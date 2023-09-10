ЦСКА с Федотовым снова проиграл. В решающий момент скандальный вратарь сидел на скамейке

Сага с Иваном Федотовым и не думает заканчиваться. Российский голкипер, которого ИИХФ дисквалифицировала до 1 января 2024 года, принял участие уже в двух официальных матчах ЦСКА – 1 сентября с «Ак Барсом» и 8 сентября с «Нефтехимиком». Встреча в Нижнекамске стала для него первой победной после возвращения на лёд – хозяева льда почти не беспокоили Ивана, нанеся всего 13 бросков в створ, из которых вратарю не удалось справиться только с одним. Клуб поддержал его, признал лучшим игроком матча и нарядил в военную форму. Вот только пиджак и фуражка вместо ВМФ, где служил Федотов, принадлежат ВКС – привет «лётчикам» из Филадельфии?
В сегодняшней игре с «Куньлунем» Иван вновь вышел в стартовом составе – и это в день, когда Международная федерация хоккея вновь собиралась обсудить ситуацию с попавшим в скандал голкипером и клубом, которые не особо спешат выполнять её требования, даже несмотря на первые непосредственные санкции, которые последовали ещё после матча за Кубок Открытия. Штраф в размере 5000 швейцарских франков армейцев не убедил, и они продолжили гнуть свою линию.
«Это ещё один шаг в череде нарушений наших правил. Совет ИИХФ соберётся в воскресенье, чтобы обсудить это. Ещё раз скажу, что ИИХФ будет твёрдо стоять на соблюдении фундаментальных правил уважения контракта и уважения трансферной системы», — сказал президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф ТАСС.
Новость с заголовком «Федотов и ЦСКА нарушают санкции» появилась на сайте Международной федерации хоккея, однако доступа к ней за время матча так и не появилось – анонс очередного решения совета ИИХФ пока так и остался анонсом.
В это время в Мытищах армейцы с Иваном на последнем рубеже шли к победе во встрече с «Ред Стар», которые после трёх побед на старте сезона крупно проиграли в Казани и наверняка хотели реабилитироваться перед «своими» трибунами.
По первому периоду таких перспектив не было – гости прижали «драконов» к их воротам и открыли счёт уже через три минуты после стартового вбрасывания – точный бросок удался Павлу Карнаухову, реализовавшему большинство. К воротам Федотова защитники москвичей соперников практически не подпускали – пик бросковой активности «Куньлуня» в первой двадцатиминутке пришёлся на последние две минуты, когда на скамейку штрафников отправился Владислав Провольнев.
Зато следующими двумя удалением ЦСКА китайский клуб воспользовался сполна – в середине встречи Брэндон Ип наказал подопечных Сергея Фёдорова за подножку от Марселя Ибрагимова, а в начале третьего периода Джек Родевальд воплотил в заброшенную шайбу фол Даррена Дица.
За последнюю треть игры «Ред Стар» нанесли всего три броска в створ ворот Ивана Федотова и могли бы выиграть даже с таким результатом, но на помощь ЦСКА пришли Никита Нестеров и немного везения. После броска защитника от синей шайба поочерёдно встретилась с коньком и спиной хоккеистов «драконов», после чего предательски для проведшего впечатляющий матч Джереми Смита упала ему за шиворот.
Если бы не усилия Смита, ЦСКА наверняка добился бы победы в основное время, однако голкипер «Куньлуня» был на высоте – сегодня вечером на его счету 48 отражённых бросков. Его игра и излишняя самоуверенность армейцев помогли «Ред Стар» вернуться на победный путь – в овертайме Сергей Фёдоров отправил Ивана Федотова на скамейку и выпустил четвёртого полевого игрока. План сработал – гол был забит. Но есть нюанс – решающая шайба побывала в пустых воротах ЦСКА после ювелирного броска от оформившего дубль Родевальда.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.
Для ЦСКА домашний лёд «Куньлуня» остаётся заколдованным – армейцы потерпели четвёртое подряд поражение на площадке «драконов», которые вернули себе единоличное лидерство в Западной конференции. Но по потерянным очкам на первом месте идёт «Торпедо», которое 12 сентября примет «Адмирал».
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