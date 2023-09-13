Страшный удар после громкого провала. Звезду «Трактора» травмировали сразу после гола

Виталий Кравцов вернулся в Россию, чтобы тащить родной клуб, но заокеанская «болезнь» настигла его и в Челябинске.

Первый домашний матч «Трактора» в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2023/2024 собрал аншлаг на трибунах челябинской арены. 7350 болельщиков (98% от максимальной вместимости) заполнили «Арену-Трактор имени Валерия Белоусова», чтобы поддержать команду Анвара Гатиятулина после возвращения из сложной четырёхматчевой поездки.

Провалившийся в минувшем сезоне и не попавший в розыгрыш Кубка Гагарина «Трактор» начал новый сезон довольно приемлемо. В выездной серии челябинцы одержали две победы в четырёх матчах, собрав 62,5% возможных очков (пять из восьми). Могло быть и больше, если бы, ведя с минимальным преимуществом в Ярославле, «Трактор» не пропустил гол от Артура Каюмова за полторы минуты до конца основного времени. 16-й номер «Локомотива» сначала перевёл игру в овертайм, а затем забил и победный гол в дополнительной пятиминутке.

Но закончили чёрно-белые свою затяжную поездку на мажорной ноте. В Балашихе в упорном матче был переигран «Витязь» (3:2). Примечательно, что подмосковная команда открыла счёт уже на второй минуте, но спустя 23 секунды вернувшийся в межсезонье в челябинский клуб из Северной Америки Виталий Кравцов не позволил «Витязю» поймать кураж и попытаться развить полученное преимущество.

23-летний Кравцов вернулся в «Трактор», чтобы в очередной раз реанимировать карьеру в родном клубе. Вингер, которому когда-то прочили большое будущее, даже после смены обстановки в НХЛ не смог закрепиться в далеко не самом сильном «Ванкувере», что в очередной раз привело его в Челябинск, где Виталия всегда ждут с распростёртыми объятиями.

Одной из причин, почему нападающий так и не смог заиграть в выбравших его в первом раунде драфта НХЛ «Рейнджерс», стали проблемы с травмами. На старте прошлого сезона тогдашний главный тренер «синерубашечников» Жерар Галлан, пусть особо никогда и не веривший в способность россиянина заиграть в американском хоккее, давал Кравцову определённые шансы. Но первый же матч регулярки закончился для Виталия отправлением в медицинский кабинет после столкновения с Виктором Хедманом.

Уроженец Владивостока пропустил чуть больше недели, вернулся в состав «Рейнджерс», сыграл несколько матчей и снова был выведен из строя. Матч с «Далласом», как и игру-открытие сезона, Кравцов закончил преждевременно. Столкновение с финским защитником Яни Хаканпяя тоже выглядело не совсем легально, но таких игровых ситуаций в каждом матче происходит с десяток, а то и больше, после них хоккеисты продолжают игру. Однако Виталий был вынужден немедленно покинуть площадку.

«Сможет ли Кравцов научиться лучше защищать себя? Надеюсь, что да. Нужно играть жёстко и агрессивно, но он, вероятно, сыграл не лучшим образом в тех моментах. Я хочу, чтобы он был первым на шайбе… но нужно быть немного осторожнее», — рассуждал Галлан о постоянных травмах Кравцова.

Виталий Кравцов Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Российского форварда снова ждало восстановление после новой травмы, затем возвращение в состав и новая напасть – сначала проблема с желудком, а после зубная инфекция вновь вывели Виталия из состава «Рейнджерс». В скором времени у руководства американского клуба лопнуло терпение, и оно уже само убрало Виталия из организации, отправив игрока в «Ванкувер». Но всё уже было упущено.

«Скорее всего, как я считаю, травмы пошли у меня от головы. Не было уверенности в действиях, не было уверенности в своей игре. Было много желания. Бегал, где не надо. Есть поговорка одна: жопа в мыле, а сам сухой. Поэтому вот так и играл. Из-за этого не было уверенности в единоборствах, где-то тут потерял баланс, где-то упал», — говорил сам Кравцов о причинах бед в Северной Америке.

В итоге после полностью скомканного сезона за океаном Виталий вернулся в «Трактор», провёл ударную предсезонку и с места в карьер начал чемпионат КХЛ. Здесь Виталий находился в своей тарелке и сразу же начал штамповать результативные действия. В четырёх матчах в ходе выездной серии он набрал 4 (1+3) очка, а уже спустя 98 секунд после начала домашнего матча с «Ладой» добавил ещё одну заброшенную шайбу в свою копилку.

Виталий Кравцов Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Но надо же такому случиться: уже следующая смена оказалась для нападающего роковой. Прошлогодняя североамериканская напасть настигла Виталия и на челябинском льду. В средней зоне Кравцов оказался «расколот» защитником «Лады» Максимом Березиным, который провёл жёсткий силовой приём.

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«Чистые силовые приемы – это такое же искусство, как и забивание голов. Березин сыграл здорово», — отметил действия защитника главный тренер «Лады» Олег Браташ.

Артём Блажиевский, который и выполнил передачу Кравцову, моментально бросился заступаться за партнёра. Защитник «Трактора» наработал на две минуты за грубость и оставил команду в меньшинстве, так как арбитры не зафиксировали в действиях Березина никакого нарушения правил. «Лада» моментально использовала большинство и в дальнейшем дожала «Трактор», испортив челябинцам премьеру на домашнем льду.

Но главный удар ждал челябинцев по итогам медицинского обследования Кравцова, который так и не смог вернуться на лёд в матче с «Ладой». У 23-летнего форварда диагностирована травма верхней части тела. Из-за полученного повреждения начавший чемпионат с пятью очками в пяти матчах Виталий выбыл из строя на длительный срок. По самым оптимистичным прикидкам восстановление форварда займёт не меньше месяца. А по худшим опасениям всё может растянуться даже на шесть недель.

Челябинский клуб понёс чувствительную потерю на старте сезона, в котором у Гатиятулина нет ни малейшего права на ошибку после прошлогоднего провала. Самому же Виталию остаётся пожелать только крепкого здоровья. Бесконечные проблемы с травмами могут очень серьёзно испортить карьеру действительно талантливого хоккеиста.