Скрытый смысл. Как борьба за Федотова мешает ЦСКА побеждать

Ещё один сюжет в самой дикой хоккейной истории последних лет.

Если бы мы жили в мире и гармонии, то адекватные поводы вспоминать о ЦСКА появились бы только весной, когда армейская машина, завершив полугодовой прогревочный круг из матчей регулярного чемпионата, вновь начнёт крутить собственный двигатель в бешеном стиле Доминика Торетто.

Мы же живём в состоянии международного конфликта: ИИХФ и НХЛ не согласны с КХЛ, хотя КХЛ делает всё по правилам – самой! – Генпрокуратуры РФ. И в этом состоянии о ЦСКА говорят так обильно, так распространённо, так по-разному, как не говорили никогда прежде.

Москвичи выиграли два Кубка Гагарина за два года, но не это достижение перевело организацию на другой уровень. Клуб стал центральным не только по официальному названию, но и по месторасположению на спортивных сайтах за счёт настойчивого, логически необъяснимого стремления удержать одного игрока в своей раздевалке. А не благодаря тому, что группа из ещё 20 человек лучше конкурентов выполнила свои обязанности за её порогом – на льду.

Общественность не интересуется тем, как армейская машина предпринимает чемпионские ускорения. И это совершенно справедливо. Потому что когда идёт война – пусть даже дипломатическая, без пушек и пороха – собственно игра уходит на второй план.

Общественность интересуется, что стало с парнем, которого год назад под конвоем отправляли на флот, и что станет с российским хоккеем, если этот парень продолжит играть в КХЛ.

С 8 июля, когда ЦСКА объявил о подписании контракта с Иваном Федотовым, ЦСКА ценен в первую очередь как работодатель Ивана Федотова и как потенциальная мина под какой-никакой индустрией спорта в стране, а не как почти сложившаяся команда-династия.

Популярность такого рода – начинённая токсинами – не добавляет здоровья никому: ни тому, кто ими дышит; ни тому, кто их распыляет. Уже сейчас очевидно, что кейс Федотова стал сложным препятствием для всех, из кого состоит нынешний ЦСКА.

В начале сентября москвичи проиграли два матча из трёх, и трудно отрицать, что это случилось в первую очередь из-за более нахрапистой и свободной игры «Ак Барса» и «Металлурга».

Для стартовых разочарований всегда есть удобное оправдание – не вкатились. Или ещё одно – предыдущий сезон был долгим, не успели отойти. В клиническую картину ЦСКА, который действительно включается только по острой необходимости, можно добавить и фактор чемпионского похмелья.

Но за пределами площадки дела обстоят не лучше. Журналисты предсказуемо начинают любой диалог с любым представителем клуба вопросами о Федотове, и даже до крайней степени безэмоциональный главный тренер переносит их с трудом. Например, после матча за Кубок Открытия Сергей Фёдоров сказал нечто невразумительное о том, как поменялся мир, и чётко назвал сроки отстранения сборной России – причём и хоккейной, и футбольной. Где он разжился такой информацией – загадка.

Конечно, чемпионат только начался, а класса ЦСКА с запасом хватит, чтобы стабильно побеждать как аутсайдеров, так и середняков. К плей-офф наверняка снизится градус напряжения. И всё же армейцам стоит помнить важный закон – не Генпрокуратуры, а сохранения энергии. Ничто не уходит в пустоту, и если ты становишься источником нервного расстройства для других, то будь готов противостоять паническим атакам и внутри себя.