фут (-), н. Дюшен

(«Даллас»), н. Джохансен («Колорадо»),

н. Асплунд («Флорида») з. Каррье, н. Глэсс «Сан-Хосе» в. Блэквуд («Нью-Джерси»), з. Берроуз («Ванкувер»),

з. Гаванке («Виннипег»), н. Задина («Детройт»), н. Д. Смит,

н. Дюклер (оба — «Флорида»), н. Карпентер («Рейнджерс») в. Раймер («Детройт»), з. Нутиваара (завершил карьеру),

н. Лоренц («Флорида»), н. Юнссон («Питтсбург»),

н. Грегор (-), н. Е. Свечников (-) н. Петерсон, н. Зеттерлунд «Сент-Луис» н. Хейз («Филадельфия»), н. Сундквист («Миннесота») в. Грайсс (завершил карьеру), н. Питлик («Рейнджерс»),

н. Браун («Тампа-Бэй»), н. Ливо (-) з. Перунович, н. Годетт, н. Торопченко «Сиэтл» з. Дюмулин («Питтсбург»), н. Студенич («Даллас»),

н. Белльмар («Тампа-Бэй»), н. Ямамото («Эдмонтон») в. Джонс (-), з. Суси («Ванкувер»), н. Спронг («Детройт»),

н. Донато («Чикаго»), н. Гики («Бостон») в. Даккорд, з. Данн, з. Борген, з. Флёри «Чикаго» н. Холл, н. Фолиньо (оба — «Бостон»), н. Донато («Сиэтл»),

н. Перри («Тампа-Бэй»), н. Бедард («Реджайна», WHL) в. Худобин (-), в. Стэлок (-), з. Митчелл («Бостон»),

з. Энглунд («Лос-Анджелес»), з. К. Джонс (-), н. Тэйвз (-), н. Бьорк (-), н. Хаира (-) н. Андерсон, н. Атанасиу, н. Курашёв «Эдмонтон» н. Педерсон («Коламбус»), н. Браун («Вашингтон») з. Мюррей (-), н. Ямамото («Сиэтл»), н. Костин («Детройт»),

н. Бьюгстэд («Аризона»), н. Шор (-) н. Райан, н. Янмарк, н. Лавуа

Самый громкий обмен принадлежит «Лос-Анджелесу», который вложился в Дюбуа, отдав за это двух сильных проспектов-центров. Теперь у «королей» отличная линейка центров, но вратарская бригада Тальбо — Копли очень и очень смущает. «Виннипег» же получил готовых игроков, которых и хотел: Виларди и Купари в составе наверняка внушают оптимизм болельщикам «Джетс».

Очень интересно сработал «Даллас», который по счёту проиграл финал Запада вдрызг, но по игре всё было не так однозначно. Дюшен, несмотря на свои проблемы, может быть очень сильным ролевиком (но не лидером), а опытный Смит может оказаться «Дадоновым-2» и давать стабильный результат в окружении звёздных центров.