«Новая версия русского фактора». В США рассказали, как дело Федотова повлияет на клубы НХЛ

Североамериканский журналист Джон Фишер рассказал, как ситуация с российским вратарём ЦСКА Иваном Федотовым может повлиять на «Нью-Джерси Дэвилз» и другие команды НХЛ.

«Эта новая версия «русского фактора» может повлиять на все 32 команды НХЛ; не только на «Филадельфию». «Нью-Джерси» не побоялся скаутить и драфтовать игроков из России и КХЛ. У них сейчас в системе есть несколько проспектов: Арсений Грицюк, Артём Барабоша, Захар Бардаков и Даниил Орлов — все моложе 25 лет и идут своим путём. Егор Зайцев также остаётся в списке. «Дьяволы» смогли подписать Даниила Мисюла после того, как закончился его контракт с «Локомотивом». Он должен принять участие в сборах в этом сезоне. Но такое развитие событий с Федотовым определённо будет тем, что «Дэвилз» и каждая команда НХЛ будут помнить, если и когда они договорятся о подписании контракта со своим проспектом из КХЛ или МХЛ. То, что они обычно сделали бы, даже если бы было принято решение вернуть игрока в аренду в КХЛ (например, Шакир Мухамадуллин и Уфа), даёт команде определённый уровень контроля над развитием игрока. Теперь им придётся рассмотреть возможность, что клуб КХЛ может просто «найти способ» лишить контракт НХЛ даже возможности быть выполненным.

«Дьяволам» и другим командам НХЛ придётся следить за развитием ситуации, пока что-нибудь не произойдёт. Может быть, НХЛ скажет своим командам, что начался сезон охоты на КХЛ. Возможно, ИИХФ предложит серьёзные санкции, которые повлияют на ЦСКА и КХЛ. Я хочу сказать, что у «дьяволов» и других франшиз НХЛ есть основания обратить внимание на то, что произойдёт дальше со стороны ИИХФ, а также ЦСКА, КХЛ и ФХР.

Опять же, больше всего мне жаль Ивана Федотова. Шемберг (Шимон Шемберг, экс-работник ИИХФ. — Прим. «Чемпионата») завершил свою серию заявлений, отметив, что Федотов находится в безвыходной ситуации. Он всего лишь вратарь. Он не обладает почти никакой властью в большом геополитическом мире. Он просто профессиональный спортсмен. Всё, что он хотел сделать, — это играть в НХЛ. Его команда сделала всё возможное, чтобы этого не допустить», — приводит слова Фишера AllAboutTheJersey.