Выбыли надолго. 9 важных игроков КХЛ, уже успевших получить серьёзные травмы

Регулярный сезон КХЛ только стартовал — а команды, к сожалению для себя, уже стали терять знаковых хоккеистов. Некоторые считают, что длинный регулярный сезон неизбежно приводит к этому, и призывают сократить календарь лиги — однако далеко не всегда в этом можно обвинить игровую нагрузку. Напомним, кто получил достаточно серьёзные повреждения уже после старта нового чемпионата.

Виталий Кравцов («Трактор»)

История травм Виталия в «Рейнджерс» напоминала несмешной анекдот. Казалось, форвард притягивает повреждения каким-то магнитом, причём далеко не всегда они были чисто хоккейными — например, один раз Кравцов пропускал игры из-за расстройства желудка. Зачастую он попадал под силовые на грани, но не всегда они приводят к травмам — увы, здесь Виталию не везёт. Не повезло и в моменте с хитом Максима Березина из «Лады», который был чистым, но привёл к травме верхней части тела. Кравцов пропустит приблизительно один-полтора месяца.

Тревор Мёрфи («Сибирь»)

Говорят, у сибирского канадца своеобразный характер, но на льду Мёрфи — лучший атакующий защитник лиги, который мог бы играть и в НХЛ при более умной игре в своей зоне. В прошлом году он был самым ценным игроком забойного большинства «Сибири», а после летних трансферов клуба остался чуть ли не единственным защитником сибиряков, который умеет двигать шайбу. После столкновения с Анатолием Голышевым канадец выбыл на срок от шести до восьми недель — и этот факт ещё сильнее усложняет строительство атакующего хоккея в Новосибирске, которое и так буксует.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Алекс Бродхёрст («Амур»)

Канадский центр — одно из немногих громких имён, что согласились на хороший контракт от внезапно разбогатевшего «Амура». Однако Бродхёрста крайне сложно назвать «шабашником»: уже в «Авангарде» он заработал репутацию трудолюбивого и пашущего центра, а на новом месте по умолчанию стал центром первого звена. Вместе с Алексом большинство «Амура» на старте выглядело просто великолепно, но толчок Ивана Морозова в игре со «Спартаком» вывел канадца из игры. Сегодня в «Амуре» обещают рассказать о сроках восстановления форварда. По нашей информации, он будет доступен через месяц-полтора.

Андрей Педан (СКА)

Роман Ротенберг очень часто говорит о том, как грязно соперники играют против его команды, и о том, что из хоккея надо убирать грязь. Однако сложно сказать, что в СКА играют паиньки — в прошлом году габаритные защитники питерцев провели немало силовых на грани, которые зачастую карались штрафами. В матче со «Спартаком» Андрей Педан, как кажется по видеозаписи, целил в голову Ивана Морозова, однако центр ушёл от столкновения, а защитник СКА влетел в борт. После этого Педан может пропустить минимум полтора месяца, максимум — три.

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Сергей Шумаков («Лада»)

Челябинский технарь — один из нескольких ветеранов, которые пополнили состав вернувшейся в КХЛ «Лады». «Ему просто нужна перезагрузка небольшая. Душа радовалась, как он работал на тренировках и играл в предсезонке», — говорил спортдиректор клуба Рафик Якубов «Чемпионату». В первых матчах сезона Шумаков был игроком первого звена, немало времени получал в большинстве, но очков не набрал. В третьем периоде игры с «Амуром» Сергей получил травму — изначально сообщалось, что игрок пропустит неделю, но клуб объявил о помещении в список травмированных до 9 октября.

Вячеслав Войнов («Ак Барс»)

Сезон для одного из самых дорогих защитников КХЛ пока продлился 3 минуты 43 секунды — уже в матче открытия Войнов получил травму после силового от шведа Классона. Точных сроков восстановления игрока пресс-служба не приводила, однако свои данные есть у коллег из «Бизнес Онлайн». Они сообщают, что у Войнова самая серьёзная травма в клубе, защитник длительное время вообще не тренировался на льду. Впрочем, с глубиной состава «Ак Барса», где даже Дамир Жафяров выходит 13-м форвардом, клуб может не торопить своего звёздного защитника.

Сергей Гончарук, Алексей Кручинин, Деннис Ян (все — «Торпедо»)

Коваленко — Кручинин — Гончарук — одна из лучших троек прошлого сезона, которая в прошлогоднем «Торпедо» разбивалась редко. Однако сейчас нижегородцы остались без плеймейкерских навыков Кручинина и снайперского потенциала Гончарука: оба игрока выбыли ориентировочно до конца сентября, конкретный характер травм клуб не раскрывает. На такой же срок выбыл и Деннис Ян — пока травмированных достойно заменяет молодёжь, и 17-летний Никита Артамонов уже органично выглядит в первом звене.