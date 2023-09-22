Задоров: вероятно, я не смогу вернуться в Россию после интервью, но высказываться — важно

Защитник «Калгари Флэймз» Никита Задоров считает, что после его высказываний в последних интервью он не сможет вернуться в Россию. Ранее хоккеист уже критически высказался о Сергее Фёдорове, ряде отечественных специалистов. Кроме того, Задоров сообщал, что недоволен тем, как в Северной Америке относятся к россиянам.

«Я понимаю, какие будут последствия на Родине, как там отреагируют, но мне кажется, очень важно, чтобы люди знали мою точку зрения по этому вопросу. И важно, чтобы молодые ребята, русские игроки, знали, что высказываться — это нормально. Я только надеюсь — может, это наивно — но я надеюсь, что мои слова могут что-то изменить в этом мире. Я считаю, высказываться — важно.

Я понимаю, какие будут последствия. Вероятно, я не смогу вернуться на Родину, в свой город, где вырос, но я спокойно к этому отношусь. Я знаю, как там всё устроено. Будет много пропаганды, телеканалы будут меня обсуждать, продвигать повестку, говорить — Запад промыл ему мозги и всё такое. Будут говорить, что я слишком много смотрю CNN или ещё что, хотя это не так. Ведь всё ясно видно. Ты видишь плохое и хорошее, это моё мнение», — приводит слова Задорова The Hockey News.

Напомним, хоккеист в прошлом сезоне сыграл в 82 матчах регулярного чемпионата, в которых забил 14 голов и сделал семь результативных передач. Его суммарный показатель полезности — «+10». За 10-летнюю карьеру в НХЛ Задоров отыграл 567 матчей, записав на свой счёт 126 (41+85) очков при коэффициенте полезности «+12».