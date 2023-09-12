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Как порнозвезда сломала карьеру игроку НХЛ, история Лизы Энн и Майкла Дель Зотто

«Самый бесящий парень, который мне писал». Порнозвезда сломала карьеру игроку НХЛ?
Егор Торишный
Как порнозвезда сломала карьеру игроку НХЛ
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Майкл Дель Зотто мог стать одним из лучших атакующих защитников лиги, но скандалы вокруг личной жизни стоили дорого.

Иногда спортивных журналистов обвиняют в том, что рассказы о личной жизни футболистов и хоккеистов — это желтизна, а своё внимание надо концентрировать на «голах-очках-секундах». Однако зачастую именно то, что происходит вне площадки, максимально влияет на игроков. Разве можно анализировать спортивную карьеру Мауро Икарди в отрыве от его мыльной оперы с Вандой Нарой? И, кажется, в хоккее тоже есть такие образцы.

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На днях об уходе из большого хоккея объявил Майкл Дель Зотто. Нельзя сказать, что карьера этого игрока была плохой: защитник провёл более 700 очков в НХЛ, его имя выгравировано на Кубке Стэнли. Правда, в плей-офф-2019 МДЗ не провёл ни секунды: защитника включили в список чемпионов по просьбе руководства «Сент-Луиса». Однако от первораундника-2008 ожидали намного большего — и, возможно, на траекторию карьеры Майкла повлияла анекдотичная история.

Уже через год после драфта Дель Зотто ворвался в основу «Рейнджерс»: во второй игре в НХЛ защитник забил свой первый гол, а потом стабильно начал набирать очки. Италоамериканец очень быстро стал основным игроком большинства в команде, играя «5 на 4» почти четыре минуты за матч, закончив дебютную регулярку с 37 баллами. Второй сезон, как это часто бывает, стал провальным и увенчался ссылкой в АХЛ — однако Дель Зотто синдром второгодника преодолел и в чемпионате-2011/2012 набрал 41 очко. После этого журналисты впервые упомянули защитника в бюллетенях «Норрис Трофи» — но это был и последний раз, когда защитник удостоился такой чести.

Майкл Дель Зотто

Майкл Дель Зотто

Фото: Aaron Doster/Cal Sport Media/ТАСС

После локаутного сезона в команде сменился тренер — и Ален Виньо был не особо доволен игрой Дель Зотто, чья атакующая продуктивность резко рухнула, а в своей зоне «полузащитник» никогда и не был элитным игроком.

«Мне говорили, что это куда более классный игрок. Пока я ничего подобного не вижу… Посмотрим, как он отреагирует на ситуацию», — ворчал тренер. Вскоре после этого защитника обменяли в «Нэшвилл», но и там он не смог перезагрузиться. «Хищники» даже не стали давать защитнику квалификационное предложение, и он стал неограниченно свободным агентом в 24 года. Никто не мог понять, что происходит с защитником.

Порнозвезда Лиза Энн в ноябре 2014-го написала в соцсетях, что МДЗ просил её организовывать свидания с другими девушками, назвав хоккеиста «самым бесящим человеком, который когда-либо мне писал». «Пару лет назад я проводила вечеринку, Майкл связался со мной через промоутера и пожелал встретиться со мной. Я подумала: окей, он из «Рейнджерс», симпатичный, профессиональный спортсмен, вряд ли захочет убить меня или ограбить. Мы сходили на свидание, поболтали, было нормально — и тут через неделю он спрашивает меня, смогу ли я помочь с девушками на выезде. Я отвечаю: «Эй, ты и так можешь положить девочек в постель, позвони своему агенту, что ли, но только не мне!» — рассказала порноактриса.

Дель Зотто, однако, не сдавался и продолжал засыпать звезду взрослых фильмов кучей сообщений. Если верить Энн, то она несколько месяцев ходила на игры «Рейнджерс», где играл МДЗ, и пыталась объяснить ему всю нелепость его желания — один раз это якобы было сделано перед всей командой (интересно, при каких, кхм, обстоятельствах?). «Странно, обычно парни хотят встречаться со мной, а не использовать меня как сваху» — удивлялась Энн. После этого порнозвезда рассказала, что ей написали «сотни» других женщин, рассказавших, что Дель Зотто просил у них точно такие же услуги. «Сделайте милость и вырвите меня из его рук. Майкл хочет свиданий — подписывайтесь на него!» — иронично закончила Энн.

Уже позже порноактриса нелицеприятно отозвалась о защитнике в интервью: «Он подошёл ко мне на каком-то мероприятии. Вместо того чтобы побыть со мной один на один, он захотел замутить групповой секс. Это так скучно, мне это уже так надоело. Я ему сказала: «Чувак, ты урод. Пошёл-ка ты #####». Я поставила его на место». Защитник никак не комментировал всё это, даже через пресс-службу.

Майкл Дель Зотто

Майкл Дель Зотто

Фото: Peter Joneleit/Zuma/ТАСС

Совпадение это или нет, но именно в сезоне-2014/2015 Дель Зотто в последний раз за карьеру перевалил за отметку в 30 очков, играя в «Филадельфии», которая предложила лишь односторонний контракт. После этого защитник отправился в путешествие галопом, сменив шесть команд за семь сезонов. Его лучшим достижением за это время были 22 очка в «Ванкувере», который тогда перестраивался — после этого МДЗ приходилось играть даже в АХЛ.

При этом Дель Зотто избавляется от амплуа дон жуана и бонвивана — в его аккаунтах в соцсетях можно найти много постов о борьбе с онкологическими заболеваниями у детей. «За время моей карьеры было много невероятных знакомств — но самыми ценными для меня были впечатления от детей во время благотворительных мероприятий», — написал защитник в заявлении, где объявил об уходе из хоккея.

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