Ставят Месси выше Роналду, любят тусовки в Вегасе. Масштабный опрос игроков НХЛ

Опросы игроков — одна из фишек американских медиа. Крупнейший из подобных опросов каждый год проводит энхаэловский профсоюз, в анкете которого хоккеисты отвечают на пару десятков разнообразных вопросов. На днях игроков лиги опросил сайт The Athletic – далеко не всех, с изданием поговорили 55 хоккеистов, но результаты выглядят вполне репрезентативными:

Город, в котором должна появиться новая команда НХЛ — Хьюстон (10 голосов)

Руководство лиги говорило, что после «Вегаса» и «Сиэтла» не планирует дальше расширять НХЛ, но легко представить, что интерес в этом наверняка сохраняется. Два клуба-новичка на двоих заплатили в лигу более $ 1 млрд вступительного взноса, причём на зарплаты игроков из этих средств не ушло ни цента. Впрочем, даже если лига не будет расширяться, в ней есть минимум один железный кандидат на переезд — это оставшаяся фактически бездомной «Аризона».

Второе место после Хьюстона предсказуемо занял Квебек (семь голосов), также в пятёрку попали Солт-Лейк-Сити, Канзас-Сити и… Прага. Причину этого можно понять: местная «О2-Арена», которая принимала два чемпионата мира и один финал Кубка Гагарина — одна из крупнейших в Европе (17 тысяч зрителей), да и ночная жизнь в чешской столице кипит. Один из игроков назвал даже Гавайи — но непонятно, шутка это или нет.

Город с лучшей тусовочной жизнью — Вегас (20 голосов)

Альтернативы здесь, конечно же, нет. «Невероятные рестораны, ослепительные шоу, возможность сыграть в блэк-джек или карточные игры попроще. В Вегасе есть предостаточно развлечений и кроме казино — можно поиграть в гольф или покататься на велосипедах по каньону», — пишут авторы The Athletic. На втором месте с двукратным отрывом Нью-Йорк, где, в принципе, тоже есть всё что душе угодно.

Город с худшей тусовочной жизнью — Виннипег (14 голосов)

В Виннипеге холодно, и это многих отталкивает. Кроме того, в городе банально нечем заняться — об этом говорили и хоккеисты, которые там поиграли. «Это богом забытое место. Ты просто сидишь в гостинице, когда туда приезжаешь», — сказал один из игроков, который своё имя раскрывать предсказуемо не захотел. Зато играющий в «Джетс» Джош Моррисси говорит, что все соперники играют против его команды в лучшей форме — мало у кого появляется возможность протусить всю ночь.

Виннипег Фото: Tom Szczerbowski/Getty Images

На втором месте — Баффало (шесть голосов), и объяснить это тоже можно — город является частью так называемого «ржавого пояса», чем-то напоминает некоторые провинциальные российские моногорода. На третьем месте Детройт (три голоса) — и защитник «Калгари» Расмус Андерссон указал необычную причину, почему выбрал именно его: «Там меня сбила машина. Я вышел из казино и очнулся в больнице — понятия не имею, что произошло».

Тренер, в команде которого хотелось бы поиграть — Джон Купер (5 голосов)

В этой номинации голоса разделились очень сильно. Опрошенные назвали сразу два десятка тренеров, в число которых попали уже ушедший из жизни Пэт Куинн, провалившийся в роли тренера Уэйн Гретцки и давно не работающий в НХЛ Скотти Боумэн. Даже Майк Бэбкок, который недавно был с позором уволен, получил один голос. А ведь очень многие хоккеисты даже не стали отвечать на этот вопрос!

Здесь хоккеисты снова оставались анонимными в своих комментариях. «Я слышал от многих парней, что это лучший тренер, с которым они работали», — заявил один из них, говоря о Купере. «Мне рассказывали много хороших вещей о нём», — добавил другой. Второе место поделили Род Бриндамор и Джим Монтгомери, причём тренера «Каролины» не постеснялся похвалить игрок «Каролины». «Я играл только у Рода, но игроки других команд нередко говорят, что было бы классно с ним поработать», — сказал Мартин Нечас.

Джон Купер Фото: AP/TASS

Любимый спортсмен вне хоккея — Лионель Месси (6 голосов)

В вечной битве футбольного слона и кита с небольшим преимуществом победил аргентинец, опередивший Криштиану на один голос. «Хоккеисты — большие футбольные фанаты, и это касается не только игроков из Европы. Можно с уверенностью сказать, что многие игроки НХЛ отдали бы всё, чтобы увидеть вживую матч Месси в «Интер Майами», — заключают авторы сайта. На третьем месте тоже оказался европеец — Роджер Федерер, а уже после теннисиста идут главные американские герои в лице Майкла Джордана и легендарного квотербека Тома Брэди.

Игрок с самыми жёсткими силовыми — Том Уилсон (13 голосов)

И снова явный лидер — силовик из «Вашингтона» опередил Райана Ривза почти в два раза. «Я с семи лет учился проводить силовые приёмы, и мне всегда это нравилось. Я вырос на НХЛ конца 90-х и начала нулевых и всегда хотел играть в стиле силовых форвардов этой эпохи. Я хотел забивать голы и играть жёстко, правильно. Ребята в НХЛ сейчас стали менее габаритными, и я пытаюсь научиться новым правилам. У меня было несколько не самых приятных встреч с представителями департамента безопасности лиги, и я хочу адаптироваться, чтобы не смотреть хоккей с трибуны», — говорил Уилсон.

Кроме двух указанных выше игроков, сильно оторвались Джейкоб Труба и Радко Гудас. Конечно же, не забыли хоккеисты про Александра Овечкина, который получил два голоса. «Он быстрый и мощный, и ты не хочешь оказаться на его пути», — сказал защитник «Коламбуса» Адам Боквист. Перешедший недавно в «Вашингтон» Расмус Сандин радуется: «Каждый раз в матчах с «Кэпиталз» мне минимум раз доставалось от Ови. Я доволен, что сейчас играю с ним и Томом в одной команде, а не против них».

Главный любитель словесных провокаций — Брэд Маршан (8 голосов)

Слово «chirper» сложно максимально точно перевести на русский — здесь имеется в виду не просто человек, который любит поболтать на льду, но тот, который может перевести это в «трэш-ток». В этой номинации, как и в случае с тренерами, номинантов тоже оказалось более двух десятков. Свежеиспечённый капитан «Бостона», впрочем, вне конкуренции, о его умениях наслышаны все.

Второе место делят попавший под детройтскую машину Расмус Андерссон и герой последнего Кубка Стэнли Мэттью Ткачук. Швед отмечает, что подходит к своим подколкам с умом: «Если кого-то обменяли в другой клуб за нулевую компенсацию, я обязательно это ему припомню». Если верить Джонни Годро, Андерссон не затыкается целый матч. Третье место поделили Дрю Даути и Райан Ривз, а вслед за ними идёт ещё один Ткачук — Брэди.