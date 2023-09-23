Задоров, как и все, имеет право на позицию. Но сейчас им же просто воспользовались!

Случилось то, что уже давно должно было произойти – российский хоккеист Никита Задоров, известный своими резко негативными взглядами на всё, что касается современной России, пришёл на интервью к одному из главных российских журналистов-оппозиционеров в изгнании и произвёл эффект множеством ярких, прямых, хоть и шаблонных высказываний.

Ничего уникального и свежего Задоров не сказал, зато практически без купюр выдал либерально-демократическую базу на вечную тему, как в России всё плохо и неправильно, благодаря чему приобрёл немало вистов в глазах точно так же настроенной публики – как западной, так и отечественной.

В том, что Задоров высказался, конечно, нет ничего страшного и достойного осуждения. Никита – свободный человек со своим мнением, которое он счёл нужным транслировать. Это абсолютно нормально, и Задоров просто напомнил всем, что у каждого есть право на позицию. Наверняка Никита оценил все последствия, к которым неминуемо вели его публично высказанные оценки и суждения, и решил, что оно того стоит. И, собственно, почему бы ему было не сделать такой выбор? Задоров давно (более десяти лет) живёт в Северной Америке, у него там семья, недвижимость, и, очевидно, после завершения карьеры хоккеиста он не собирается возвращаться на родину. Нет никаких причин не стать рупором, если уж так сильно хочется, да ещё и в нынешнее-то время.

При этом понятно, что публичная критика уклада российской жизни вряд ли должна приравниваться к предательству. Задоров не сделал ничего против родной страны, а как хоккеист он всегда приезжал в расположение национальной команды, если его звали и он был.

Никита Задоров Фото: Nick Wass/AP/ТАСС

Так что за сам факт того, что Задоров решил высказаться, его разносить вряд ли стоит. Повторюсь, у каждого человека может быть мнение, жизнь сложна и многогранна, так что не думаю, что кто-то может судить о правильности или неправильности той или иной позиции. Если, конечно, она по своей сути не нарушает закон.

Но всё же в интервью с Задоровым есть несколько странных и некрасивых моментов, слабо сочетающихся с образом героя и правдоруба, какой Никита сам и нарисовал. Во-первых, он повторяет классическую ошибку подавляющего большинства либерально настроенных людей – ратует за плюрализм мнений и в то же время считает, что только его мнение правильное.

Задоров разносит Сергея Фёдорова за его позицию, почему-то отказывая ей в праве на жизнь. Задоров сетует, что в Америке «всех русских гребут под одну гребёнку», и тут же сам безапелляционно осуждает тех российских хоккеистов НХЛ, кто оказался за пределами «адекватного лагеря». Но кто может ответить наверняка – кто прав, а кто виноват? Кто в адекватном лагере, а кто – нет? Неужели обычный хоккеист Никита Задоров способен разрешить этот спор?

Никита Задоров Фото: Tony Gutierrez/AP/ТАСС

Второй момент. Поражает, с какой уверенностью Задоров говорит о том, что происходит в России. Стране, где он не живёт уже много лет. Очевидно, Никита судит по чужим рассказам и историям, по новостям, в которых акценты могут быть расставлены по-разному. Но достаточное ли это основание, чтобы сложить столь фундаментальное мнение о российской действительности? Вряд ли, зато уши пропаганды в позиции Задорова торчат довольно отчётливо. Хоть она, снова подчеркнём, от этого не перестаёт быть легитимной.

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Ну и самое главное. Вот у Задорова есть определённое мнение по многим вопросам, но до общественности он ведь его доносит не по собственной инициативе. Он не публикует пост в соцсетях, не пишет статью для какого-либо СМИ, а выступает только после приглашения человека, давно и последовательно преследующего известную цель – выставить в подчёркнуто мрачном свете российскую действительность. Автор интервью пригласил Задорова не как хоккеиста, а как спикера, который даст много скандального контента, принесёт просмотры и позволит отлично заработать. И если смотреть с этой точки зрения, то Задоров – уже не человек с мнением, а всего лишь инструмент, которым удобно воспользоваться для поддержания жареной повестки.