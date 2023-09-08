Самый звёздный ОСА НХЛ до сих пор без контракта. Почему Зеграс и «Анахайм» не договорятся?

До первого предсезонного матча «Анахайма» осталось меньше трёх недель. Команда, которая отвратительно провела концовку предыдущей регулярки, проиграв в 13 матчах кряду, едва ли будет рассчитывать на хорошее выступление и в предстоящем чемпионате – «утки» практически никак не усилились в межсезонье (единственный громкий трансфер – подписание Алекса Киллорна из «Тампы»), и за месяц до старта нового сезона главной проблемой руководства «Дакс», которую нужно решить как можно скорее, является удержание двух ограниченно свободных агентов.

Один из них – 21-летний защитник Джейми Драйсдейл. Молодой канадец должен был стать одним из главных лиц нового «Анахайма», но эти планы нарушила серьёзная травма, которую игрок получил год назад в самом начале гладкого чемпионата. На переговоры с Драйсдейлом у «уток» есть почти всё время мира – поскольку Джейми не провёл достаточного количества сезонов в НХЛ, остальные клубы лиги не имеют права делать ему оффершит. Защитник только-только восстановился от травмы и вряд ли будет в форме к началу сезона, поэтому у сторон есть возможность в более спокойной обстановке обсудить новое соглашение.

Джейми Драйсдейл Фото: Ashley Landis/AP/ТАСС

Совсем иная ситуация у другого молодого «утёнка» Тревора Зеграса. Самый звёздный ОСА этого межсезонья и лучший бомбардир «Анахайма» образца прошлого сезона свой контракт новичка отработал в полном объёме и быстро стал одним из краеугольных камней «Дакс». Тем удивительнее, что калифорнийцы до сих пор не пришли к соглашению со своим первым центром и самым медийным лицом команды (в прошлом году Зеграс стал первым игроком «Анахайма», попавшим на обложку видеоигры NHL).

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При этом другого значимого ОСА «утки» продлили чуть больше месяца назад. Правда, там едва не пришлось доводить дело до суда – Трой Терри подписал семилетний договор с «Дакс» на сумму $ 49 млн незадолго до назначенного слушания. По контракту Зеграса в суд обращаться пока нельзя – для этого игрок должен провести не менее четырёх сезонов в Национальной хоккейной лиге, а на счету американца их только три.

«Надеюсь, скоро мы что-то сделаем. Я скучаю по Калифорнии и партнёрам по команде, было бы здорово вернуться туда. Эта ситуация выходит из-под моего контроля. Есть люди, которые занимаются такими вещами, а мне в летнее время нужно делать то же, что и всегда», — так говорил Зеграс ещё месяц назад. За это время ему вряд ли стало спокойнее, и с каждым днём неопределённости нервозность у него, как и у болельщиков «Анахайма» нарастает всё больше.

Последние сообщения одного из главных инсайдеров всея НХЛ Эллиотта Фридмана также едва ли добавят оптимизма поклонникам «Дакс», которым, однако, относительно самого факта заключения нового контракта беспокоиться не стоит, но его срок может вызвать вопросы: «Скорее всего, его новый контракт с «Анахаймом» будет мостом или совсем краткосрочным соглашением. Сейчас нет никаких предпосылок полагать, что переговоры сдвинутся в сторону заключения долгосрочного договора, и, кажется, это устраивает обе стороны», — заключил Фридман в эфире NHLNetwork.

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Почему это может устраивать обе стороны, не очень понятно. Что касается Зеграса, то до выхода на рынок НСА ему ещё предстоит отыграть пять сезонов – понятие «контракт-мост» не очень тянет на такой срок. Перспектив биться за Кубок Стэнли в ближайшие годы в «Анахайме» нет, но отыграть их в Калифорнии Зеграс может (пока у него нет выбора). Тем более что у клуба есть деньги на существенный подъём зарплаты – в распоряжении «уток» более $ 16,5 млн на двух ОСА, и это не считая увеличения лимита в ближайшие годы.

В интересах центрфорварда было бы подписать пятилетний контракт с кэпхитом $ 8 млн – в нынешних условиях с его стороны будет абсолютно справедливо просить такую зарплату, а за время соглашения у него будет возможность зарекомендовать себя в статусе одной из главных звёзд лиги и оценить амбиции «Дакс». В общем, ситуация а-ля Кирилл Капризов и «Миннесота» двухлетней давности.

«Анахайм» же, как в своё время и «дикари», должен быть заинтересован в максимальном удержании своей главной звезды – вероятность сохранить Зеграса в случае его выхода на рынок свободных агентов через пять лет пока что близка к нулевой. А это означает потерю первого центра (хотя к тому моменту подрастёт Лео Карлссон) и очередную стадию перестройки «уток», которая всё никак не может войти в активную фазу.